Irak’ta yeni dönemi CHP’li Çeviköz değerlendirdi: Irak’ta dengeler bozulmadı, dengeler korundu

Bağdat’ta büyükelçi olarak da görev yapan CHP’li Ünal Çeviköz, Irak’taki yeni dönemi, “Dengeler bozulmadı, korundu ” sözleriyle değerlendirdi. Referandum nedeniyle çok ciddi bir şekilde açılan Bağdat-Erbil ilişkilerinin yavaş yavaş aşılabileceğini ifade eden Çeviköz, Ankara-Bağdat ilişkilerinde de önemli bir değişiklik beklemediğini söyledi.

© AP Photo / Kamran Jebreili Irak'ta hükümeti kurma görevi Abdulmehdi’ye verildi

Irak'ın yeni cumhurbaşkanı Berhem Salih olurken, Salih hükümeti kurma görevini bağımsız aday Adil Abdulmehdi'ye verdi. Abdulmehdi'nin bir ay içerisinde hükümeti kurması gerekiyor. Irak'taki yeni dönemi, Bağdat-Erbil ve Bağdat-Ankara ilişkilerini, Irak'ta büyükelçi olarak da görev yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Sputnik'e değerlendirdi.

‘TALABANİ EKOLÜNÜN DEVAMI'

© AFP 2018 / Irak'ın yeni cumhurbaşkanı Berhem Salih

Cumhurbaşkanlığına getirilen Berhem Salih'in eskiden beri Kürdistan Yurtsever Birliği'nin (KYB) temsilcisi olarak parlamento ve hükümetlerde hep görev almış bir isim olduğunu kaydeden Çeviköz, "Daha önce başbakan yardımcılığı vardı. Dolayısıyla dengelerin bozulmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bir yerde Talabani ekolünün devamı anlamına gelecektir. Berham Salih'in cumhurbaşkanlığına seçilmiş olması da bu dengelerin korunduğunu gösteriyor" dedi.

Hükümeti kurma görevini üstlenen Abdulmehdi'nin de uzun zamandan beri Irak hükümetlerinde hep görev almış bir isim olduğunu vurgulayan Ünal Çeviköz, daha önce cumhurbaşkanı yardımcılığı ve petrol bakanlığı yaptığını hatırlattı. Çeviköz, "Adil Abdulmehdi aslında Şii'dir ama fevkalade ılımlı ve mezhebi unsurlar üzerinden politika yapmaya pek özellikle ağırlık vermeyen bir şahıstır. Onun da kuracağı kabinenin dengeli bir kabine olacağını düşünüyorum. Ben açıkçası Irak'ta dengelerin çok fazla değişmediğini yine alışıldık şekilde başbakanın bir Şii, cumhurbaşkanının bir Kürt olduğunu görüyorum. Herhalde Meclis başkanlığına da yine bir Sünni getirilerek bu dengeler korunacaktır" diye konuştu.

‘BAĞDAT-ERBİL İLİŞKİLERİNDE YENİDEN DENGELER YERİNE OTURUR'

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CHP'li Ünal Çeviköz, bağımsızlık referandumu sonrasında Bağdat ile Erbil'in arasının çok ciddi bir şekilde açıldığını hatırlatarak, bunun da yavaş yavaş aşılabileceğini ve yeniden dengelerin yerine oturacağını düşündüğünü söyledi. Çeviköz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü parlamentoda Kürtlerin önemli bir sandalye temsili var. Bu dengeler Irak'ta sürekli olarak dikkate alınacak ve o duyarlılıklar dikkate alınarak politika yapılacak diye düşünüyorum. Zaman içerisinde Kuzey Irak'taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Bağdat Hükümeti arasında yeniden bir çalışmanın başlayacağını ve daha evvel 2005 yılında kabul edilen anayasada eksik kalan bazı unsurların da bir an evvel çözülmesi örneğin 140. madde gibi, bölgesel idari sınırların belirlenmesi, hidrokarbon kaynaklarının, petrolün, doğalgazın gelirlerinin paylaşılması gibi konuların yeniden gündeme alınacağını bekliyorum. Bu konularda aslında Adil Abdulmehdi'nin daha yapıcı bir anlayış içerisinde olmasını beklerimi."

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Çeviköz, "Bağdat-Erbil arasında bu konularda çözüm geçmişe göre daha mı kolay size göre?" sorusu üzerine "Adil Abdulmehdi'nin hükümeti kurmak için bir aylık süresi var. Bu bir aylık süre zarfında kuracağı hükümetin dengeli bir hükümet olması lazım, bütün bu duyarlılıkları bütün bu etnik ve mezhebi dengeleri koruyan bir hükümet kurması lazım. Hükümet kurulduktan sonra önümüzdeki dönemde muhtemelen Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Bağdat arasındaki konular da gündeme alınacaktır" diye konuştu.

‘ANKARA-BAĞDAT İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK OLMAZ'

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CHP'li Ünal Çeviköz, Ankara-Bağdat ilişkilerinde de önemli bir değişiklik olmasını beklemiyor. Çeviköz, bunun sebebini de şöyle açıkladı: "Çünkü Türkiye tarafından da tanınan şahsiyetler. Daha evvelde hep beraber çalıştığımız şahsiyetler. Adil Abduhmehdi daha evvel Türkiye'ye defalarca ziyarette bulunmuştur. Türkiye ile ilişkilere olumlu bakan, Türkiye ile ilişkilerin daima iyi olmasını düşünen bir şahıstır. Onun başbakan olması da bence olumlu bir gelişme."