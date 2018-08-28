PYD'nin çatı örgütü TEV-DEM'de eş başkanlar değişti

Suriye'de PYD, YPG ve DSG'nin bağlı bulunduğu Demokratik Halk Hareketi'nin (TEV-DEM) 3. Olağan Kongresi'nde eş başkanlar değişti. Yeni eş başkanlar PYD Kuzey Irak Sorumlusu Xerib Hiso ve Zelal Ceger oldu. Sputnik'e konuşan TEV-DEM'in yeni eş başkanı Hiso, Suriye krizinin çözümü için mücadele edeceklerini söyledi.

© REUTERS / Rodi Said Suriye'deki askeri üslerini genişleten ABD, havaalanı kuruyor

Türkiye'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak gördüğü PYD, YPG ve Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) yanı sıra 6 siyasi parti ile gençlik ve kadın kurumlarının bağlı olduğu Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) gerçekleştirdiği 3. kongresinde yönetim değişikliğine gitti.

Suriye'nin kuzeyindeki Derik kentinde bulunan Aram Tigran Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan kongreye PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim, Suriye Gelecek Partisi, YPG ve DSG temsilcileri ile birçok kişi katıldı.

500 delegenin oy kullandığı kongrede Zelal Ceger ve Xerib Hiso TEV-DEM Yürütme Kurulu eş başkanlığına seçildi.

Kongrede Suriye krizi tartışılırken, kriz için çözüm önerileri açıklandı. Sputnik'e konuşan TEV-DEM'in yeni eş başkanı Xerib Hiso, Suriye krizinin çözümü için mücadele edeceklerini söyledi.

2011'de TEV-DEM'in kuruluş çalışmalarında da yer alan Hiso, 4 yıl Kuzey Irak PYD ve TEV-DEM Dış İlişkiler Temsilciliği görevini yürüttü.