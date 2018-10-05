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    Kaide kolu Nusra militanlarının 2015'te İdlib'in Eriha bölgesini ele geçirdiklerindeki zafer gösterisi

    İdlib'de cihatçı örgütler arasında çatışmalar yaşanıyor: Sivil kayıplar var

    © REUTERS / Khalil Ashawi/File Photo
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    Hikmet Durgun
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    Suriye'nin İdlib kentinde cihatçı radikal örgüt Nurettin Zengi Tugayları ile El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra'nın öncülük ettiği Heyeti Tahrir Şam arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalar nedeniyle 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

    İdlib'in Eriha kasabasında bir El Nusra Cephesi mensubu
    © REUTERS / Khalil Ashawi
    İdlib'te cihatçı örgütlerin komutanları öldürüldü
    Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kenti kırsalı ile Halep kentinin batı kırsalında El Nusra'nın öncülük ettiği Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) ile radikal cihatçı örgüt olan Nurettin Zengi Tugayları arasında yine çatışmalar yaşanıyor.

    Halep'in batısındaki Keffer bölgesinde çatışmalar yoğunlaşırken, çatışmalar arasında mahsur kalan sivillerden ise 3 kişi hayatını kaybetti. Cihatçı örgütler çatışmanın olduğu bölgeye İdlib'ten takviye gönderirken, çatışmalarda her iki taraftan da çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi. HTŞ'nin Kefer köyüne saldırması esnasında ise iki çocuk hayatını kaybederken, siviller HTŞ'yi protesto etti. 

    Nurettin Zengi Tugayları, tanklarla ve havan toplarıyla HTŞ karargahlarını bombalarken, HTŞ birlikleri ise ağır silahlarla Zengi'nin mevzilerini hedef alıyor.

    Öte yandan, çatışmaların sona ermesi için diğer cihatçı örgütler, savaşan taraflar arasında görüşmeler yaptı ancak çatışmalar yine de durmadı.

    ORTAK HAREKET EDİYORLARDI

    İdlib'de Suriye ordusuna ait bir top
    © Sputnik / Iliya Pitalev
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    Suriye ordusuna yönelik saldırılarda 5 yıldır ortak hareket eden Heyeti Tahriri Şam ile Nurettin Zengi Tugayları, İdlib'e yönelik saldırılarda da ortak hareket etmişlerdi. 

    Her iki örgüt de Halep kırsalı, Lazkiye kırsalı ve Hama kenti kırsalında Alevi sivillere katliamlar yapmakla suçlanıyor. Cihatçılar başta olmak üzere, çok sayıda örgüt İdlib merkezi ve kırsalında varlık gösterirken, cihatçı örgütler arasındaki çatışmalar da sık sık tekrarlanıyor.

    Etiketler:
    çatışma, cihat, saldırı, Heyeti Tahriri Şam (HTŞ), El Nusra, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Kefer, İdlib, Suriye
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