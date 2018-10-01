Yerel gazeteler can çekişiyor: Sayfa sayısı düştü, gazeteler renksiz baskıya geçti

Dolar kurundaki hareketlenmenin ardından kâğıt fiyatlarının ikiye katlanması yerel gazeteleri kapanma noktasına getirdi. Birçok ilde yerel gazeteler Pazar günü çıkmama kararı alırken, bazı gazeteler de sayfa sayısını düşürdü, tüm sayfaları renksiz çıkarmaya başladı. İşten çıkarmaların başladığı yerel gazeteler, kalıcı çözümler bekliyor.
Dolar kurundaki yükselişin ardından kâğıt fiyatlarının ikiye katlanması yazılı basını zora soktu. Birçok gazete eklerini çıkarmama kararı alırken, İzmir'de yedi gazete Pazar günü çıkmama karar aldı. Diyarbakır'daki gazete temsilcileri de fikir birliği sağlanması halinde Pazar günü gazetelerin çıkmamasına sıcak baktıklarını söylüyor. Yazılı basının yaşadığı ekonomik sorunların ardından olağanüstü toplanan Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu, kâğıt krizine yönelik olarak; sayfa sayısını azaltma, sayfa yüzölçümlerini küçültme, kadro sayısını azaltma ve gazete satış adedini düşürmeye yönelik kararlar aldı. Zor günler geçiren yerel gazeteler, kadroda küçülmeye giderken, birçoğu sayfa sayısını düşürdü ve renksiz çıkmaya başladı. Sputnik'e konuşan yerel gazete temsilcileri, BİK'in resmi ilanlardan aldığı yüzde 15'lik payın çok fazla olduğu görüşünde.
‘BİK'İN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SADECE CAN ÇEKİŞMEYİ UZATIYOR'
Öz Diyarbakır Gazetesi temsilcisi İhsan Özdemir, "Fikir işçileri sayısının düşürülmesi hariç, gazetelerin sayfa sayısının ve bayilerdeki satış adetlerinin aşağıya çekilmesi gibi iyi niyetli çabalar tek başına yeterli tedbirler değil ve alandaki gerçeklerle örtüşmüyor. BİK'in gazetelerden ilan dağıtımı karşılığı aldığı yüzde 15'lik komisyonun, basın çalışanlarının SGK primlerinin geriye çekilmesi, yoğunlukla ulusala aktarılan reklam pastalarının yerele de dağıtılması ilk akla gelen öneriler. Bununla beraber gazetelerin giderlerinde önemli kalemleri oluşturan kâğıt, kalıp ve kimyasalların KDV oranlarının aşağı çekilmesi ve bunların gazetelere ilk elden ulaştırılmasını sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulması gibi talepler vardı. Ortaya konulan çözüm önerileri, kısa vadede iyi ancak, çırpınma ve can çekişme halinin biraz daha uzatılmasından başka bir anlam ifade etmiyor" şeklinde konuştu.
‘YEREL GAZETELER CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ ÇIKMAMALI'
Gazete baskı sayısının düşürülmesinin ekonomik anlamda kendilerini rahatlatmaya yetmeyeceğini ifade eden Güneydoğu Güncel Gazetesi imtiyaz sahibi Zeki Özer şunları söyledi: "Türkiye'de önceki dönemlerde kâğıt üretimi yapan SEKA kapatıldı. Daha sonra SEKA satıldı. Şu anda dışa bağımlı bir durumdayız. Birçok basın kuruluşu kâğıt sıkıntısından dolayı baskıyı durdurup gazete eklerini çıkarmamaya başladı. Bizim arkamızda holdingler ve inşaat şirketleri yok. Basın İlan Kurumu'nun aldığı kararla istediğimiz düzeyde değil. Benim düşünceme göre yerel gazetelerin Cumartesi ve Pazar günü çıkmaması gerekiyor. Basın İlan Kurumu tarafından hafta sonları pek resmi ilan gelmiyor. Pazar günü baskı yapılmaması basını ekonomi anlamında bir nebze de olsa rahatlatacaktır. Kâğıt, boya, kalıp ve aydınger gibi ürünlerdeki vergilerin de düşürülmesi faydalı olacaktır."
Gazetelerin sayfa sayısının düşürülmesi ile birlikte grafikerlerin işsizlikle karşı karşıya kalacağına dikkat çeken Türkiye Gazeteciler Sendikası Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral da "Basın kuruluşlarında kadronun yediden altıya düşürülmesi demek her yerel gazetede kararın alındığı günden itibaren bir gazetecinin işsiz kalması demektir. Diyarbakır'da da işten çıkarmalar başladı. Böylelikle çalışan gazetecilerin iş yükü daha da artacaktır. Gazetelerin sayfa sayısının azaltılması, yüzölçümünün küçültülmesi gibi kararlar sonunda çalışan gazeteci arkadaşlara dokunacaktır. Çünkü gazetelerde sayfa sayısı azaltıldığında grafikerlerle ilgili sorun yaşanacak. Grafiker arkadaşlar işinden olacak. Bunlar bizim için istenmeyen durumlar. Bu krizde yapılması gereken patrondan yana karar almak olmamalıdır. Yapılması gereken gerçek ve akılcı bir sübvansiyon politikasının uygulanmasıdır" diye konuştu.
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