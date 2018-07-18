Kayıt
20:27 18 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    ABD Başkanı Donald Trump

    ‘Trump, ABD istihbarat örgütlerine güvenmiyor ve bu örgütlerin cadı avı peşinde olduğunu düşünüyor'

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Elif Sudagezer
    0 0 0

    Helsinki'de gerçekleşen Putin-Trump zirvesinin ABD'deki yankılarını değerlendiren eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğoğlu'na göre ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin istihbarat örgütlerini "yerle bir etti." Dış politika uzmanı Özdemir Akbal'a göreyse ABD'deki tepkilerin asıl sebebi "Trump'ın erozyona uğrattığı devlet işleyişi".

    Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump: Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine dair istihbaratçıların vardığı sonucu kabul ediyorum
    Hem Sovyetler Birliği hem Rusya Federasyonu dönemlerinde, ABD'li devlet başkanlarıyla görüşmelerde "tarafsız bölge" görevi gören Finlandiya'nın başkenti Helsinki, bu sefer de ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geldiği zirveye ev sahipliği yaptı. Zirveye damga vuran konulardan biri de Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın ABD'nin iç işlerine karışmadığının ve karışmayı planlamadığının altını çizdi. Putin "Daha önce birçok kez söylediğim şeyi tekrar etmek durumunda kaldım: Rusya devleti, seçim süreçleri de dahil olmak üzere ABD'nin iç işlerine hiçbir zaman müdahale etmedi ve etmeyi planlamıyor" ifadelerini kullandı. Trump'a Rusya ile ilişkilerin kötü olmasının "ABD'nin aptallığından" kaynaklandığı şeklindeki tweetinin hatırlatılması üzerine ABD Başkanı, ilişkilerin kötüye gitmesinde iki tarafın da suçu olduğunu ancak Rusya'nın (seçimlere) müdahale ettiği iddiası üzerinden yürütülen soruşturmanın ABD için bir "felaket" olduğunu ve bu iddiaların ülkesiyle Rusya'yı birbirinden uzaklaştırdığını söyledi. Seçimleri adil bir şekilde kazandığına işaret eden Trump ''Harika bir kampanya yürüttüm ve başkan oldum'' dedi. ''Kime inanıyorsunuz, kendi istihbarat servislerinize mi yoksa Putin'e mi?'' sorusu üzerine ise Trump "Putin, bunu yapanın Rusya olmadığını söyledi. Şunu söyleyebilirim; bunun Rusya olması için herhangi bir sebep göremiyorum'' dedi.

    Donald Trump
    © REUTERS / Jack Taylor
    Trump: Putin’le görüşme NATO zirvesinden daha iyiydi
    ZİRVE ABD'Yİ İKİYE BÖLDÜ

    Trump'ın zirvedeki tutumu ABD'deki sert Trump'a yönelik sert eleştirilerle birlikte oldukça sert tartışmaları tetikledi. Ulusal İstihbarat Direktörü Dean Coats, "Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine karıştığı hususunda netiz" derken; Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ise ABD'nin, Amerikan seçimlerine karışması konusunda Rusya'ya hesap sorması gerektiğini savundu. Diğer taraftan, Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain "Başkan Trump'ın tecrübesizliği, bencilliği, yanlış eşdeğerliği ve otokratlara olan sempatisinin verdiği zararı hesaplamak zor ama Helsinki'deki zirve trajik bir hataydı" ifadesini kullandı. Yine Senato'nun önemli isimlerden Tennessee Senatörü Cumhuriyetçi Bob Corker ise Trump'ın açıklamalarının ABD'yi "çocuk oyuncağı" haline getirdiğini söyledi. Eski CIA Başkanı John Brennan da "Trump'ın performansı, ihanetten başka bir şey değil. Trump'ın yorumları sadece ahmakça değil aynı zamanda onun Putin'in cebinde olduğunu gösteriyor. Cumhuriyetçi vatanseverler neredesiniz?" ifadesini kullandı.

    Bu gelişmelerin üzerine Trump, zirvenin üzerinden yalnızca 24 saat geçmişken Helsinki zirvesinde yaptığı açıklamalardan kısmen çark etti. Trump, seçime Rus müdahalesini kabul ettiğini, ama bunun sonuca etkisinin olmadığını söyledi.

