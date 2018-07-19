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20:38 19 Temmuz 2018
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    Cami

    ‘Washington, tutuklu rahibe karşılık ABD'deki camileri kapatma kozunu kullanabilir'

    © AA / İslam Yakut
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    Elif Sudagezer
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    Brunson davası ile Amerikan medyasında yer alan ABD'deki Türk Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı camilerin Türk istihbaratı için bilgi topladığı iddialarını Sputnik'e değerlendiren AK Parti 24.Dönem milletvekili, BASAM Başkanı Rifat Sait "ABD, suçlu rahip için bütün camileri kapatabilirler ya da bunu bir koz olarak kullanabillirler" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS /
    Trump: Brunson'ın tahliye edilmemesi tam bir rezalet, Erdoğan bir şey yapmalı
    15 Temmuz darbe girişiminin ardından İzmir'de tutuklanan, 'askeri ve siyasi casusluk' ve 'terör örgütü adına suç işlemek'le suçlanan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi, Washington'da gerilime sebep oldu. ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett "Türkiye, dini farklılıklara hoşgörülü bir ülke. Ancak bugün bu duruşmada yaşananlar Türkiye'nin bu gelenekleriyle örtüşmüyor. Derin kaygı duyuyoruz!" şeklinde açıklama yaparken ABD Başkanı Donald Trump ise doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben bir tweet attı. Trump'ın "Türkiye'nin cezaevindeki saygın Pastör Andrew Brunson'ı tahliye etmemesi tam bir rezalet. Çok uzun zamandır rehin tutuluyor. @RT_Erdogan bu mükemmel Hristiyan eş & babanın serbest kalması için bir şey yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var!" şeklindeki tweeti de Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yanıtsız bırakılmadı. Dışişleri Bakanlığı "Türkiye bir hukuk devleti" vurgusu yaparak, yargının kararına müdahale edilemeyeceğine işaret etti.

    ‘AVRUPA VE ABD TÜRK YARGISININ İŞİNE KARIŞIYOR'

    ABD'nin Türk yargı sisteminin bağımsızlığına yönelik bu açıklamalarını, AK Parti 24.Dönem İzmir milletvekili ve Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Rifat Sait, Sputnik'e değerlendirdi. Avrupa ve ABD'yi Türk yargısının işine karışmaya çalışmakla suçlayan Sait "Konu, Yunanistan'daki FETÖ'cü askerlere ve ABD'de tutuklu Halk Bankası yetkilisine geldiğinde hemen ‘Amerikan yargısının bağımsızlığı' veya ‘Yunan yargısının bağımsızlığı' vurgusu yapıyorlar. ‘Darbeye müdahil olan, 250 Türk vatandaşını şehit eden ve TBMM'nin bombalanmasında rol oynayanları niye iade etmiyorsunuz?' diye sorduğumuzda o zaman ‘Yunanistan yargısına güvenin' cevabını veriyorlar. Peki o zaman, neden Amerika veya Avrupa, Türkiye'de bir yargı süreci devam ederken Türk yargısına güvenmiyor hatta Türk yargısının işine karışıyor?" ifadelerini kullandı.

    Andrew Brunson
    © REUTERS /
    Trump'ın iadesini istediği papaz Brunson için tutukluluğa devam kararı
    ‘KİLİSEDE PKK SEMPATİZANLARININ DESTEKLENDİĞİNE DAİR TANIK İFADELERİ VAR'

    ‘ABD'li Rahip' davası olarak bilinen davanın sanığı Andrew Brunson'ın suçluluğunu ispatlar nitelikte önemli deliller olduğuna işaret eden Sait "Bugün görülen Brunson davasında, kilise cemaatinden Levent isimli birisi Brunson'la ilgili tanıklık etti. Levent denilen bu şahıs, kilisenin arkasındaki gizli bir odada önemli toplantılar yapıldığını itiraf etti. Bu şahıs, bu toplantılarda Türk-Kürt ayrımı yapıldığını ve PKK sempatizanlarının açıkça destek verildiğini açıkça beyan etti. Çok ciddi suçlamalar bunlar. Bütün bunları yapan cemaat ya da rahip için tweet atılması da son derece yanlış" dedi.

    ‘AMERİKA'NIN AÇIKLAMALARI BRUNSON'IN SUÇUNA ORTAK OLMAKTIR'

    ABD'nin gerginlik çıkarmayı amaçladığını söyleyen Sait "Amerika'nın tek derdi var, gerginlik çıkartmak. Gerginlik doğrultusunda da silah satmak. ABD sürekli ‘NATO'dan çekilirim' gibi tehditler savuruyor. Almanlara karşı tehditleri var. Amerika, herkesle kavga etmeyi seviyor. Her söylediğini de 10 dakika içinde değiştiriyor. Diplomaside tutarlı bir tavır sergilemiyor. ABD diplomatik yaklaşımı bir kenara bırakıp karşı tarafı incitecek, ayağa kaldıracak sözler kullanıyor. Bu çok tehlikeli bir tutum. Amerika'nın yaptıkları, geçmişten çok farklı. Trump da her an her şeyi yapabilecek durumda. Son olarak da Brunson ile ilgili attığı tweet'le Türk toplumundaki duygusal insanları etkilemeye çalışıyorlar. Hâlbuki Türk toplumu artık, Amerika'nın ne yapmaya çalıştığının farkında. Amerika'nın bu tanık ve açık delillere rağmen, Brunson'ı salıverilmesini istemesi, suça ortak olmaktır. Türkiye'yi bölmeye yönelik bir suça karışmış insan için böyle bir şey istenemez" ifadelerini kullandı.

    Borsa
    © REUTERS / Toru Hanai
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    ‘ABD, BRUNSON İÇİN ÜLKEDEKİ BÜTÜN CAMİLERİ KAPATMAK İSTEYEBİLİR'

    Amerikan Fox kanalının bir haberinde, ABD'de Diyanet'e bağlı camilerin Türk istihbaratı için bilgi topladığı ve FETÖ bağlantılı kişileri takip ettiğini iddia etmesinin hatırlatılması üzerine, habere sert tepki gösteren Sait "Ortada işlenmiş bir suç mu var? Veya böyle bir suçun işlendiğine dair delil mi var? Bu şekilde çamur atmak doğru değil. Bugüne kadar Diyanet'in tek yaptığı cemaate İslam'ı anlatmaktır. Bunun dışında bir faaliyetleri yoktur. Durum böyleyken, cami yetkililerine çamur atmak kabul edilemez. Bu çok yanlış. ABD olayı farklı boyuta taşıyor. Bu ısrarı bir noktada kesmesi lazım. Bu rahip olayını fazla büyüttüler. Bence öncelikle yapılması gereken Türk yargısına güvenip yargının vereceği kararı beklemek. Eğer (Brunson) suçsuzsa, zaten gerekli karar verilir. ABD'nin bir sonraki hedefi (ülkedeki Müslüman cemaatin özgürlüğünü kısıtlamak) olabilir. Amerika, aba altından sopa gösteriyor da olabilir. Buradaki suçlu rahip için bütün camileri kapatabilirler, kapatmak isteyebilirler, ya da bunu bir koz olarak kullanabillirler" dedi.

    Sait "Türkiye önemli bir seçim atlattı. Amerika ve Avrupa'yla ilişkilerimiz yumuşaması beklense de Amerika sürekli bunu kaşıyor. Biz dış politikamızda barışçıl bir tutum izlemek isterken, karşı taraftan sürekli bir tepki var. Onların bu tutumunu değiştirmesi gerekir çünkü diplomasi bunu gerektirir" diye ekledi.

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    Etiketler:
    Müslüman toplum, rahip, papaz, tweet, soruşturma, cami, Müslüman, İslam, terör, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ, Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçiliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, TBMM, PKK, Levent, Rifat Sait, Philip Kosnett, Elif Sudagezer, Andrew Craig Brunson, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Amerika, Washington, Yunanistan, Avrupa, Türkiye, ABD
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