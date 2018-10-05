İdlib'de cihatçı örgütler arasında çatışmalar yaşanıyor: Sivil kayıplar var

Halep'in batısındaki Keffer bölgesinde çatışmalar yoğunlaşırken, çatışmalar arasında mahsur kalan sivillerden ise 3 kişi hayatını kaybetti. Cihatçı örgütler çatışmanın olduğu bölgeye İdlib'ten takviye gönderirken, çatışmalarda her iki taraftan da çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi. HTŞ'nin Kefer köyüne saldırması esnasında ise iki çocuk hayatını kaybederken, siviller HTŞ'yi protesto etti.
Nurettin Zengi Tugayları, tanklarla ve havan toplarıyla HTŞ karargahlarını bombalarken, HTŞ birlikleri ise ağır silahlarla Zengi'nin mevzilerini hedef alıyor.
Öte yandan, çatışmaların sona ermesi için diğer cihatçı örgütler, savaşan taraflar arasında görüşmeler yaptı ancak çatışmalar yine de durmadı.
ORTAK HAREKET EDİYORLARDI
Her iki örgüt de Halep kırsalı, Lazkiye kırsalı ve Hama kenti kırsalında Alevi sivillere katliamlar yapmakla suçlanıyor. Cihatçılar başta olmak üzere, çok sayıda örgüt İdlib merkezi ve kırsalında varlık gösterirken, cihatçı örgütler arasındaki çatışmalar da sık sık tekrarlanıyor.
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