Kayıt
15:30 24 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    İdlib'in Eriha kasabasında bir El Nusra Cephesi mensubu

    Soçi anlaşmasına karşı çıkan İdlib'deki cihatçı örgütler silahlarını teslim etmiyor

    © REUTERS / Khalil Ashawi
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Hikmet Durgun
    0 02

    Suriye'nin İdlib kentinde El Kaide bağlantılı örgütlerle diğer cihatçı örgütler, Rusya ve Türkiye'nin Soçi'de yaptığı anlaşmayı tanımama ve silahları teslim etmeme kararı aldı. Sputnik'e konuşan SMDK Yöneticisi Fuat Eliko, Hurras El Din örgütü ile diğer terör örgütlerinin Soçi anlaşmasını reddettiklerini söyledi.

    idlib
    © Sputnik / BASEL SHARTOUH
    'Suriyeli muhalif gruptan İdlib mutabakatına destek'
    ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre İdlib'deki cihatçı gruplar 17 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib mutabakatını tanımadıklarını ve silahlarını bırakmayacaklarını duyurdu.

    El-Kaide'ye bağlı Hurras El Din (Dinin Muhafızları) örgütünden sonra Suriye'de Çeçenlerden oluşan Ensaruddin Cephesi örgütü de Soçi'de Rusya ile Türkiye arasında yapılan İdlib anlaşmasını reddettiğini açıkladı.

    'Şam Özgürlük Örgütü' çatısı altında faaliyet gösteren gruplar (Hurras El Din, Ensar El Tevhid, Ensaruddin Cephesi , Ensar Allah, El Furkan ve Cund El Kafkas) cepheden çekilmeyi reddetti.

    İdlib'de bulunan en büyük cihatçı grup olan Heyet Tahrir El Şam (El-Nusra) ve Türkistan İslam Partisi (TİP) grupları da Soçi anlaşmasını tanımıyorlar.

    El Kaide'nin kollarından Hurras El Din örgütü yaptığı yazılı açıklamayla, Rusya ve Türkiye arasında imzalanan İdlib mutabakatını tanımadığını duyurarak "Cihadımız yıkmak istediğimiz tağutun (Suriye) yerine başka tağut (Türkiye) gelsin diye değildir" diyerek Türkiye'ye sert tepki gösterdi.

    Ensaruddin Cephesi de Soçi kararlarını kesinlikle kabul etmediklerini ve siyasi çözümün teslimiyet olduğunu savundu.

    ELİKO: HTŞ HENÜZ KARAR VERMEDİ

    Sputnik'e konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Yöneticisi Fuat Eliko, Hurras El Din örgütü ile diğer terör örgütlerinin Soçi anlaşmasını reddettiklerini belirterek, "Hurras El Din örgütünün 5 bin militanı var. Bu örgütün savaşçıları Suriye halkından oluşmuyor. Suriyeli değiller. Doğu Türkistan Partisi örgütünün savaşçıları da Çin'den gelmiş. Heyet Tahriri Şam örgütü de kararını henüz vermemiş. HTŞ'nin savaşçılarının çoğu Suriye halkından oluşuyor" dedi.

    ULUSAL ÖZGÜRLEŞTİRME CEPHESİ: SİLAHLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

    İdlib'in en büyük ÖSO çatı grubu olan Türkiye destekli Ulusal Özgürleştirme Cephesi Soçi mutabakatı ile ilgili açıklamasında Türkiye'ye teşekkür etti ancak örgüt  "Diplomatik işbirliğine devam edeceğiz ama silahlarımızdan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Bünyesinde 16 ÖSO örgütünü barındıran Ulusal Özgürleştirme Cephesi, HTŞ'nin İdlib'den çıkmasını istiyor.

    Rusya, Suriye ordusuyla beraber İdlib'e terör operasyonunu yapmak istemiş ancak Ankara'nın itirazları sonucu Türkiye ile anlaşarak bölgede silahtan arındırılmış bölge oluşturulması kararını vermişti.

    İlgili konular:

    ‘Moskova ve Ankara’nın İdlib’de güvenli bölge kurması, Rusya’nın Suriye’deki zaferinin sembolü’
    Nebenzya: İdlib, Suriye'deki ABD birliklerinden söz etmemek için dikkat dağıtıcı olarak kullanılıyor
    ‘Moskova ile Ankara’nın İdlib’le ilgili hiçbir anlaşmazlığı yok’
    Lavrov: Rusya ve Türkiye, İdlib'de kurulacak silahsızlandırılmış bölgenin sınırları üzerinde mutabakat sağladı
    Etiketler:
    ÖSO, Ulusal Özgürleştirme Cephesi, Heyeti Tahriri Şam (HTŞ), Ensaruddin Cephesi, Hurras El Din, Fuat Eliko, İdlib, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Köydeki araziyi satıp Sanat Merkezi açtılar
    Köydeki araziyi satıp Sanat Merkezi açtılar
    Karikatür
    Rusya, Suriye'ye S-300 gönderecek
    Orenburg şalı
    'Orenburg Şalı': Ural halklarının sıcak tutan gelenekleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet