DSM: Şam'la görüşmeler devam edecek

Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM)'nin Şam'a giderek Suriyeli devlet yetkilileri ve Suriye ordusu ile siyasi ve askeri konuları görüşmesiyle ilgili detaylar ortaya çıkıyor. DSM yöneticisi Ekrem Husso, görüşmelerin süreceğini belirterek, birçok konuda ortak komitelerin kurulacağını söyledi.

DSM kaynaklarından edinilen bilgilere göre, geçen ay Suriye hükümetiyle ile Kamışlo kentinde 3 kez görüşen ancak görüşmeleri her fırsatta açıkça dile getirmekten kaçınan DSG ve DSM yetkilileri geçen hafta DSM Yürütme Konseyi Başkanı İlham Ehmed başkanlığında başkent Şam'a giderek Suriye Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tuğgeneral Selim Harba başkanlığındaki Suriye hükümeti heyetiyle 26-27 Temmuz tarihlerinde 2 günlük bir görüşme yaptı.

DSM-ŞAM GÖRÜŞMESİNİN AYRINTILARI NETLEŞTİ

© REUTERS / Rodi Said Demokratik Suriye Meclisi: Suriye hükümetiyle müzakereler ilerletilecek ve savaş sona erecek

5 kişilik heyet Kamışlo'dan uçakla Şam'a gitti. DSM heyetinde DSG'den de 1 kişi yer alırken, Suriye hükümeti heyetinden de askeri ve siyasi yetkililer hazır bulundu.

Görüşmelerde taraflar görüşmelerin artırılması konusunda anlaşırken, DSM heyeti Suriye heyetinin kendilerine sunmuş olduğu 'Rakka ve Haseke'yi bize verin, petrol ile doğalgazı paylaşalım' teklifini kendi içinde tartışacaklarını söyledi.

Görüşmeden memnun ayrılan DSM, görüşme sonucunda Suriye hükümeti ile müzakereleri artırma ve savaşmama kararı aldı. Görüşmenin en önemli konusu 50.000 kişilk silahlı gücü ile DSG oldu. DSG güçlerinin tasfiye edilmeyip Suriye ordusu çatısı altında kalması tartışılıyor.

Suriye heyetiyle görüşen DSM heyetinin görüşme öncesi ABD ve koalisyon yetkilileri ile görüştüğü, DSM ile Suriye heyeti arasında ilk resmi görüşmenin 16 Temmuz'da Tabka kentinde yapıldığı öğrenildi.

Suriye hükümet yetkililerinin de görüşmelerin her aşamasını müttefiği Rusya ve İran'a aktardığı öğrenildi.

Görüşmelerden kaygı duyan Ankara ise PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin Suriye ordusunu kendisine kalkan olarak kullanmasından endişe duyuyor.

HUSSO: SADECE SİYASİ DEĞİL BİRÇOK ALANDA İŞBİRLİĞİ OLACAK

© REUTERS / Rodi Said Demokratik Suriye Meclisi: Şam'da Suriye hükümetiyle görüşüyoruz

Görüşmeye ilişkin Sputnik'e konuşan DSM Yöneticisi Ekrem Husso, DSM ile Suriye hükümetinin görüşmesinin önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Görüşmeye önem veriyoruz. Önümüzdeki dönemde adımların atılması için anlamlı bir görüşme oldu. Müzakerelerin sürmesi için de önemli bir görüşme oldu. Şam'dan önce de Tabka kentinde, Tabka barajı için DSM ile Suriye hükümet yetkilileri arasında bir görüşme olmuştu. Şam'daki görüşme sonucunda ortak komiteler kurulması kararı alındı. Birçok alanda komiteler kurulacak. Ekonomik, siyasi, kültürel ve eğitim alanında ortak komiteler kurulacak. Sadece siyasi alanda değil birçok alanda işbirliği olacak. Bu görüşmeler ileride yapılacak tarihi bir anlaşmanın zeminini oluşturuyor. İleride Rusya ve ABD'nin garantörlüğünde tarihi bir anlaşma olabilir. Bu görüşmelerin Suriye halklarına hayırlı sonuçlar getireceğini düşünüyoruz."

© Sputnik / Hikmet Durgun DSM yöneticisi Ekrem Husso, Sputnik muhabiri Hikmet Durgun'un sorularını yanıtladı

DSM kaynaklarından edinilen bilgilere göre Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kentinin Türkiye tarafından alınmasıyla elindeki diğer yerler konusunda kaygılanan YPG ve DSG, Suriye hükümetiyle ilişkilerini geliştirme kararı aldı.

Geçen hafta Suriye hükümetine bağlı memurlar ve mühendisler DSG'nin elindeki Tabka barajında çalışmaya başlamıştı.

Suriye'nin kuzeyindeki Haseke ve Kamışlo kentinde hem Suriye ordusuna bağlı askerler hemde DSG'ye bağlı güçler bulunuyor. Kamışlo kentindeki 3 mahallede Suriye ordusuna bağlı askerler ile devlet kurumları bulunuyor.

Kamışlo'da ordunun kontrolündeki askeri havaalanı da halka açık bulunuyor. Halep kentinde ise Eşrefiye ve Şeyhmaksut Mahallesi YPG'nin kontrolünde bulunurken, YPG martta Halep'teki 6 mahalleyi Suriye ordusuna bırakmıştı.