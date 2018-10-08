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13:39 08 Ekim 2018
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    İstanbul, yapılaşma, bina, imar

    CHP’li Budak yabancılara taşınmaz satışı TBMM gündemine taşıdı

    © Flickr / Russell Boyce
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    Yurdagül Şimşek
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    CHP’li Çetin Osman Budak, yabancılara taşınmaz satışına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Budak, Hükümete, “Ülkemizde yabancı gerçek ve tüzel kişilere ne kadar taşınmaz satılmıştır? Yabancıların edindiği taşınmazların oran olarak yasal sınırın üzerine geçtiği ilçeler var mıdır?” diye sordu.

    Türk bayrağı sallayan bir AK Parti seçmeni
    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
    Türk vatandaşlığına geçiş ucuzladı
    CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde, ekonomik krizde acil kaynak telaşıyla yabancılara Türkiye'den taşınmaz satışının teşvik edilmekte olduğunu kaydetti. Türk vatandaşlığını hak etmek için satın alınması gereken asgari taşınmaz bedeli 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirildiğini ifade eden Budak, önergesinde şu görüşlere yer verdi:

    ‘ONLARCA YALIYA KATAR VE DUBAİ EMİRLİKLERİNDEN TALİPLERİN OLDUĞU BİLİNMEKTEDİR'

    "Yabancıya konut satışlarının döviz kazandırıcı işlemler kapsamında sayılmasına yönelik çalışma yapıldığı da basına yansımıştır. Ege ve Akdeniz'de bazıları kamunun elindeyken tasfiye edilen çok değerli koylardaki tesislerin Katarlılara satılacağına dair iddialar gittikçe artmaktadır. Boğazın incisi onlarca yalıya Katar ve Dubai emirliklerinden taliplerin olduğu bilinmektedir. Bahse konu 30 civarındaki yalı ise tarihi eser niteliğindedir.

    'OSMANLI DEVLETİ DE BU YÖNTEMİ UYGULAMIŞTIR'

    İzmir Adnan Menderes Havalimanı
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    19. yüzyılın ortalarında Avrupa devletlerinden borç almaya başlayan Osmanlı Devleti de ağır borç yükünün faizi altında ezilince bu yöntemi uygulamıştır. Bilindiği gibi Abdülaziz 1867'de çıkardığı kanunla borç veren yabancıların alacaklarına karşılık toprak edinmelerini olanak sağlayan kanunu çıkarmıştır. Tarihi belgeler, Cumhuriyet öncesinde Ege bölgesinde 6 milyon dönüm arazinin yabancıların eline geçtiğini göstermektedir.

    'ÖLÇÜSÜZ SATIŞLARLARLA EGEMENLİK HAKKIMIZ RİSKE ATILMAMALIDIR'

    Tarihi süreçler bize acı şekilde göstermiştir ki; egemenliğin üzerine kurulduğu vatan toprağı bağımsızlığın, özgürlüğün temelidir ve dönemsel krizlerde günü kurtarma politikalarına heba edilemez. Cari işlemler ve bütçe açığını finanse etme kaygısıyla yabancılara ölçüsüz ve orantısız satışlarla topraklarımız üzerindeki egemenlik hakkımız riske atılmamalıdır."

    YABANCILARA NE KADAR TAŞINMAZ, ARAZİ SATILMIŞTIR?

    CHP'li Çetin Osman Budak, önergesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan şu sorularına yanıt istedi:

    — 2006-2018 arasında, yıl bazında ülkemizde yabancı gerçek ve tüzel kişilere ne kadar taşınmaz satılmıştır? Bu satışların ne kadarı arazi (toprak) satışı olarak gerçekleşmiştir?

    — Ülkemizde yabancı gerçek ve tüzel kişiler üzerine kayıtlı toplam taşınmazların (ana taşınmaz ve kat mülkiyeti olarak) miktarı ne kadardır? 81 il bazında yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılan taşınmazların miktarları nedir?

    — Yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılan taşınmazların ülkelere göre dağılımı (taşınmaz sayısı ve metrekare olarak) nasıldır?

    NERELERDE YASAL SINIR GEÇİLDİ?

    Berat Albayrak
    © AA / Metin Aktas
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    -Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin edindiği taşınmazların oran olarak yasal sınırın üzerine geçtiği ilçeler var mıdır? Varsa hangi ilçede yabancılara ne kadarlık satış yapılmıştır?

    — Yabancıların en çok taşınmaz edindikleri ilk 10 ilçede yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılan taşınmazların ilçe yüzölçümüne oranı nedir? Bu ilçelerde yabancıların edindiği kat mülkiyetlerinin sayısı kaçtır?

    — Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin en fazla taşınmaz edindiği ilk on ilimiz hangileridir? Bu illerde yabancılara satılan taşınmaz alanların imarlı alanlara oranı nedir?

    — Antalya'da ilçe bazında yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılan taşınmazların sayısı kaçtır ve hangi ülke vatandaşlarına satış yapılmıştır?

    — Geçmişte Suriyelilere satıştan dolayı yüzde 10 sınırının aşıldığı Hatay, Kilis ve Mardin illerinde yabancılara satılan mülklerin sayısı ve toplam taşınmaz alanı ne kadardır? Son yıllarda yabancıya mülkiyet satışlarının arttığı belirtilen Osmaniye, Şanlıurfa ve Gaziantep'te yabancı gerçek ve tüzel kişilere ne kadar taşınmaz satılmıştır? Söz konusu illerde vatandaşları en fazla mülk alan ilk 3 ülke hangileridir?"

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    Etiketler:
    Osmanlı Devleti, yabancı, Suriyeli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, CHP, Murat Kurum, Çetin Osman Budak, Ege, Dubai, Şanlıurfa, Gaziantep, Antalya, Mardin, Akdeniz, Katar, Türkiye
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