Irak'ta yarın cuma namazı sonrası 10 kentte büyük gösteriler planlanıyor, ordu teyakkuzda

Irak'ta yarın ekonomik nedenlerle 10 kentte geniş çaplı protestolar bekleniyor. Sputnik'e konuşan Irak Türkmen Partisi Politbüro Üyesi Aydın Maruf, Irak ordusunun gösterilerin yoğun yaşandığı ülkenin güneyinde tedbirler aldığını söyledi. Haşdi Şabi Komutanı Kenan Tuzlu da Kerkük'ten Bağdat ve Necef'e askerlerin sevk edildiğini belirtti.
Edinilen bilgilere göre, hükümet karşıtı Iraklı göstericiler yarın başkent Bağdat'ın yanısıra Basra, Vast, Meysan, Zikar, Babil, Divaniye, Semave, Necef ve Kerbela'da büyük protesto gösterileri için hazırlık yapıyor.
SADR VE SİSTANİ GÖSTERİLERE DESTEK VERİYOR
Irak'ın tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük bir kısmını karşılayan güneydeki Basra vilayetinde başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef, Kerbela ve son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.
Gösterilerin en büyüğü Basra'da olurken, güvenlik güçleri eylemcilere zaman zaman silahlarla müdahale etti. Gösterilerin çoğu Şiilerin yoğun yaşadığı kentlerde olurken, Şii Lider Mukteda El Sadr ve Ali Sistani de gösterilere destek veriyor. Bazı Haşdi Şabi grupları da gösterileri destekliyor.
Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor. Irak'ın petrolünün % 95'i bir liman ve lojistik kenti olan Basra'da üretilmesine rağmen rağmen kentte ekonomik kriz yaşanıyor.
IRAK GÜVENLİK GÜÇLERİ ÜLKENİN GÜNEYİNE ASKER VE POLİS SEVKİYATI YAPTI
Yarın cuma namazı sonrası birçok kentte büyük gösterilerin yaşanması beklenilirken, Irak güvenlik güçleri alarma geçti ve ülkenin güneyine asker ve polis sevkiyatı yaptı.
Sputnik'e konuşan Irak Türkmen Partisi Politbüro Üyesi ve Milletvekilli Aydın Maruf "Yarın cuma namazından sonra büyük gösteriler bekleniyor. Irak'ta ve Ortadoğu'da cuma namazları önemlidir. Genelde cuma namazı çıkışında büyük gösteriler oluyor. Irak askeri ve polisi yarınki gösteriler için tedbir alıyor. Irak hükümeti gösterilerin bitmesi için görüşmeler yapıyor. Bir yandan da gösterilerin güvenliği için tedbir alınıyor" dedi.
"Gösterilerin başlayacağı belliydi. Çünkü elektrik, su ve hizmet eksikliği var. Maaş sorunu var" diyen Maruf, şöyle devam etti: "Irak hükümeti halkın yeterince yanında olamadı. Özellikle Irak'ın güneyinde ve Sünnilerin yaşadığı bölgelerde bunu yapamadı Gösteriler en çok Basra'da yaşanıyor. Irak yönetimine karşı 1991 yıllında Basra'da yine ayaklanma olmuştu. Bazı taraflar gösterileri siyasi olarak görüyor. Ama gerçekten gösterilerde halk var. Haklı talepleri var. Şimdi gösterilerde görünen Irak hükümetine karşı olmaları. Şiilerin yoğun yaşadığı Basra, Kerbela, Necef, Babil ve Bağdat'ta gösteriler yaşanıyor. Şii grupları arasında yaşanan çekişmelerden dolayı da gösteriler yaşanıyor. Halkın talepleri meşru. İstekleri karşılanmalı. Gösterilere katılanlar avukat, doktor, memur değil sıradan insanlar. Biz Türkmenler olarak demokrasinin yanındayız. Halkın taleplerini doğal karşılıyoruz. Herhangi bir yürüyüş ve gösteri kanunlar çerçevesinde olmalı."
Irak Türkmen Partisi Politbüro Üyesi ve Milletvekilli Aydın Maruf
Haşdi Şabi Komutanı Kenan Tuzlu ise Kerkük'ten Bağdat ve Necef'e askerlerin sevk edilğini aktararak, gösteriler nedeniyle Irak ordusunun Kerkük'teki iki tugayını Irak'ın güneyine sevkettiğini dile getirdi.
Irak merkezi hükümeti, hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan gösterilerin önüne geçmek için geçen cuma günü, internete erişimi engelleyip, sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ve Whatsapp'ı devre dışı bırakmıştı.
Irak'ın güney kentlerinde 8 Temmuz'da başlayan gösterilerde şimdiye kadar 10'dan fazla kişi yaşamını yitirirken en az 250 kişi de yaralandı.
Yaralıların çoğu polis ve asker. Gösterilerde şimdiye kadar 300'e yakın kişi de gözaltına alındı.
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