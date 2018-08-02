Rus milletvekili: ABD'nin, Türkiye’nin baskılara karşı boyun eğecek bir ülke olmadığını anlaması gerek

Açıklamada, rahip Brunson’ın adil olmayan tutukluluğu ve halen ev hapsinde devam eden yargılamasının kabul edilemez olduğu vurgulanarak yaptırım kararı kapsamında bakanlar Gül ve Soylu’nun ABD’deki mal varlıkları donduruldu. Amerikan vatandaşlarının her iki Bakanla herhangi bir iş ilişkisine girmesine yasak getirildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin bu adımını Sputnik’e değerlendiren Rusya’nın parlamentosu olan Devlet Duması Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev şunları söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türk Hükümetinin iki üyesi üzerine yaptırımlar uygulanması, hiç kuşkusuz Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirecek açık bir baskı hareketidir. Rusya’nın aksine ABD, ilişkilerin, karşılıklı saygı temelinde inşa edilmesi gerektiğini bir türlü kabul edemiyor. Hiç şüphesiz ki Türkiye, baskılara karşı boyun eğecek bir ülke değildir. Türkiye, üzerinde uygulanan baskıları anlamsız kılan ülkelerdendir. Eminim ki ABD, çok yakın bir zamanda bunu anlayacak ve pozisyonunu zorla empoze etmekten vazgeçip müzakere etmek zorunda kalacaktır.