    ‘ABD-RUSYA İLİŞKİLERİNİN 4 SAATTE DEĞİŞMEYECEĞİNİ TRUMP'IN TORUNU BİLE BİLİR'

    Peki ABD'yi ikiye bölen ve Trump'ı hedef tahtası haline getiren bu zirvenin ardından Trump'a yöneltilen tepkileri nasıl değerlendirmek gerekir? Temsilciler Meclisi veya Senato'nun Trump'tan beklentisi ne? Sputnik'in bu sorularını yanıtlayan ilk isim eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğoğlu oldu. Loğoğlu'na göre zirveyle birlikte ABD'deki çeşitli çevrelerin korktuklarının başına geldi:

    "Amerika'daki ciddi çevreler, bu zirvenin gereken ön hazırlık yapılmadan gerçekleşme ihtimaline işaret ederek Trump'ın kişiliği ve çıkışları sebebiyle bu zirvenin hiç yapılmamasının daha doğru olacağını söylüyorlardı. Korktukları başlarına geldi. Trump, ABD-Rusya ilişkilerinin son dönemde çok kötü olduğunu ancak 4 saatlik bir görüşmeden sonra bunun artık böyle olmayacağını söyleyecek kadar durumu basitleştiren ve tamamen gerçek dışı bir değerlendirme yaptı. ABD-Rusya ilişkilerinin 4 saat içinde kötüden iyiye dönüşmeyeceğini Trump'ın torunu bile bilir. Görüşmede Suriye, İran, nükleer, Çin gibi pek çok konuya değinildiği anlaşılsa da Suriye konusu başta olmak üzere bu konularda somut bir anlaşmaya varılmış gibi görünmüyor."

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    Putin’le görüşen Trump'a eleştiri yağmuru
    ‘TRUMP'IN ZİRVEDEKİ TUTUMU ABD İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİNİ YERLE BİR ETTİ'

    Trump'ın Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği suçlamaları üzerinden ABD istihbarat örgütlerini "yerle bir ettiğini" savunan Loğoğlu "Trump yaptığı açıklamada kendi istihbarata örgütlerine inanmadığını, bu örgütlerin cadı avı peşinde olduğunu ve bu konuyla ilgili Rusya'ya inandığını söyledi." ifadelerini kullandı.

    Hem Demokratlardan hem de Cumhuriyetçilerden Trump'a yönelik sert tepkiler olduğunu hatırlatan Loğoğlu "Her iki taraf da Trump'ın zirvedeki davranışının akla hayale sığmayacak kadar yakışıksız olduğu görüşünde. Bu davranışlar ve zirvedeki duruşu sebebiyle Trump, vatana ihanet suçlamalarıyla karşı karşıya gelmiş durumda. Hazırlıksız bir zirve olduğu ortada. Tabii, Putin tarafının daha iyi hazırlandığını görüyoruz. Trump'ın ise durumu idare etme ve kendisine yönelik soruşturmayı zirve üzerinden hafifletme, dağıtma isteğiyle yola çıktı ama tam tersi oldu. Benim endişem Trump'ın bu zirvedeki davranışları sebebiyle kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında bir U dönüşü yapıp Rusya'ya karşı yeniden sert çıkış yoluna gidebilecek olması. O zaman da çok ciddi bir ABD-Rusya gerginliğine yol açar. Bu böyle olur mu bilmem ama Trump'ın zirvedeki duruşunun tersi yönde çıkış yapması olasılık dışı değil" diye konuştu.

    ‘ABD BAŞKANI RUSYA'YLA İLİŞKİLERİ TEK BAŞINA DEĞİŞTİREMEZ'

    Trump'ın ABD'nin Rusya'ya yönelik politikasında "tek başına sürükleyebilecek" konumda olmadığına işaret eden Loğoğlu "Trump, başkan olsa da ABD'nin Rusya'yla ilişkilerinde tek başına sürükleyici olabilecek güçte değil. Çünkü kongre var, medya var, kamuoyu var. Trump, bu ilişkileri bir anda sorunsuz hale getirebilecek güçte değil. Zaten kendisine dönük bunca eleştiriden sonra Trump, bir şeyler yapacaktır. Trump'ın yaptırımlar dahil bazı konularda geri adım atabileceği veya ABD'nin Rusya politikasını değiştirecek bir adım atabileceğini düşünmüyorum." dedi.

    Helsinki zirvesi Putin-Trump basın toplantısı
    © REUTERS / Grigory Dukor
    Putin: Herkes Trump’ı işadamı sanıyor ama o artık bir politikacı
    ‘ABD BAŞKANI DÖNEMİNİ TAMAMLAMASI KONUSUNDA SORUNLAR ÇEKEBİLİR'

    Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain, Cumhuriyetçi Parti Güney Carolina Senatörü Lindsay Graham, Virginia Senatörü Demokrat Mark Warner, Tennessee Senatörü Cumhuriyetçi Bob Corker ve eski CIA Başkanı Brennan gibi Amerikan politika ve bürokrasisinin önde gelen isimleri Trump'ı pek çok açıdan eleştiriye tabi tuttuğunun altını çizen Akbal, şu değerlendirmede bulundu:

    "Bu eleştirilerin ortak noktası Trump'ın, Putin karşısındaki zayıf duruşa yüklenilmesi ve eleştiri yöneltenlerin ağırlıklı olarak Cumhuriyetçi Partinin önemli isimlerinden gelmiş olması. Trump'ı eleştiriye tabi tutan isimlerin McCain, Graham, Ryan gibi çok etkili isimler olması aslında Trump'ın ait olduğu politik grubun da ABD Başkanı'nı da ne denli kabullenmiş olduğunu göstermektedir. Eğer Trump bu şekilde bir politik tavır sergilemeye devam edecek olursa yapılacak olan ara seçimlerde bir güç kaybına uğrama ihtimali olduğu gibi dönemini tamamlama konusunda da hayli sıkıntı çekecek."

