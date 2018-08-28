PYD'nin çatı örgütü TEV-DEM'de eş başkanlar değişti

Suriye'nin kuzeyindeki Derik kentinde bulunan Aram Tigran Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan kongreye PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim, Suriye Gelecek Partisi, YPG ve DSG temsilcileri ile birçok kişi katıldı.
500 delegenin oy kullandığı kongrede Zelal Ceger ve Xerib Hiso TEV-DEM Yürütme Kurulu eş başkanlığına seçildi.
Kongrede Suriye krizi tartışılırken, kriz için çözüm önerileri açıklandı. Sputnik'e konuşan TEV-DEM'in yeni eş başkanı Xerib Hiso, Suriye krizinin çözümü için mücadele edeceklerini söyledi.
2011'de TEV-DEM'in kuruluş çalışmalarında da yer alan Hiso, 4 yıl Kuzey Irak PYD ve TEV-DEM Dış İlişkiler Temsilciliği görevini yürüttü.
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