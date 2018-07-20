Rus uzman: OHAL’in kalkması daha fazla özgürlük sağlayacak

© AA / Murat Kaynak OHAL, 2 yıl sonra sona erdi

Sputnik'e konuşan Fitin, "Türkiye'de darbe girişimi sonuçlarına karşı mücadele dönemi sona ermedi. Mevcut yönetimin öncelikle Fethullah Gülen'le ilişkilendirdiği örgütlere karşı, onun Türkiye'ye saldığı köklere karşı mücadele elbette devam ettirilecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de OHAL'in sona erdirilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Rus uzman, "Çünkü toplanma özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar kalkmış oluyor. Bu, bazı konularda kendini daha açık ifade etme fırsatını sunuyor. Bu elbette daha büyük özgürlük anlamına geliyor. Her türlü olağanüstü hallerin kalkması bununla ilgilidir. Bu yüzden elbette bu, ülkenin olumlu yönde ilerlemesi, vatandaşlara kendini daha özgür hissetmelerini, temiz hava solumasını sağlayan daha standart bir duruma doğru atılan bir adım demek" yorumunda bulundu.