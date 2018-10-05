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19:13 05 Ekim 2018
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    Üsküp'te Makedonya meclisi önünde ülke isminin değiştirilmesi anlaşmasını protesto gösterisi

    ‘Makedonya, AB ve NATO havucunu reddederek Atlantik'i yenilgiye uğrattı'

    © REUTERS / Ognen Teofilovski
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    Elif Sudagezer
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    Makedon halkının 63.2'sinin "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusunun sorulduğu referandumu boykot ettiğini söyleyen Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yunus Soner "Makedonya, AB ve NATO havucu için isim ve tarihinden vazgeçmedi. Bu, Atlantik'in yenilgisidir" dedi.

    Makedonya'daki referandumun boykot edilmesi taraftarı olan göstericiler, yeterli katılımın sağlanamamasını kutluyor
    © REUTERS / Marko Djurica
    Makedonya'daki tarihi referanduma yeterli katılım sağlanamadı
    Eylül ayında Makedonya halkı, hem ülke, hem de bütün coğrafya için önemli bir referandum için sandığa gitti. Makedon halkına, "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusu yöneltildi. Sandığa gidenlerin yüzde 91.4'ü "evet" yanıtı verdi. Ancak Makedon halkının büyük çoğunluğu, 63.2'si sandığa gitmeyerek referandumu boykot etti. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner, Makedonya'da sandığa gitmeyerek NATO üyeliğini reddeden çoğunluğa düzenlediği basın toplantısıyla kutladı.

    ‘MAKEDONYA HEM İSMİNE HEM DE TARİHİNE SAHİP ÇIKTI'

    Soner "Makedonya, önemli ekonomik sorunlar yaşayan bir ülke. Vatandaşlarının önemli bir kısmı, Avrupa Birliği'nde ekmek arıyor. Ancak buna rağmen Makedon halkı, NATO ve AB'ye girmek uğruna, AB havucu uğruna ülkesinin ismini değiştirmeyi reddetmiştir. Makedon halkı tüm dünyaya bir onur dersi vermiştir. Makedon halkının büyük çoğunluğu sadece ülkesinin ismine değil, tarihine de sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

    İki Makedonya sorunu: referanduma neden gidiliyor?
    © Sputnik /
    'İki' Makedonya sorunu: Referanduma neden gidiliyor?
    ‘MAKEDONLAR RUSYA'YA KARŞI CEPHE OLUŞTURMA PLANINA KARŞI ÇIKTI'

    Referandumun asıl sahibinin ABD olduğunu söyleyen Soner "ABD, Makedonya ile Yunanistan arasında Prespa Anlaşmasını sağlamıştır. ABD'nin planı, Makedonya'yı referandum sonrasında NATO'ya dahil etmekti. ABD, Bosna-Hersek ve Gürcistan'ın yanında Makedonya'yı da NATO'ya katarak başta Rusya'ya karşı bir ön cephe oluşturmak istiyor" dedi ve şöyle devam etti:

    "Ancak ABD sadece Rusya'yı değil, Türkiye'yi de hedef alıyor. En son geçtiğimiz hafta içinde Ege Denizi'nde ABD yönetiminde ve Yunanistan'ın katılımıyla Türkiye'yi hedef alan bir tatbikat düzenlendi. Yine Doğu Akdeniz'de ABD Türkiye ile karşı karşıya. Bu bağlamda NATO'ya katılması öngörülen ülkeler Türkiye'ye de karşı konumlanıyor. Makedon halkı bu açıdan hem NATO'ya, hem de Türk ve Rus düşmanlığına ‘hayır' demiş oldu."

    ‘ATLANTİK CEPHESİ BÜYÜK YENİLGİ GÖRMÜŞ OLDU'

    Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, referandum öncesi "evet çıkmazsa AB'ye giremezsiniz" sözlerini hatırlatan Soner "Atlantik Cephesi'nden çok sayıda heyet referandum öncesi Makedonya'yı ziyaret etmiş ve propaganda yapmıştı. Makedon halkı bunlara pabuç bırakmadı. Referandum sonrası Atlantik Cephesi paniğe kapıldı ve Makedon halkının iradesini yok saymaya çalışıyor. Atlantik Cephesi Makedon halkının iradesini yok saymaya çalışsa da tüm dünya, onurlu Makedon halkının Atlantik'e yaşattığı büyük yenilgiyi gördü" diye konuştu.

    ‘ÜLKEMİZİN NATO TARAFINDAN KUŞATILMASINA İZİN VERİLMEMELİDİR'

    Soner açıklamasını şöyle sürdürdü:

    "Vatan Partisi olarak, ülkesinin NATO'ya girmesine ve Avrasya'ya karşı savaşa sürülmesine karşı çıkan Makedon halkını selamlıyoruz. Önümüzdeki dönem Makedonya'nın tüm siyasi güçleri ile bölgemizde barış ve işbirliği için çalışmaları ilerleteceğiz. Erdoğan Hükümeti ise Makedonya referandumuna sessiz kalmış, Brüksel'de Temmuz ayında düzenlenen NATO Zirvesinde ise Bosna-Hersek, Makedonya ve Gürcistan'ın NATO üyeliğine destek vermiştir. Ülkemiz Vatan savaşı vermekte, ABD komşumuz Suriye'de PKK'ya 19 bin tır silah göndermekte ve Türkiye ile Rusya'nın arasını açmak için tüm çabaları göstermektedir. Bu koşullarda NATO'nun Balkanlarda ve Kafkaslarda yayılması sadece Rusya'yı değil, Türkiye'yi de hedef almaktadır. Türkiye bu yayılmaya ve ülkemizin de kuşatılmasına kesinlikle destek vermemelidir."

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    Etiketler:
    halk oylaması, referandum, Vatan Partisi, AB, NATO, Elif İlhamoğlu, Elif Sudagezer, Yunus Soner, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Balkanlar, Makedonya, Yunanistan, Türkiye, ABD, Rusya
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