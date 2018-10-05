CHP ve HDP’den Akşener’e destek

MHP ile İYİ Parti arasında gerilim tırmanırken, CHP ve HDP’den evinin önünde gösteri yapılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e destek geldi. CHP konuyu soru önergesi ile TBMM gündemine taşırken, HDP bu eylemin kabul edilemez olduğunu bildirdi.
MHP lideri Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener en son sosyal medya hesaplarından birbirlerini eleştirdi. Bahçeli, Twitter'dan "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!" diye yazdı. Akşener de yine Twitter'dan "Demirden korksak trene binmezdik" diyerek İYİ Parti'nin Ankara'daki adresini paylaştı. Akşener, gece saatlerinde de evinin önünde toplanıp "Bozkurtlar burada. Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları atan bir grubun görüntülerini paylaştı. Akşener, Twitter hesabından paylaştığı videonun altına "Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz. Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz @dbdevletbahceli" yazdı.
Bu olay siyasette de tartışma konusu oldu. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Bahçeli'nin Akşener'i adeta tehdit ettiğini savunan Başarır önergesinde, "Bahçelinin bu sözlerinden sonra dün gece Akşener'in evinin önünde bir grup, hakaretler ve tehditler savurmuştur. Cumhur İttifakında yer alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söyledikleri ortadayken ve bu olaylar yaşanırken güvenlik güçlerinin ortalıkta olmaması oldukça manidardır. Birkaç kişi bir araya gelip protesto hakkını kullanmaya çalışırken yüzlerce güvenlik görevlisi müdahale için hazır bulunmakta ama ne hikmetse muhalefet partilerine veya muhaliflere yönelik bu tarz saldırılarda ortada kimseler olmamaktadır" dedi.
CHP'li Başarır, İçişleri Bakanı Soylu'dan şu sorularına yanıt istedi:
"-Güvenlik güçlerinin İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in evinin önüne geliş saati kaçtır?
— Sayın Akşener'in evinin önünde toplanan gruba neden müdahale edilmemiştir?
— Sayın Akşener'in evinin önüne giden gruptan kimliği tespit edilen ve gözaltına alınan olmuş mudur?
— Yaşanan gerginliğe rağmen Sayın Akşener'in evinin önünde ya da İYİ Parti Genel Merkezi önünde neden tedbir amaçlı önlem alınmamıştır?
— Haftalardır sadece kayıp yakınlarını arayan Cumartesi Annelerinin oturmasına bile müdahale eden, basının görüntü almasını engellemek için şiddet uygulayan güvenlik görevlileri, neden Akşener'in evinin önüne gitmemiştir?
— Havalimanı işçileri tahtakurularını protesto ederken müdahale eden güvenlik güçleri, Akşener'in evinin önündeki gruba neden müdahale etmemiştir?
— Aynı olay Sayın Bahçeli'nin evinin önünde olmuş olsa müdahale edilir miydi?
— Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı protesto etmek için Kaçak Saray'ın önüne 1 kişi dahi gelse onlarca güvenlik görevlisi müdahale ederken, Sayın Akşener'in evinin önündeki gruba neden müdahale edilmemiştir?
— İçişleri Bakanı olarak Sayın Akşener ile olay sonrası irtibata geçtiniz mi?
— Dün gece yaşanan güvenlik zaafiyeti nedeniyle Vali veya Emniyet Müdürü hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılacak mıdır?
— Sayın Akşener'in evinin önündeki grubun toplanmasına göz mü yumulmuştur?"
HDP: NE İNSANİ AÇIDAN NE SİYASİ AÇIDAN KABUL EDİLEBİLİR
HDP Sözcüsü İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç da TBMM'de gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, siyasi partiler arasında gerilimin olabileceğini, bunun da normal olduğunu söyledi. Oluç, "Fakat dün akşam Sayın Akşener'in evinin önünde gösteri yapılması ne insani açıdan ne siyasi açıdan kabul edilebilir. Ahlaken de kabul edilemez. Dolayısıyla siyasetteki tartışmaları, gerilimleri konuşarak, müzakere ederek çözmek gerekir. Biz böyle yapmayı her zaman doğru buluyoruz. Diğer siyasi partilere de bu tür yasadışı yollarla, bu tür haydutluk girişimlerini sokaklara taşımanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Sayın Akşener'e de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
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