DSG, Suriye hükümetiyle birlikte Dürzileri kurtarmaya ve yeni Suriye ordusunda yer almaya hazır

YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM) Suriye hükümeti yetkilileriyle görüşürken DSG de son bir aydır Suriye ordusuyla ilişkilerini geliştiriyor.
'TERÖRLE SAVAŞTA AYNI SAFTAYIZ'
Bu kapsamda DSG, Suriye ordusunun elindeki Süveyda kentine baskın yapan IŞİD'le savaşıp kaçırdığı Dürziler için hareket geçmeye hazır. Böylece teröre karşı savaşta Şam'la işbirliği mesajı veren DSG, gelecekte kurulacak yeni Suriye ordusunda yer almaya da istekli.
'HENÜZ ŞAM'DAN YANIT YOK'
Ancak DSG'nin Süveyde teklifine ilk etapta Suriye ordusundan resmi cevap gelmedi.
'İDLİB OLMAZSA SÜVEYDE'
DSM'nin Şam'da Suriye hükümeti yetkilileriyle görüşmesi sonrası olası Kürt-Şam işbirliği için zemin yoklanıyor. Kürt tarafından Suriye hükümet güçleriyle birlikte kuzeydeki İdlib'de cihatçılara karşı savaşma teklifinin ardından güneydeki Süveyde'de IŞİD'e karşı savaşma teklifi geldi.
Temmuz sonunda Ürdün sınırındaki Süveyde'ye saldıran IŞİD'in 250'yi aşkın kişiyi öldürürken onlarca kadın ve çocuğu kaçırdığı belirlenmişti.
'ELİMİZDEKİ IŞİD'CİLERLE TAKAS EDELİM'
DSG Genel Komutanlığı, yazılı açıklama yaparak, ellerindeki IŞİD üyelerinin kaçırılan Dürzi sivillerle takasına hazır olduklarını duyurdu.
Sputnik'e konuşan DSM yöneticisi Gelo İsa da DSG'nin Dürzileri kurtarmak istediğini belirtti:
'DSG DE SURİYELİ, SURİYE ULUSUNUN BİR PARÇASI'
İsa, DSG'nin bu hamleyle askeri bir mesaj verdiğini ve ileride oluşacak yeni Suriye ordusunda yer almak istediğini vurguladı.
'SİYASİ TAVIR, ASKERİ HAMLE'
'DÜRZİLER DE DSG'YE DAHİL'
''DSG güçleri içinde Dürziler ve her kesimden insanlar vardı. DSG bu hamleyle herkesin gücü olduğunun, Dürzilerin acılarını paylaştığının mesajını vermek istiyor.''
Ayrıca DSM yetkilisi, IŞİD'in kaçırdığı Dürzilerin kurtarılması için Rusya, Suriye ve Türkiye ile IŞİD arasında görüşmeler yürütüldüğünü öne sürdü.
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