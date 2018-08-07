Kayıt
19:34 07 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    DSG

    DSG, Suriye hükümetiyle birlikte Dürzileri kurtarmaya ve yeni Suriye ordusunda yer almaya hazır

    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Hikmet Durgun
    0 34

    Sputnik'e konuşan DSM yöneticisi Gelo İsa, YPG'nin başını çektiği askeri kanat DSG'nin, Süveyde'ye baskın yapan IŞİD'e karşı Suriye hükümet güçleriyle birlikte savaşmaya ve kaçırılan Dürziler için hareket geçmeye hazır olduğunu duyurdu. DSG yeni Suriye ordusunda yer almaya da istekli.

    Suriyeli Dürzilerden Golan Tepeleri'ndeki ateşkes hattı yakınındaki Bukata'da Esad yönetimine destek gösterisi
    © REUTERS / Ammar Awad
    IŞİD, Dürzi yurdu Süveyde'de onlarca kadın ve çocuğu kaçırdı
    Türkiye'nin Afrin'i ele geçirip ABD ile Menbiç mutabakatına varması kaşısında Suriyeli Kürtlerin Suriye hükümetiyle mesaisi hız kazandı.

    YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM) Suriye hükümeti yetkilileriyle görüşürken DSG de son bir aydır Suriye ordusuyla ilişkilerini geliştiriyor.

    'TERÖRLE SAVAŞTA AYNI SAFTAYIZ'

    Bu kapsamda DSG, Suriye ordusunun elindeki Süveyda kentine baskın yapan IŞİD'le savaşıp kaçırdığı Dürziler için hareket geçmeye hazır. Böylece teröre karşı savaşta Şam'la işbirliği mesajı veren DSG, gelecekte kurulacak yeni Suriye ordusunda yer almaya da istekli.

    Demokratik Suriye Meclisi (DSM) Eşbaşkanları Riad Darar ile İlham Ahmed (sağda)
    © REUTERS / Rodi Said
    Demokratik Suriye Meclisi: Şam'da Suriye hükümetiyle görüşüyoruz

    'HENÜZ ŞAM'DAN YANIT YOK'

    Ancak DSG'nin Süveyde teklifine ilk etapta Suriye ordusundan resmi cevap gelmedi.

    'İDLİB OLMAZSA SÜVEYDE'

    DSM'nin Şam'da Suriye hükümeti yetkilileriyle görüşmesi sonrası olası Kürt-Şam işbirliği için zemin yoklanıyor. Kürt tarafından Suriye hükümet güçleriyle birlikte kuzeydeki İdlib'de cihatçılara karşı savaşma teklifinin ardından güneydeki Süveyde'de IŞİD'e karşı savaşma teklifi geldi.

    PYD
    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
    'Kürtler, ABD ile anlaşmazlıklar yüzünden Suriye yetkilileriyle görüşmelere başladı'

    Temmuz sonunda Ürdün sınırındaki Süveyde'ye saldıran IŞİD'in 250'yi aşkın kişiyi öldürürken onlarca kadın ve çocuğu kaçırdığı belirlenmişti. 

    'ELİMİZDEKİ IŞİD'CİLERLE TAKAS EDELİM'

    DSG Genel Komutanlığı, yazılı açıklama yaparak, ellerindeki IŞİD üyelerinin kaçırılan Dürzi sivillerle takasına hazır olduklarını duyurdu.

    Sputnik'e konuşan DSM yöneticisi Gelo İsa da DSG'nin Dürzileri kurtarmak istediğini belirtti:

    'DSG DE SURİYELİ, SURİYE ULUSUNUN BİR PARÇASI'

    Demokratik Suriye Meclisi (DSM) Eşbaşkanları Riad Darar ile İlham Ahmed (sağda)
    © REUTERS / Rodi Said
    Demokratik Suriye Meclisi: Suriye hükümetiyle müzakereler ilerletilecek ve savaş sona erecek
    ''DSG'nin Süveyde kentine gidip Dürzileri kurtarması çok doğaldır. Çünkü Süveyde bir Suriye kentidir. DSG de Suriyeli bir güçtür. Suriye ulusunun bir parçasıdır. Süveyde halkı IŞİD nedeniyle çok acı çekti, çok zulüm gördü. DSG şimdi Süveyde halkını kurtarmak ve yanında olmak istiyor."

    İsa, DSG'nin bu hamleyle askeri bir mesaj verdiğini ve ileride oluşacak yeni Suriye ordusunda yer almak istediğini vurguladı.

    'SİYASİ TAVIR, ASKERİ HAMLE'

    Suriye ordusu
    © REUTERS / SANA
    Şam Milletvekilli Osi: Fırat'ın doğusunun Afrin gibi olmasını istemiyoruz
    ''Bu yeni bir hamledir. DSG, terör ve IŞİD nerede varsa oraya müdahale edebileceklerini her zaman dile getiriyordu. Süveyde kararı, siyasi bir tavırdır. DSG bu hamleyle siyasi bir tavır göstermek istiyor, Suriye geneli için var olduğunun mesajını vermek istiyor'' diyen İsa, şöyle devam etti:

    'DÜRZİLER DE DSG'YE DAHİL'

    ''DSG güçleri içinde Dürziler ve her kesimden insanlar vardı. DSG bu hamleyle herkesin gücü olduğunun, Dürzilerin acılarını paylaştığının mesajını vermek istiyor.''

    Ayrıca DSM yetkilisi, IŞİD'in kaçırdığı Dürzilerin kurtarılması için Rusya, Suriye ve Türkiye ile IŞİD arasında görüşmeler yürütüldüğünü öne sürdü.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Patisi ile çağırma hareketi yapan yaklaşık 10.000 beyaz kedi heykeli Tokyo'daki Gotokuji tapınağının her yerine yayılmış durumda. Bu durum tapınağı hem Japonya içinden hem de ülke dışından sosyal medya meraklıları için bir çekim yeri haline getirmiş durumda. Hong Kong'dan gelen 25 yaşındaki Emily Lin adlı turist Aslında Google'da 'Tokyo'daki Instagram mekanları' diye arama yaptım. Burasının adı Instagram fotoğrafları için en uygun yerler arasındaydı. Bu kediler Japon kültüründe iyi şansı sembolize ediyor diye konuştu.
    Tokyo'daki 'Şanslı Kedi' tapınağı Instagram kullanıcıları için cazibe merkezi oldu
    Karikatür
    Tinder'da İngiliz kadın pilotla tanıştı, F-35'lere ait gizli bilgileri ele geçirdi
    İnfografik
    2018 yılının ilk yarısında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet