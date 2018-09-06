Mihraç Ural'a bombalı suikast girişimi: Yaralı kurtuldu

Türkiye'de Acilciler olarak bilinen ve Suriye'de Mukaveme Suriyyi (Suriye Direnişi) adıyla faaliyet yürüten örgütün lideri Mihraç Ural, Lazkiye kırsalında kendisine yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıdan yaralı olarak kurtulurken, bir koruması ise öldü.

© Fotoğraf : Facebook Mihraç Ural hakkında kırmızı bülten

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye kentinin Silnefah kasabasında Mihraç Ural'ın içerisinde bulunduğu konvoya yönelik düzenlenen bombalı saldırıda Ural yaralandı, korumalarından biri öldü, 2 koruması da yaralandı. Suikast girişimini, bölgedeki cihatçı örgütlerden ÖSO'ya Ebu Amara Birlikleri üstlendi.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Ural şunları söyledi: "Üç araçla cepheye gidiyorduk. Gittiğimiz yolda daha önce bombalı düzenek yerleştirmişler. Benim içinde olduğum araç ise konvoyun en önündeydi. Konvoyda benim bulunduğum aracın en önde olduğunu beklemediklerini için arkamda bulunan, içerisinde korumalarımın bulunduğu araç geçerken kurulan bomba düzeneği uzaktan kumanda ile patlatıldı. Saldırı sonucu bir korumam hayatını kaybetti, iki korumam ise yaralandı. Saldırıda esas hedef bendim. Failler yakalandı ve konuyla ilgili soruşturma geniş çaplı sürüyor."

37 YILDIR SURİYE'DE

© Fotoğraf : Facebook Mihraç Ural yaşıyor mu?

37 yıldır Suriye'de bulunduğunu söyleyen Mihraç Ural, 6 yıl önce dünyanın dört bir yanından gelip Türkiye sınırından sızdığı iddia edilen yabancı cihatçılarla mücadele için 'Mukaveme Suriye' adlı hareketi kurup liderliğini üstlenmişti.

2013 yılında Hatay/Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırıyla ilgili olarak, 1987'den beri silahlı eylem gerçekleştirmeyen THKP-C Acilciler grubu ile Suriye istihbaratı (El Muhaberat) suçlanmıştı. Gıyabındaki suçlamaları reddeden Ural'ın Suriye savaşı boyunca ise pek çok kez öldürüldüğü iddia edilmişti.