Demokratik Suriye Meclisi ile Suriye hükümeti arasında yapılan görüşmeler durduruldu

YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM) ile Suriye hükümet yetkilileri arasında yapılan görüşmeler durduruldu. Sputnik'e konuşan DSM Yöneticisi Gelo İso, görüşmelerin durduğunu belirtirken, Şam Milletvekilli Omer Osi ise ABD'nin görüşmeleri istemediğini söyledi.

© AFP 2018 / Delil Souleiman DSM Yöneticisi İsa: Suriye hükümetiyle yapılan görüşme heyecan yarattı, sevinçliyiz

DSM kaynaklarından edinilen bilgilere göre Suriye Hükümetiyle DSM arasında yürütülen görüşmeler durduruldu.

Sputnik'e konuşan DSM Yöneticisi Gelo İso, DSM ile Suriye Hükümet yetkilileriyle arasında yapılan görüşmelerin durduğunu belirterek, şunları söyledi:

"DSM ile Suriye Hükümet yetkilileri arasında daha önce 3 görüşme gerçekleştirilmişti. Onun dışında herhangi bir görüşme gerçekleştirilmedi. Suriye Hükümeti görüşmelerden kaçıyor, Suriye'deki sorunların temelden çözülmesini istemiyor. Suriye Hükümeti İran, Rusya ve Türkiye'nin desteğiyle silahlı grupların elinde olan yerleri geri aldı. Böyle olunca Fırat'ın Doğusunda bulunan, DSM'nin elindeki yerleri de almayı düşünüyor.

'SURİYE HÜKÜMETİ DİYALOG KURMUYOR'

Müttefiki olan devletler, Suriye hükümetine Fırat'ın doğusundaki yerlerin de kendisine bırakılacağı sözünde bulunuyorlar. Bundan dolayı da Suriye Hükümeti diyalog kurmaktan kaçarak bizimle olan görüşmelerini durdurdu. Suriye Hükümeti, kurulacak diyalogla Suriye'de yeni bir sürecin başlayacağını ve yeni bir anayasanın olacağını bildiğinden ötürü diyalog kurmaktan kaçıyor."

Suriye Hükümetinin görüşmeleri istemediğini ve adım atmak istemediğini öne süren İso, ABD'nin DSM ile Suriye Hükümeti arasında yapılan görüşmelere engel olmadığını ve tam aksine destek olduğunu savundu.

'ABD, KÜRTLERİ KULLANMAYA ÇALIŞIYOR'

Sputnik'e konuşan Şam Milletvekilli Omer Osi ise ABD'nin görüşmeleri istemediğini söyleyerek, ABD'nin Kürtlerin dostu olmadığını ve sadece onları kullanamaya çalıştığını dile getirdi.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Haseke ve Kamışlı kentlerinde, hem Suriye ordusuna bağlı askerler hem de DSG'ye bağlı güçler bulunuyor. Kamışlı'da, 3 mahallede Suriye ordusuna bağlı askerler ile devlet kurumları bulunuyor. Ayroca yine Kamışlı'da, ordunun kontrolünde bulunan askeri havaalanı da halka hizmet için açık tutuluyor.

Halep kentinde ise Eşrefiye ve Şeyhmaksut mahalleleri YPG'nin kontrolünde bulunuyor. YPG, Mart ayında ise Halep'te 6 mahalleyi Suriye Ordusuna bırakmıştı.

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kentinin Türkiye tarafından alınmasıyla birlikte, kontrol altında tuttuğu diğer bölgeler için kaygılanan YPG ve DSG, Suriye devletiyle ilişkilerini geliştirme ve bazı konularda ortaklaşma kararı almıştı. Bu karar doğrultusunda, DSM Yürütme Konseyi, 26- 27 Temmuz'da İlham Ehmed başkanlığındaki bir heyetle Şam'a giderek Suriye Ulusal Güvenlik Ofisi Şefi Ali Memlük başkanlığındaki Suriye Hükümeti heyetiyle görüşmüştü.

DSM heyeti, Ağustos ayında ise Suriye yönetimiyle Şam'da ikinci görüşmesini gerçekleştirmişti.