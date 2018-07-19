‘Venezüella altınlarının Türkiye'de işlenmesi, doların hegemonyasını kırmaya yönelik bir adım olarak görülebilir'

Karagöl, "Buna bir ilk adım olarak bakmak lazım. Tabii kolay değil; yıllardır süren dolar hakimiyeti var, hem değişim hem tasarruf aracı olarak dolar kullanılıyor. Tüm işlemlerde dolar kullanılıyor. Bu hegemonyanın kırılması ya da dolara alternatif araç bulma konusundaki çabalar özellikle gelişmekte olan ülkelerde bunun kullanılacak olması önemli. Bunu bir adım olarak görebiliriz, öyle bakmak lazım" diye konuştu.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere geldiği Türkiye'de Türkiye-Venezüella İş Forumu'na da katılmış, forumda "Altın alanında da ticaret yapan lider ülkelerden biri olmak istiyoruz" demişti. Maduro, ülkesine döndükten sonra yaptığı açıklamada "Türkiye ile altın konusunda neler yapabileceğimizi konuşmamız gerekli" ifadelerini kullanmıştı.

Venezüella Madencilik Bakanı Victor Cano da dün düzenlediği basın toplantısında ülkesinin merkez bankasının, uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle İsviçre'de yaptırmak istemediği altın rafinajını, Türkiye'de yaptırdığını açıkladı.

Venezüella Merkez Bankası'nın ülkenin güneyindeki altın madencilerinden küçük miktarlarda altın satın aldığı ve zayıflayan uluslararası rezervlerini desteklemek için kullandığı belirtiliyor.

Altın rafinaj işleminin Türkiye ile Venezüella merkez bankaları arasındaki anlaşma uyarınca uluslararası kurallara uygun olarak yapıldığını belirten Cano, "Bu (işlem) iki müttefik ülke arasında yapılıyor çünkü, düşünün; eğer altınımızı İsviçre'ye göndersek, bize yaptırımlar nedeniyle altınımızın orada kalacağını söyleyebilirler" ifadelerini kullandı.

Cano bu işleme katılan Türk şirketlerinin adlarını ve rafine edilen altının miktarını açıklamadı ancak hükümetin bu yıl küçük çaplı altın madencilerinden 9,1 ton altın satın aldığını söyledi. Cano, Türkiye'de rafine edilen altının Venezüella'ya iade edildikten sonra merkez bankasının varlık portföyüne dahil edildiğini bildirdi.

'ALTININ BİR DEĞİŞİM ARACI OLARAK KULLANMA KONUSUNDA ÇABA OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Venezüella'nın ülke altınlarını Türkiye'de rafine etmeye başlamasını Sputnik'e değerlendiren AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, altının dolara alternatif bir değişim aracı olması konusunda dünyada artan bir talep olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Özellikle rezerv anlamında altının gittikçe artan önemi var. Gelişmekte olan, geleneksel olarak altını tasarruf aracı olarak kullanan Çin, Türkiye gibi ülkelerdeki altınların piyasaya aktarılması konusunda da bir çaba var. Bunun olması da gerekiyor. Yine altının dolarizasyonu azaltacak şekilde piyasaya aktarılması ya da piyasada kullanılması bizim gibi ülkeler için önemli. Doların hegemonyasının azaltılması ya da alternatif araçların kullanılması konusu da önemli. Son dönemde milli paralarla ticaret anlamında gelişmekte olan ülkeler arasındaki yeni trend bir arayışı da ifade ediyor. Gittikçe önemi daha da artacaktır. Ülkeler kendi aralarında hem altın kullanımı hem de altını bir değişim aracı olarak kullanma konusunda özellikle yastık altındaki bu kaynakların ekonomiye aktarılması konusunda gelişmekte olan ülkelerde bir çaba olduğunu görüyoruz."

'DOLAR HÂKİMİYETİNİN KIRILMASI KOLAY DEĞİL, BUNA İLK ADIM OLARAK BAKMAK LAZIM'



Venezüella ile Türkiye arasında altının işlenmesi konusundaki işbirliğine dolar hegemonyasının kırılması yolunda bir adım olarak bakılabileceğini vurgulayan Karagöl, "Buna bir ilk adım olarak bakmak lazım. Tabii kolay değil; yıllardır süren dolar hâkimiyeti var, hem değişim hem tasarruf aracı olarak dolar kullanılıyor. Tüm işlemlerde dolar kullanılıyor. Bu hegemonyanın kırılması ya da dolara alternatif araç bulma konusundaki çabalar özellikle gelişmekte olan ülkelerde bunun kullanılacak olması önemli. Bunu bir adım olarak görebiliriz, öyle bakmak lazım" dedi.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde "yastık altı" tabir edilen altının piyasaya aktarılmasının önemli olduğunu da belirten Karagöl, "Bunu belki iyi anlatamadık, altınların piyasaya, bankalara aktarılması gerekiyor. Bu sürecin hızlanması bizi de rahatlatır. Çünkü yastık altında atıl duran önemli bir kaynak var. Bu açıdan bu tür şeyler dolara alternatif olması açısından belli çıkışların olması, hem milli para hem altının kullanılması anlamında bunlar belki küçük bile olsa bir alternatifin geliştirilmesi konusundaki motivasyonu arttırmış olur" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ GÜVENLİ BİR LİMAN OLARAK GÖRÜYORLAR'



© REUTERS / Umit Bektas Gram altın, tüm zamanların zirvesinde

Venezüella Madencilik Bakanı'nın "Bu (işlem) iki müttefik ülke arasında yapılıyor çünkü, düşünün; eğer altınımızı İsviçre'ye göndersek, bize yaptırımlar nedeniyle altınımızın orada kalacağını söyleyebilirler" sözlerini de değerlendiren Karagöl, "Venezüella'nın ABD ve Avrupa ile dalgalı seyreden ilişkileri, Maduro'nun Türkiye ile yakın ilişkileri bu anlamda belki Türkiye'yi güvenli bir liman olarak görmeleri açısından, Türkiye'nin genelde dışarıdaki algısı, özellikle küresel aktörlere karşı Türkiye'nin çıkışı, alternatifler düşünmesi, ‘dünya beşten büyüktür' söylemi, IMF gibi kuruluşlara çıkışı, bu anlamda özellikle gelişmekte olan ülkeler, yıllarca IMF altında ezilen ülkeler açısından Türkiye önemli örnek bir ülke olarak algılanıyor. Bu anlamda Türkiye ile bir yakınlık hissetmelerini normal karşılamak lazım" dedi.