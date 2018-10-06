Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Basın özgürlüğünde endeksler gerek ideolojik gerekse metodolojik sorunlara sahip

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM'ye verdiği önerge ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Türkiye'nin 2018 yılındaki basın özgürlüğü sıralamasını sordu.

Tanrıkulu'nun tek maddelik sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın özgürlüğü kavramının Batı merkezli ele alındığını, ülkelerin özgün koşullarının göz ardı edildiğini vurguladı.

Oktay, önergeyi şöyle yanıtladı:

'NESNEL DEĞERLENDİRME YAPMA YETKİSİNE SAHİP DEVLETLER ÜSTÜ OTORİTE YOK'

"Dünya genelinde ülkelerin basın ve ifade özgürlüğü durumuna ilişkin nesnel değerlendirme yapma yetkisine sahip devletler üstü bir otorite bulunmamaktadır. Bu konuda Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü ve Freedom House gibi uluslararası bazı sivil toplum örgütleri yıllık endeksler yayımlamaktadır. Batı merkezli kuruluşlar tarafından hazırlanan bu endeksler, basın özgürlüğü kavramını Batı merkezli ele almakta olup, ülkelerin içinde bulundukları özgün koşulları göz ardı etmektedir.

Söz konusu endeksler gerek ideolojik gerekse metodolojik sorunlara sahiptir. Ülkelerin gerek medya sektörlerinin büyüklükleri gerekse bu ülkelere ilişkin sağlıklı verilerin nasıl temin edildiği, Türkiye gibi devasa bir medya sektörüne ve çeşitliliğe sahip ülkeyle nasıl kıyaslandığı bilinmemektedir. Bu çerçevede hangi kriterler baz alınarak hazırlandığı bilinmeyen endeksler, tarafınızdan değerlendirmeye alınmamakta olup bahse konu endekslere ilişkin verilere ilgili kuruluşların web sitesinden ulaşılabilmektedir."