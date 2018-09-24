Soçi anlaşmasına karşı çıkan İdlib'deki cihatçı örgütler silahlarını teslim etmiyor

Suriye'nin İdlib kentinde El Kaide bağlantılı örgütlerle diğer cihatçı örgütler, Rusya ve Türkiye'nin Soçi'de yaptığı anlaşmayı tanımama ve silahları teslim etmeme kararı aldı. Sputnik'e konuşan SMDK Yöneticisi Fuat Eliko, Hurras El Din örgütü ile diğer terör örgütlerinin Soçi anlaşmasını reddettiklerini söyledi.

© Sputnik / BASEL SHARTOUH 'Suriyeli muhalif gruptan İdlib mutabakatına destek'

ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre İdlib'deki cihatçı gruplar 17 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib mutabakatını tanımadıklarını ve silahlarını bırakmayacaklarını duyurdu.

El-Kaide'ye bağlı Hurras El Din (Dinin Muhafızları) örgütünden sonra Suriye'de Çeçenlerden oluşan Ensaruddin Cephesi örgütü de Soçi'de Rusya ile Türkiye arasında yapılan İdlib anlaşmasını reddettiğini açıkladı.

'Şam Özgürlük Örgütü' çatısı altında faaliyet gösteren gruplar (Hurras El Din, Ensar El Tevhid, Ensaruddin Cephesi , Ensar Allah, El Furkan ve Cund El Kafkas) cepheden çekilmeyi reddetti.

İdlib'de bulunan en büyük cihatçı grup olan Heyet Tahrir El Şam (El-Nusra) ve Türkistan İslam Partisi (TİP) grupları da Soçi anlaşmasını tanımıyorlar.

El Kaide'nin kollarından Hurras El Din örgütü yaptığı yazılı açıklamayla, Rusya ve Türkiye arasında imzalanan İdlib mutabakatını tanımadığını duyurarak "Cihadımız yıkmak istediğimiz tağutun (Suriye) yerine başka tağut (Türkiye) gelsin diye değildir" diyerek Türkiye'ye sert tepki gösterdi.

Ensaruddin Cephesi de Soçi kararlarını kesinlikle kabul etmediklerini ve siyasi çözümün teslimiyet olduğunu savundu.

ELİKO: HTŞ HENÜZ KARAR VERMEDİ

Sputnik'e konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Yöneticisi Fuat Eliko, Hurras El Din örgütü ile diğer terör örgütlerinin Soçi anlaşmasını reddettiklerini belirterek, "Hurras El Din örgütünün 5 bin militanı var. Bu örgütün savaşçıları Suriye halkından oluşmuyor. Suriyeli değiller. Doğu Türkistan Partisi örgütünün savaşçıları da Çin'den gelmiş. Heyet Tahriri Şam örgütü de kararını henüz vermemiş. HTŞ'nin savaşçılarının çoğu Suriye halkından oluşuyor" dedi.

ULUSAL ÖZGÜRLEŞTİRME CEPHESİ: SİLAHLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

İdlib'in en büyük ÖSO çatı grubu olan Türkiye destekli Ulusal Özgürleştirme Cephesi Soçi mutabakatı ile ilgili açıklamasında Türkiye'ye teşekkür etti ancak örgüt "Diplomatik işbirliğine devam edeceğiz ama silahlarımızdan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bünyesinde 16 ÖSO örgütünü barındıran Ulusal Özgürleştirme Cephesi, HTŞ'nin İdlib'den çıkmasını istiyor.

Rusya, Suriye ordusuyla beraber İdlib'e terör operasyonunu yapmak istemiş ancak Ankara'nın itirazları sonucu Türkiye ile anlaşarak bölgede silahtan arındırılmış bölge oluşturulması kararını vermişti.