Rus askeri uzman: S-300’ün Suriye’ye yerleştirilmesi Türkiye’nin olumsuz tepkisine yol açmaz

TÜRKİYE, S-300'ÜN HALEP VE İDLİB'DE KONUŞLANDIRILMAMASINI TALEP EDER
Bu konudaki kilit rolü, S-300 sistemlerinin hangi bölgelere yerleştirileceğinin oynayacağını dile getiren Yevseyev, Türkiye'nin öncelikle bu sistemlerin Halep ve İdlib yakınlarına konuşlandırılmamasını talep edeceğini söyledi.
Rus uzman, "Büyük olasılıkla, Türkiye'nin tepkisi nispeten tarafsız olacak. Kaygı olacak ama rahatsızlık olmayacak. Eğer Türk uçakları, Suriye hava savunmasının etki alanında uçmuyorsa endişe edecek bir şeyi yok. Türk hava kuvvetleri, sadece İdlib bölgesinde çalışabilir, Suriye'nin geriye kalan topraklarında çalışmıyor" şeklinde konuştu.
Halihazırda İdlib üzerindeki hava sahanın Suriye hava savunması tarafından kapatılmasının söz konusu olmadığını dile getiren Rus uzman, "Hmeymim ve Tartus'taki Rus üsleri korumak için kullanılan S-400 sistemlerinin menzili bu bölenin kapatılması için yeterli" dedi.
Suriye'ye sağlanacak S-300'ün Şam yakınlarına yerleştirileceği tahmininde bulunan Yevseyev, sistemin ülkenin diğer bölgelerinde konuşlandırılmasının istikrarı bozabileceğini söyledi.
Şu anda Suriye hükümeti için Şam üzerindeki hava sahanın kapatılmasının güncel sorun olduğunu anlatan Rus uzman, gelecekte ABD'ye baskı yapılması için bu sistemin Deyr ez-Zor'a konuşlandırılabileceğini de sözlerine ekledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)