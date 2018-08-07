DSG, Suriye hükümetiyle birlikte Dürzileri kurtarmaya ve yeni Suriye ordusunda yer almaya hazır

Sputnik'e konuşan DSM yöneticisi Gelo İsa, YPG'nin başını çektiği askeri kanat DSG'nin, Süveyde'ye baskın yapan IŞİD'e karşı Suriye hükümet güçleriyle birlikte savaşmaya ve kaçırılan Dürziler için hareket geçmeye hazır olduğunu duyurdu. DSG yeni Suriye ordusunda yer almaya da istekli.

© REUTERS / Ammar Awad IŞİD, Dürzi yurdu Süveyde'de onlarca kadın ve çocuğu kaçırdı

Türkiye'nin Afrin'i ele geçirip ABD ile Menbiç mutabakatına varması kaşısında Suriyeli Kürtlerin Suriye hükümetiyle mesaisi hız kazandı.

YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM) Suriye hükümeti yetkilileriyle görüşürken DSG de son bir aydır Suriye ordusuyla ilişkilerini geliştiriyor.

'TERÖRLE SAVAŞTA AYNI SAFTAYIZ'

Bu kapsamda DSG, Suriye ordusunun elindeki Süveyda kentine baskın yapan IŞİD'le savaşıp kaçırdığı Dürziler için hareket geçmeye hazır. Böylece teröre karşı savaşta Şam'la işbirliği mesajı veren DSG, gelecekte kurulacak yeni Suriye ordusunda yer almaya da istekli.

© REUTERS / Rodi Said Demokratik Suriye Meclisi: Şam'da Suriye hükümetiyle görüşüyoruz

'HENÜZ ŞAM'DAN YANIT YOK'

Ancak DSG'nin Süveyde teklifine ilk etapta Suriye ordusundan resmi cevap gelmedi.

'İDLİB OLMAZSA SÜVEYDE'

DSM'nin Şam'da Suriye hükümeti yetkilileriyle görüşmesi sonrası olası Kürt-Şam işbirliği için zemin yoklanıyor. Kürt tarafından Suriye hükümet güçleriyle birlikte kuzeydeki İdlib'de cihatçılara karşı savaşma teklifinin ardından güneydeki Süveyde'de IŞİD'e karşı savaşma teklifi geldi.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis 'Kürtler, ABD ile anlaşmazlıklar yüzünden Suriye yetkilileriyle görüşmelere başladı'

Temmuz sonunda Ürdün sınırındaki Süveyde'ye saldıran IŞİD'in 250'yi aşkın kişiyi öldürürken onlarca kadın ve çocuğu kaçırdığı belirlenmişti.

'ELİMİZDEKİ IŞİD'CİLERLE TAKAS EDELİM'

DSG Genel Komutanlığı, yazılı açıklama yaparak, ellerindeki IŞİD üyelerinin kaçırılan Dürzi sivillerle takasına hazır olduklarını duyurdu.

Sputnik'e konuşan DSM yöneticisi Gelo İsa da DSG'nin Dürzileri kurtarmak istediğini belirtti:

'DSG DE SURİYELİ, SURİYE ULUSUNUN BİR PARÇASI'

© REUTERS / Rodi Said Demokratik Suriye Meclisi: Suriye hükümetiyle müzakereler ilerletilecek ve savaş sona erecek

''DSG'nin Süveyde kentine gidip Dürzileri kurtarması çok doğaldır. Çünkü Süveyde bir Suriye kentidir. DSG de Suriyeli bir güçtür. Suriye ulusunun bir parçasıdır. Süveyde halkı IŞİD nedeniyle çok acı çekti, çok zulüm gördü. DSG şimdi Süveyde halkını kurtarmak ve yanında olmak istiyor."

İsa, DSG'nin bu hamleyle askeri bir mesaj verdiğini ve ileride oluşacak yeni Suriye ordusunda yer almak istediğini vurguladı.

'SİYASİ TAVIR, ASKERİ HAMLE'

''Bu yeni bir hamledir. DSG, terör ve IŞİD nerede varsa oraya müdahale edebileceklerini her zaman dile getiriyordu. Süveyde kararı, siyasi bir tavırdır. DSG bu hamleyle siyasi bir tavır göstermek istiyor, Suriye geneli için var olduğunun mesajını vermek istiyor'' diyen İsa, şöyle devam etti:

'DÜRZİLER DE DSG'YE DAHİL'

''DSG güçleri içinde Dürziler ve her kesimden insanlar vardı. DSG bu hamleyle herkesin gücü olduğunun, Dürzilerin acılarını paylaştığının mesajını vermek istiyor.''

Ayrıca DSM yetkilisi, IŞİD'in kaçırdığı Dürzilerin kurtarılması için Rusya, Suriye ve Türkiye ile IŞİD arasında görüşmeler yürütüldüğünü öne sürdü.