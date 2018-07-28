Demokratik Suriye Meclisi: Suriye hükümetiyle müzakereler ilerletilecek ve savaş sona erecek

Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM), Suriye hükümetiyle yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. DSM, Suriye hükümetiyle müzakerelerin ilerletilmesi ve şiddetin sona ermesi konusunda anlaştıklarını duyurdu.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis 'Kürtler, ABD ile anlaşmazlıklar yüzünden Suriye yetkilileriyle görüşmelere başladı'

DSM, Cuma günü Şam'da Suriye Hükümet yetkilileriyle yaptıkları görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

DSM Yürütme Konseyi Başkanı İlham Ehmed ve DSM Başkanı Riad Dara başkanlığındaki DSM heyeti cuma günü ve dün Şam'da Suriye hükümet yetkilileriyle görüşmeler yapmışlardı.

DSM heyeti dün gece saatlerinde Kamışlo'ya giderken, toplantıda memnun ayrıldıkları öğrenildi.

MÜZAKERELERİN GELİŞTİRİLMESİ VE SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN KOMİTELER KURULACAK

DSM yetkilileri, yapılan toplantıda müzakerelerin geliştirilmesi ve Suriye'de savaşın sona ermesi için komiteler kurulması kararı alındığını belirtti.

DSM'den yapılan yazılı açıklamada bu komitelerin tüm alanlarda oluşturulacağı belirtilerek, "Toplantı sonucunda diyalog ve müzakerelerin geliştirilmesi, Suriye halkı ve toplumunu tehlikeye atan şiddet ve savaşın sona ermesinin sağlanması, merkezi olmayan ve demokratik bir Suriye için yol haritasının oluşturulması amacıyla tüm alanlarda komiteler oluşturulması kararlaştırılmıştır" denildi.

Sputnik'e konuşan DSM Dış ilişkiler Sorumlusu Zozan Eluş, DSM heyetinin Şam'a Suriyeli hükümet yetkililerinin resmi davetiyle gittiklerini ve bazı konuları görüşmek için toplandıklarını söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyini kontrol eden Kürt güçlerine diyalog çağrısında bulunmuştu.

© REUTERS / Rodi Said Demokratik Suriye Meclisi: Şam'da Suriye hükümetiyle görüşüyoruz

DSM Eşbaşkanı Riad Dara, Şam'daki görüşmeler öncesi yaptığı açıklamada, görüşmelerin herhangi bir ön koşul olmadan gerçekleştiğini söylemişti.

DSM kaynaklarından edinilen bilgilere göre Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kentinin Türkiye tarafından alınmasıyla Türkiye nedeniyle diğer elindeki yerler için kaygılan YPG ve DSG, Suriye devletiyle ilişkilerini geliştirme ve bazı konularda ortaklaşma kararı aldı. Geçen hafta Suriye devletine bağlı memurlar ve mühendisler DSG'nin elindeki Tabka barajında çalışmaya başlamıştı.

Geçen ay Suriye ordusu ile Kamışlo kentinde 3 kez görüşen ancak görüşmeleri her fırsatta açıkça dile getirmekten kaçınan DSG ve DSM yetkilileri dün Şam'a giderek Suriye devlet yetkilileriyle görüşme yaptı.

Suriye'nin Kuzeyinde Haseke ve Kamışlo kentinde hem Suriye ordusuna bağlı askerler hemde DSG'ye bağlı güçler bulunuyor. Kamışlo kentinde 3 mahallede Suriye ordusuna bağlı askerler ile devlet kurumları bulunuyor.

Kamışlo'da ordunun kontrolündeki askeri havaalanı da halka açık durumda. Halep kentinde ise Eşrefiye ve Şeyhmaksut Mahallesi YPG'nin kontrolünde bulunurken, YPG mart ayında Halep'te 6 mahalleyi Suriye ordusuna bırakmıştı.