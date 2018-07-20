DSG Komutanı: IŞİD Deyr ez Zor'da tamamen bitirilmek üzere

Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Deyr er Zor'a bağlı Hejin ilçesine girdi. DSG'nin bölgede yönettiği ‘Cezire Fırtınası' operasyonu Sözcüsü Liva Abdullah, Sputnik'e yaptığı açıklamada bölgede birçok köyü IŞİD'den aldıklarını belirterek, Deyr er Zor bölgesinde IŞİD'i bitirmeye çok yakın olduklarını söyledi.

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Deyr er Zor kentinin kırsalında IŞİD bitmek üzere. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava ve kara desteğiyle bölgede ilerleyen DSG güçleri, bölgede stratejik öneme sahip olan Hejin kentine girdi.

Hejin çevresinde IŞİD ile DSG arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, IŞİD'in bölgede bitme noktasına geldiği öğrenildi. Bölgede çatışmalar devam ederken, ABD ve Fransa askerleri de bölgede top atışlarıyla DSG'ye yardımcı oluyorlar.

Sputnik'e konuşan DSG'nin bölgede yönettiği ‘Cezire Fırtınası' operasyonu Sözcüsü Liva Abdullah, bölgede birçok köyü IŞİD'den aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

'KOALİSYON GÜÇLERİ BİZE DESTEK VERİYOR'

"Bölgede IŞİD ile çatışmalarımız devam ediyor. Çatışmalar sonucunda çok sayıda IŞİD militanını öldürdük. Şimdiye kadar operasyon kapsamında 31 köyü örgütten temizledik ve temlzlemeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar 330 kilometrekarelik alanı örgütten temizledik.

IŞİD bomba yüklü araçlarla bize saldırdı ama saldırılarını kırdık. Koalisyon uçakları bölgede IŞİD mevzilerini yoğun bir şekilde bombalıyor. Örgütün bir sürü gizli sığınağını imha ettik. Koalisyon güçleri bize destek veriyor."

© REUTERS / Rodi Said 'Suriye ordusu ile YPG arasında herhangi bir anlaşma olmadı'

IŞİD'in sivilleri canlı kalkan olarak kullandığına dikkat çeken Abdullah, siviller nedeniyle operasyonun yavaş ilerlediğini ve operasyonda çok sayıda sivili ve tutukluyu örgütün elinden kurtardıklarını da sözlerine ekledi.

Deyr er Zor'un doğusundan 110 kilometre uzaklıktaki Hejin, IŞİD mensuplarının öncelikli konuşlandığı merkezlerden biri olarak kabul görüyor.

IŞİD, Fırat'ın doğusundan bazı köylerinde bulunduğu Haseke ve Deyr ez Zor arasında 120 kilometrelik bir bölgede hakim olmuş durumda. Deyr er Zor kenti, geçen sene Suriye ordusu tarafından IŞİD'den temizlenirken, kırsal alanda ise ABD destekli DSG güçleri bulunuyor.