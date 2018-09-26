Rus askeri uzman: S-300’ün Suriye’ye yerleştirilmesi Türkiye’nin olumsuz tepkisine yol açmaz

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'ndaki Suriye konulu toplantıya katılan Rusya BDT Ülkeleri Enstitüsü Direktör Yardımcısı Vladimir Yevseyev, Sputnik'e yaptığı açıklamasında, Rusya'nın Suriye'ye S-300 sağlanmasına Türkiye'nin vereceği olası tepkiyi değerlendirdi.

TÜRKİYE, S-300'ÜN HALEP VE İDLİB'DE KONUŞLANDIRILMAMASINI TALEP EDER

Bu konudaki kilit rolü, S-300 sistemlerinin hangi bölgelere yerleştirileceğinin oynayacağını dile getiren Yevseyev, Türkiye'nin öncelikle bu sistemlerin Halep ve İdlib yakınlarına konuşlandırılmamasını talep edeceğini söyledi.

© Sputnik / Valery Melnikov ‘Suriye’ye S-300 sevki, Türkiye için tehdit değil’

Rus uzman, "Büyük olasılıkla, Türkiye'nin tepkisi nispeten tarafsız olacak. Kaygı olacak ama rahatsızlık olmayacak. Eğer Türk uçakları, Suriye hava savunmasının etki alanında uçmuyorsa endişe edecek bir şeyi yok. Türk hava kuvvetleri, sadece İdlib bölgesinde çalışabilir, Suriye'nin geriye kalan topraklarında çalışmıyor" şeklinde konuştu.

Halihazırda İdlib üzerindeki hava sahanın Suriye hava savunması tarafından kapatılmasının söz konusu olmadığını dile getiren Rus uzman, "Hmeymim ve Tartus'taki Rus üsleri korumak için kullanılan S-400 sistemlerinin menzili bu bölenin kapatılması için yeterli" dedi.

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Suriye'ye sağlanacak S-300'ün Şam yakınlarına yerleştirileceği tahmininde bulunan Yevseyev, sistemin ülkenin diğer bölgelerinde konuşlandırılmasının istikrarı bozabileceğini söyledi.

Şu anda Suriye hükümeti için Şam üzerindeki hava sahanın kapatılmasının güncel sorun olduğunu anlatan Rus uzman, gelecekte ABD'ye baskı yapılması için bu sistemin Deyr ez-Zor'a konuşlandırılabileceğini de sözlerine ekledi.