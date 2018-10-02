İdlib'te cihatçı örgütlerin komutanları öldürüldü

© AP Photo / Hassan Ammar Suriye'de 4 ayda 300 cihatçı komutan öldürüldü

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kaynaklarından edinilen bilgilere göre İdlib kentinde cihatçı örgütlerin komutanlarına yönelik suikastlar devam ediyor.

Türkiye ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkenin terörist olarak gördüğü El Nusra'nın başını çektiği Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) komutanlarından Ebu Abdullah El Türki, dün gerçekleşen suikast sonucu 2 korumasıyla beraber öldürüldü. Türkiye'nin Konya ilinden olan Abullah El Türki, 4 sene önce El Nusra'ya katılmıştı.

Dün gece, HTŞ liderlerinden biri olan Ebu MuaguiyaTürkmeni'nin de İdlib'in Kfarnbul Hazarin yolunda suikast sonucu öldürüldüğü öğrenildi. Halep'in Kastilo bölgesinde ise HTŞ'ye bağlı 4 militan, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü.

İdlib'in güneybatısındaki Ariha kasabasında da, Türkistan İslam Partisi komutanlarından Uygur kökenli Mustafa Eb Dajana suikast sonucu öldürüldü.

Böylelikle, son 10 günde çeşitli suikastlar sonucu 6 HTŞ,3 Ulusal Kurtuluş Cephesi ve 1 Nurettin Zengi komutanı öldürüldü.

EN ÇOK ÖLDÜRÜLEN HTŞ'DEN

Suriye'de son 4 ayda ÖSO ve cihatçı gruplardan toplamda 315 komutan suikast sonucu öldürülürken, en çok öldürülenler ise El Nusra'nın öncülük ettiği Heyeti Tahriri Şam örgütünden oldu. Son 4 ayda, HTŞ'nin 83 komutanı suikast sonucu öldürüldü.

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Feylak El Şam, Ahraru Şam ve Türkistan İslam Partisi Örgütü gibi diğer cihat yanlısı gruplar ve ÖSO grupların komutanları da zaman zaman IŞİD veya Suriye ordusu tarafından suikast sonucu öldürülüyorlar.

Öt yandan, bölgede en az 34 yabancı savaşçının da öldürüldüğü bildirildi. Milliyetler arasında ise Tunus, Somali, Özbekistan, Afganistan, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan bulunuyor. Öldürülen cihatçıların çoğu suikastlar, el yapımı bombalar ya da silahlı çatışmalar sonucu oluyor.