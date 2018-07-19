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03:12 20 Temmuz 2018
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    Venezüella Devlet Başkanı Nikolas Maduro

    'Maduro'nun, Venezüella'nın altınlarını Türkiye'ye göndermesi, giderek artan güvenin göstergesi'

    © REUTERS / Carlos Jasso
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    Maksim Durnev
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    Venezüella’nın altınlarını Türkiye’de rafine edeceği haberini değerlendiren Rus uzman Lidovskoy, Venezüella ve Türkiye arasındaki giderek artan güvene dikkat çekti.

    Recep Tayyip Erdoğan - Nicolas Maduro
    © Fotoğraf : DHA
    Venezüella, altınlarını Türkiye'ye gönderiyor
    Moskova merkezli Hugo Chavez Latin Amerika Merkezi Genel Direktörü Yegor Lidovskoy, Sputnik'e açıklamasında bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

    "Elbette Venezüella ve Türkiye arasındaki güvende yüksek düzeyi kaydedebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik sıcak duygular beslediğini biliyoruz. Maduro da Erdoğan'a yönelik aynısını hissediyor. Onlar defalarca görüştü, ekonomi ve finans konularında çeşitli sorunları değerlendirdi. Maduro gerçekten de altınlarını Türkiye'ye gönderme kararıyla doğru yaptı, çünkü İsviçre'nin ABD'ye oldukça bağlı bir ülke olduğunu ve yaptırımların uygulanması durumunda gerçekten de Venezüella'nın zenginliklerini gasp edebileceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu konuda İsviçre çok güvenilemez bir ülke, gerçi Avrupa'nın diğer ülkeleri de öyle. Avrupa ülkeleri kendi bağımsız ulusal politikasını yürütemiyor".

    'ERDOĞAN, NATO PARTNERLERİNİN GÖRÜŞÜNE KARŞI KOYACAK KADAR GÜÇLÜ'

    Dolar-Altın
    © Flickr /
    ‘Venezüella altınlarının Türkiye'de işlenmesi, doların hegemonyasını kırmaya yönelik bir adım olarak görülebilir'
    Türkiye'nin bağımsız politika uyguladığını kaydeden Lidovskoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, oldukça güçlü lidere sahip bağımsız bir ülke. Erdoğan, NATO partnerlerinin görüşüne karşı koyacak kadar güçlü birisi. Erdoğan'ın NATO partnerlerinin söylediklerinin aksini ifade ettiğini defalarca gördük. Elbette böyle bir kişiyle çalışmak daha kolay ve her şeyin varılan anlaşmalar çerçevesi içinde ilerleyeceği yönünde büyük bir umut var".

    Türkiye ile Venezüella arasındaki ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğini belirten Lidovskoy, "Çünkü Venezüella büyük bir baskı altında ve elbette dürüst ve açık işbirliğine hazır partnerler arıyor. Elbette bunlar Türkiye, Rusya, Çin. Bunlar, uluslararası arenada güvenilebilecek ülkeler olarak davranan ülkelerdir" yorumunda bulundu.

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    Etiketler:
    Yegor Lidovskoy, Hugo Chavez, Nicolas Maduro, Türkiye, Venezüella
    Topluluk kurallarıTartışma
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