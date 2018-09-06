Mihraç Ural'a bombalı suikast girişimi: Yaralı kurtuldu

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Ural şunları söyledi: "Üç araçla cepheye gidiyorduk. Gittiğimiz yolda daha önce bombalı düzenek yerleştirmişler. Benim içinde olduğum araç ise konvoyun en önündeydi. Konvoyda benim bulunduğum aracın en önde olduğunu beklemediklerini için arkamda bulunan, içerisinde korumalarımın bulunduğu araç geçerken kurulan bomba düzeneği uzaktan kumanda ile patlatıldı. Saldırı sonucu bir korumam hayatını kaybetti, iki korumam ise yaralandı. Saldırıda esas hedef bendim. Failler yakalandı ve konuyla ilgili soruşturma geniş çaplı sürüyor."
37 YILDIR SURİYE'DE
2013 yılında Hatay/Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırıyla ilgili olarak, 1987'den beri silahlı eylem gerçekleştirmeyen THKP-C Acilciler grubu ile Suriye istihbaratı (El Muhaberat) suçlanmıştı. Gıyabındaki suçlamaları reddeden Ural'ın Suriye savaşı boyunca ise pek çok kez öldürüldüğü iddia edilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)