'ABD ciddi bir devlet görünümünden uzaklaşmış durumda'

Birleşmiş Milletlerin 73. Genel Kurul Toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump’ın uluslararası itibarının iyice sarsılmış olduğunu gösterdi. Gülüşmelerle eşlik edilen konuşmaları ve aldırış edilmeyen tehditleri, sadece onun itibarını değil, ABD’nin dünyadaki prestijini de epey zedelemiş gibi görünüyor.

ABD'nin bütün çağrılarına, yaptırım uygulamalarına ve tehditlerine rağmen Türkiye, Çin ve Hindistan'ın, özellikle S-400 sistemleri konusunda Rusya ile işbirliğinden vazgeçmeye niyetlerinin olmadığını görülüyor. Hatta tam tersi bu ülkeler, Rus silah sistemlerini satın alma süreçlerini hızlandırıyorlar.

Avrupa cephesinde ise Almanya, Trump'ın Berlin'in, Kuzey Akım II projesiyle birlikte Moskova'ya enerji konusunda daha çok bağımlı hale geldiği ile ilgili iddialarını reddetti ve şu anda yürütülen enerji politikalarından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Peki ABD'nin son dönemde uluslararası arenada yaşadığı bu krizin ve prestijin kaybının nedenleri ne?

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Dış Politika Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Programlar Başkanı, Emekli Büyükelçi Oktay Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

'ABD CİDDİ BİR DEVLET GÖRÜNÜMÜNDEN UZAKLAŞMIŞ DURUMDA'

© Sputnik / Vitaliy Podivtski Trump'ın konuşması BM Genel Kurulu'nu kahkahaya boğdu

''Trump popülist bir söylem üzerinden politika yürütmeye çalışıyor. Başkan Trump, ülkesindeki seçim süreci ile dünya düzeyindeki politikayı birbirine karıştırmış durumda. Bence ABD'nin yaşadığı algı sıkıntısının en büyük sebebi bu. ABD, ciddi bir devlet görünümünden uzaklaşmış bulunuyor. Müttefikleri rahatsız, Amerika ile ilişkilerini geliştirmiş olan diğer ülkeler mutlu değil. Özellikle Türkiye açısından ABD'nin Ortadoğu bölgesindeki politikaları rahatsız edici''.

'TRUMP YÖNETİMİ DAHA DENGELİ DAVRANMALI'

''Dünyada uluslararası antlaşmalarla oluşturulmuş bir yapı var. Trump yönetiminin bunu sarsacak politikalar değil, daha dengeli, ölçülü davranması gerekir. Amerika'nın içinde de pek çok kimsenin Trump'ın politikalarından rahatsız olduğundan şüphem yok. Umarım ABD yönetimi, nerede hata yapmış olduklarını anlayıp uluslararası düzene daha uygun davranmaya çalışacaklar''.