SMDK Yöneticisi: İdlib anlaşmasına uymayan örgütlere Türkiye ile ÖSO müdahale edecek

Sputnik'e konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Yöneticisi Fuat Eliko, Hurras el Din örgütü ile diğer terör örgütlerinin Soçi anlaşmasını reddetmeye devam etmeleri halinde Türkiye ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) bu gruplara müdahale edeceğini belirterek, Rusya'nın da bu müdahaleye hava desteği verebileceğini söyledi.

© AP Photo / Andrew Kelly Muallim: Şam, Türkiye'nin İdlib yükümlülüklerini yerine getirebileceğini düşünüyor

Suriye'nin İdlib kentinde El Kaide bağlantılı örgütler ile diğer cihatçı bazı örgütler, Rusya ve Türkiye'nin Soçi'de mutabık kaldığı anlaşmayı tanımama ve silahları teslim etmeme konusunda direnirken, Sputnik'e konuşan SMDK Yöneticisi Eliko, Hurras el Din (Dinin Muhafızları) örgütü ile diğer terör örgütlerinin Soçi anlaşmasını reddetmeye devam etmeleri halinde Türkiye ile ÖSO'nun bu gruplara müdahale edeceğini belirterek, Rusya'nın da bu müdahaleye hava desteği verebileceğini söyledi.

İdlib'teki bazı cihatçı gruplar 17 Eylül'de Soçi'de Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib mutabakatını tanımadıklarını ve silahlarını vermeyeceklerini açıklamışlardı.

İdlib anlaşmasına uyulması için Türk yetkililer cihatçı örgütlerle yoğun bir görüşme yapıyor ancak El Kaide'ye bağlı Hurras El Din örgütü, Türkistan İslam Partisi ve Suriye'de Çeçenlerden oluşan Ensaruddin Cephesi İdlib anlaşmasına uymamayı sürdürüyor.

Cihatçı örgütlerin anlaşmaya uymaması nedeniyle bir operasyonun olabileceği dile getiriliyor.

Sputnik'e konuşan SMDK Yöneticisi Fuat Eliko," Bu örgütler eğer Soçi anlaşmasına uymazlarsa Türkiye, desteklediği ÖSO gruplarıyla beraber Hurras El Din ve diğer örgütlere operasyon yapacak. Türkiye onlara müdahale etmek zorunda kalacak. Eğer müdahale olursa çok sert bir çatışma yaşanır. Rusya da Türkiye'nin terör gruplarına yapacağı operasyona hava desteği verebilir. Terör örgütlerinin İdlib anlaşmasına uymaması kabul edilemez. Hurras El Din örgütünün 5 bin militanı var. Bu örgütün savaşçıları Suriye halkından oluşmuyor, Suriyeli değiller. Doğu Türkistan Partisi örgütünün savaşçıları da Çin'den gelmiş. Suriye halkından değiller" diye konuştu.

Rusya, Suriye ordusuyla İdlib'te terör operasyonunu yapmak istemişti ancak Türkiye'nin itirazları sonucu Ankara ile anlaşarak İdlib'de silahsız bölge oluşturması kararlaştırılmıştı.