    ÇATIŞMANIN 'CİDDİYETİ' ORTADA

    Trump'ın davranış tarzının hem cumhuriyetçi ve elbette demokrat cenahta kabul görmeyişinin en belirgin örneğinin Rusya Lideri Putin ile görüşmesinin ardından açığa çıktığına işaret eden Akbal "Bu vaziyetin en temel belirtisi de gerek Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanlığı yapmış Senatör McCain, eski CIA Başkanı Brennan, NSA Başkanı Dan Coats gibi isimlerin beklentisi Rusya karşısında ABD'nin çok daha net ve kendi istihbarat ve güvenlik kaynaklarına dayalı hareket etmesi. Dan Coats'dan önce NSA başkanı olan James Clapper da daha başkanlık seçim kampanyası döneminde emrinde bulunanların Trump başkan seçildiği takdirde mantıksız emirlere riayet etmeyeceğini açık bir şekilde belirtmişti. Yine ABD'nin nükleer silahlarından sorumlu STRATCOM Komutanı Org. John Hyten da daha önce yaptığı bir konuşmada nükleer silahların kullanımı konusunda Trump tarafından verilecek mantıksız bir emrin yerine getirmeyeceğini belirtmişti" dedi.

    Akbal "Dolayısıyla, Trump'a Putin görüşmesinden sonra hem kendi partisinden hem demokratlardan hem güvenlik bürokrasisinden yöneltilen ağır eleştirilerin ardında onun davranışlarının Amerikan devlet sistematiği tarafından kabul görmediğini açık bir şekilde göstermektedir. Aksi halde bir ABD başkanının bir Rus Devlet başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye gösterilen tepkiden ziyade bizatihi Trump'ın erozyona uğrattığı devlet işleyişine gösterilen tepki yer almaktadır ki bu her iki parti ve güvenlik bürokrasisinin önde gelen figürlerinden ortaya çıkması durumun ciddiyetini göstermektedir" diye ekledi.

    İlgili konular:

    Rusya: Putin ile Trump'ın Helsinki'de vardığı küresel güvenlik anlaşmalarını uygulamaya hazırız
    ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, Trump'ın açıkladığının 100 katına mal olacak
    Putin’le görüşen Trump'a eleştiri yağmuru
    Netanyahu, Putin ve Trump’ın İsrail açıklamalarını değerlendirdi
    Batı medyasının gündemi: Trump, Putin’e göz kırptı
    Putin: Trump’la görüşme ısınma niteliği taşımalıydı ama içeriği zengindi
    Lavrov, Putin-Trump görüşmesiyle ilgili konuştu: Süperden daha iyiydi
    Etiketler:
    zirve, müttefik, devlet, gerilim, nükleer, çatışma, ABD başkanlık seçimleri, ABD Ulusal İstihbaratı, Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA), Temsilciler Meclisi, ABD Senatosu, NSA, CIA, AB, NATO, John Hyten, Bob Corker, Donald Trump, John Brennan, John McCain, Faruk Loğoğlu, Özdemir Akbal, Vladimir Putin, Avrupa Birliği, Helsinki, Güney Carolina, Finlandiya, İngiltere, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Etiyopya ve Eritre arasında yaklaşık 1 buçuk ay önce yeniden barış sürecine girilmesinin ardından Etiyopya Havayolları başkent Addis Ababa'dan Eritre'nin başkenti Asmara'ya ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi. 20 yıl sonra yapılan ilk ticari uçuş için yapılan törende konuşan Etiyopya Havayolları Başkanı Tewolde GebreMariam Bugün Eritre ve Etiyopya'nın tarihinde özgün bir olay yaşandı ifadesini kullandı. Tewolde 15 dakika arayla Eritre'ye 2 uçuş yapıldığını belirterek Aynı zamanda iki uşuşun gerçekleşmesi insanların bu konudaki hevesini gösteriyor dedi.
    Etiyopya'dan Eritre'ye 20 yıl sonra ilk ticari uçuş
    Karikatür
    Putin’le görüşen Trump'a eleştiri yağmuru
    İnfografik
    2018 FIFA Dünya Kupası'nın en iyileri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet