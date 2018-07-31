DSM Yöneticisi İsa: Suriye hükümetiyle yapılan görüşme heyecan yarattı, sevinçliyiz

© Fotoğraf : Facebook DSG: Suriye hükümetiyle müzakereye hazırız

DSM kaynaklarından edinilen bilgilere göre, geçen ay Suriye hükümetiyle ile Kamışlı kentinde 3 kez görüşen, ancak görüşmeleri her fırsatta açıkça dile getirmekten kaçınan DSG ve DSM yetkililerinin 26-27 Temmuz tarihlerinde DSM Yürütme Konseyi Başkanı İlham Ehmed başkanlığında Başkent Şam'a giderek Suriye Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tuğgeneral Selim Harba başkanlığındaki Suriye hükümet heyetiyle 2 günlük bir görüşme yapması bölgede heyecan ve sevinç yarattı.

'SURİYE HÜKÜMETİ DİYALOGDAN KAÇABİLİR'

Görüşmeye ilişkin Sputnik'e konuşan DSM Yöneticisi Gelo İsa, DSM ile Suriye hükümetinin görüşmesinin resmi bir görüşme olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Görüşmeye çok önem veriyoruz. Görüşmeden dolayı sevinçliyiz. DSM her zaman şartsız ve koşulsuz diyaloğa hazır olduğunu dile getirmişti. Görüşmeler şimdi iyi ama Suriye hükümeti diyalogtan kaçabilir. Eğer İdlib kendisine verilirse Türkiye'nin bize karşı politikası değişebilir. DSM'de sadece Kürtler yok. Şam'daki DSM heyetinde Asuriler ve Arap temsilciler de yerini aldı. Görüşmeler sonucunda siyasi, ekonomik ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda komiteler kurulacak ve sorunları bu komiteler çözecek. Sorunlar arasında ayrıca Kürt sorununun da çözülmesini isteyeceğiz."

© AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN DSG, IŞİD’in Ayn İsa’da öldürdüğü 35 askerin cesedini Suriye hükümetine teslim etti

YPG ve DSG güçlerinin ne olacağı konusunda ise İsa, şöyle devam etti: "Biz kimseye saldırmak için silahlanmadık, kendimizi savunmak, halkımızı ve topraklarımızı korumak için silahlandık. Teröre karşı savaştık ve kendimizi savunduk. Bu yüzden, DSG güçlerinin ne olacağı henüz belli değil. Suriye sorunu savaşla silahla çözülemez. Biz de bunun bilincindeyiz."

'GÖRÜŞMELERDE DİĞER KÜRT PARTİLERİNİN DE YER ALMASINI İSTİYORUZ'

Sputnik'e konuşan Baas Partisi Şam Milletvekilli Ömer Osi ise, DSM ile Suriye hükümetinin görüşmesinin çok önemli olduğuna ve bölgede heyecan yarattığına dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Bu görüşmeler resmi ve tarihi görüşmelerdir. Görüşmeler sürecek ve görüşmelerin ilerlemesi bekleniyor. Görüşmelerde ayrıca diğer Kürt partilerinin de yer almasını istiyoruz çünkü görüşmelerde herkesin temsil edilmesi gerekiyor.

© AFP 2018 / Bülent Kılıç 'DSG, Şam'la diyalog için ekip kuruyor'

Görüşmelerde ayrıca aydın, yazar ve bağımsız kişilerin de yer alması gerekiyor. Bugüne kadari görüşmeler pozitif oldu. Görüşmeler nedeniyle ayrıca birçok insan bana da teşekkür etti. Kuzey Suriye'de insanlarda bir çözüm umudu gelişti. Görüşmelerin başarıya ulaşması durumunda yaşadığı yerden ayrılarak göç etmek durumunda kalmış yüzbinlerce insan memleketlerine dönecektir. Görüşmelerin başarısı, geri dönüşleri olumlu etkileyecektir."