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16:08 20 Temmuz 2018
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    Türkiye ve ABD bayrakları

    ABD heyeti, Ankara’da İran yaptırımlarını görüştü

    © Flickr / Victoria Pickering
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    Hüseyin Hayatsever
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    ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, ABD’nin İran’a uygulayacağı yaptırımlarla ilgili Ankara’da görüşmeler yaptı.

    Türkiye ve ABD bayrakları
    © Flickr / Victoria Pickering
    ABD heyeti, İran yaptırımları için Türkiye'ye geliyor
    ABD'nin terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea başkanlığındaki heyet, Ankara'daki temaslarında, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmayı askıya alınmasının ardından yeniden başlatacağı yaptırımlarla ilgili beklentilerini paylaştı.

    'TÜRKİYE ABD'NİN UYGULAYACAĞI YAPTIRIMLARI YAKINDAN İZLEMEYE DEVAM EDECEK'

    Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili "ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan çekilme kararının ardından İran'a yönelik uygulanacağı açıklanan yaptırımlar ülkemiz bakımından önem arz etmektedir. Uygulamaya konulabilecek yaptırımlardan ülkemizin zarar görmemesi amacıyla gerekli çalışmalar ilgili kurumlarımızca yürütülmekte olup, ABD'li muhataplarımızla temaslarımız sürdürülmektedir. Bu çerçevede, 20 Temmuz günü ülkemizi ziyaret eden ABD heyetiyle görüşmelerde bulunulmuştur. İran gerek ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, gerek enerji ithalatımız bakımından önemli bir komşumuzdur. Bu nedenle ABD'nin bu alanda uygulayacağı yaptırımlar yakından izlenmeye devam edilecektir" bilgisini verdi.

    ABD, 8 MAYIS'TA İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ

    Rusya’nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Kinşak
    © Fotoğraf : RIA Novosti / Mihail Voskresenski
    Rus büyükelçi: Suriye'nin güneyinde İran yanlısı güçler bulunmuyor
    ABD yönetimi 8 Mayıs'ta İran nükleer anlaşmasından çekildiğini duyurmuş ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden başlatacağını açıklamıştı. Donald Trump yönetimi, İran'ın gelir kaynaklarının kesilmesi için bu ülkeyle ikili ticareti olan ülkelerin de yaptırımları yeniden başlatmasını talep ediyor.

    ÇAVUŞOĞLU ‘İRAN'A YAPTIRIMI DOĞRU BULMUYORUZ' DEMİŞTİ

    İran, Türkiye'nin en fazla petrol satın aldığı ülke durumunda. Doğalgaz alımı ise ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının kapsamı dışında kalıyor.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'nin İran'a yaptırımlarına dair, Türkiye'nin normal şartlarda yaptırımlara karşı olduğunu ifade ederek, ABD'nin tek başına karar alıp "diğer ülkeler benim aldığım kararı izlesin" şeklindeki tutumunun doğru olmadığının altını çizmişti. Böyle bir anlayışla ilişkilerin sağlıklı yürümeyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "İran gibi bir ülkenin tamamen köşeye sıkıştırılması ve tecrit edilmesi doğru da değil. Hatta çok tehlikelidir, risklidir. Bölgemizin güvenliği bakımından da önemlidir. Burada İsrail'in sıkıştırmasıyla ve talepleriyle İran'a yönelik alınan bu kararların bize göre hiçbir gerekçesi yoktur ve biz bunu doğru bulmuyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

     

     

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    Etiketler:
    Marshall Billingslea, Donald Trump, Mevlüt Çavuşoğlu, finansman, ABD, Recep Tayyip Erdoğan, İran, yaptırım, terör, İran, Türkiye, ABD
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