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    ABD Başkanı Donald Trump

    ‘DTÖ'nün şımarık çocuğu konumundaki Trump, örgütten çıkmak değil konumunu sağlamlaştırmak istiyor'

    © REUTERS / Carlos Barria
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    Elif Sudagezer
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    ABD-Çin ticaret savaşı (28)
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın "DTÖ'den çekiliriz" tehdidini değerlendiren Analist Enver Erkan'a göre Dünya Ticaret Örgütü'nün ‘şımarık çocuğu' konumundaki Trump yönetimi, kendi konumu sağlamlaştırmanın peşinde. Gazeteci Çetin Ünsalan'a göreyse ABD böyle bir hamle atarsa bu, resesyon ve korumacılık döneminin resmi başlangıcı olur.

    Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı
    © Sputnik / Ramil Sitdikov
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    ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) çıkabileceğini açıkladı. Kısa bir süre önce de NATO için benzer bir çıkış yapan Trump, Bloomberg'e yaptığı açıklamada "DTÖ kendine çeki düzen vermezse, örgütten çekilirim" ifadesini kullandı. DTÖ'nün yöntemini değiştirmesi gerektiğini ve örgütün bir süredir Washington'a 'çok kötü davrandığını' söyleyen Trump "DTÖ'den ABD için adalet istiyoruz. Davaları kaybediyoruz. Hâkimler arasında hep azınlıktayız. Diğer ülkeler, bizden daha çok hâkime sahip" ifadelerini kullandı. Peki, ABD gerçekten DTÖ'den çıkar mı? Eğer örgütten ayrılırsa Washington'ın bu hamlesinin sonuçları neler olur?

    ‘ABD, DTÖ'DEN ÇIKARSA KORUMACILIK VE RESESYON DÖNEMİ RESMEN BAŞLAR'

    Konuyu Gazeteci Çetin Ünsalan ve GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Sputnik'e değerlendirdi. Gazeteci Ünsalan'a göre, Trump'ın yaptığı açıklamanın amacı örgüte baskı yapmak. Ünsalan şu yorumda bulundu:

    "Trump yönetiminin yaptığı bu açıklamanın amacının örgüte baskı yapmak olduğunu düşünüyorum. Trump yönetiminin, bu sistemin dışında kalmak isteyeceğini sanmam. Bence yapmaya çalıştığı, sistemi şekillendirmek. Ancak ABD böyle bir hamlede bulunursa, bu resesyon ve korumacılık döneminin resmi başlangıcı olur."

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    Trump'tan 'Dünya Ticaret Örgütü'nden çekileceğiz' tehdidi
    ‘DÜNYA TİCARET DENGELERİ AÇISINDAN NEGATİF BİR TABLO OLUŞUR'

    Analist Enver Erkan "Dünya ticaret dengelerinde Trump'ın memnun olmadığı bir gerçek. Buna ilişkin olarak, Trump göreve geldikten sonra Amerika'nın ticaret birlikler içerisindeki anlaşmalarını bozup ikili anlaşmalar imzalanmaya yönelmişti. Bunun en son örneğini de NAFTA'da vermiş; NAFTA'yı bozup Meksika'yla ikili anlaşma sağlanması için harekete geçmişti. Bu bağlamda bakıldığında, Trump'ın DTÖ ile olan ihtilafı çok önemli. Trump yakında muhtemelen 200 milyar dolarlık bir tarife paketini de açıklayacak. Bu dünya ticaret dengeleri açısından son derece negatif bir gelişme. Bunun Çin'deki yavaşlamaya bağlı olarak gelişen ülkelere Asya tarafında yansıması olabileceği gibi, Amerika'daki imalat sanayisini aşağı doğru çekebilecek bir potansiyeli de var" dedi.

    Dünya Ticaret Örgütü
    © REUTERS / Denis Balibouse
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    ‘TRUMP GİBİ POPÜLİST LİDERLERLE BİRLİKTE KÜRESELLEŞME METAMORFOZA UĞRADI'

    ABD'yi ‘DTÖ içerisindeki şımarık çocuk' olarak tanımlayan Erkan "Gelinen noktada ABD, daha doğrusu Trump yönetimi, Dünya Ticaret Örgütü içerisindeki şımarık çocuk konumunda. Kendi konumu sağlamlaştırmak için talepkar bir konumda. Aslında ABD yerine ‘Trump' demek lazım çünkü bu durum Trump'ın göreve gelmesinin ardından ortaya çıktı. Trump'ın DTÖ'nün uygulamaları karşısında çok da memnun olmadığı bir gerçek. DTÖ, dünyanın kurulu düzeninin bir parçası. Bu da, özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde, Amerika tarafından oluşturulmuş bir düzen. Ama özellikle son birkaç yılda bu küreselleşme, Trump gibi popülist liderlerin göreve gelmesinin sonucunda tetiklenen içe dönmelerle metamorfoz geçirdi. Trump, DTÖ'nün Amerika'nın çıkarlarını korumada yetersiz kaldığını düşünüyor" dedi ve şöyle devam etti:

    "Yine bu örgüt vesilesiyle dünyanın geri kalanının ABD'yi mahvetmeyi amaçladığını düşünüyor. Çünkü baktığınızda ticaret konusunda dünyanın neredeyse geri kalan tamamıyla anlaşmazlık içerisinde. Ne yaptı? Göreve gelir gelmez, Trump ABD'yi Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan çekti, NAFTA'yı yeniden müzakereye açtı. Çin'e tarifeler uygulamaya başladı, Avrupa Birliği'yle (AB) anlaşmazlıklar içerisine düştü, birçok ülkeye çelik, alüminyum tarifeleri uygulamaya başladı. Kısacası bütün bu gelişmelere de bakıldığında şunu söylemek mümkün: Amerika'nın DTÖ'den çekilme tehditlerini sürdürmesi, küresel ticarete zarar vermekten başka bir şey getirmez. Çin, ABD'ye karşı aynı miktarda tarifeyi ABD'ye geri uyguluyor. Bu noktada DTÖ'nün amacı ticaret açıklarını kapatmak değil, ticaretin serbest bir şekilde yapabilmesini sağlamak."

    ‘İŞ CİDDİYE BİNERSE BİLE, ABD KONGRESİ'NDEN ONAY ÇIKMAMASI ÇOK MÜMKÜN'

    Trump'ın DTÖ'den çekilebilecekleri açıklamasının şu ana kadar çok fazla ciddiye alınmadığına işaret eden Erkan "Trump buna benzer açıklamaları daha önce de yaptı. O yüzden bu açıklama fazla ciddiye alınmadı. Bir de tabii bu kararı uygulamak, Trump'ın tek başına yapabileceği bir şey değil. Eğer iş ciddileşirse, ABD Kongresi'nin onayı gerekecek. O noktada Cumhuriyetçilerin bile hepsinin böyle bir karara destek vereceğine ben açıkçası inanmıyorum" diye konuştu.

    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (28)

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    Etiketler:
    Alüminyum, Çelik, Korumacılık, Tarife, küreselleşme, ticaret, ekonomi, resesyon, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP), Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA), Dünya Ticaret Örgütü, ABD Kongresi, Çetin Ünsalan, Elif Sudagezer, Enver Erkan, Donald Trump, Avrupa Birliği, Meksika, Çin, ABD
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