Diyarbakır merkezli operasyon: Aralarında gazetecilerin de olduğu 100’e yakın gözaltı

Diyarbakır merkezli 8 ilde aralarında gazeteciler Abdurrahman Gök, Kibriye Evren, Semiha Alankuş ve Esra Solin Dal ile HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Mehmet Şerif Çamçı’nın da bulunduğu yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 8 ilde şafak vakti gazeteci ve siyasetçilerin evlerine baskın düzenlendi. Diyarbakır'da zırhlı araçlar eşliğinde onlarca eve baskın yapan polis, gazeteci Abdurrahman Gök, Kibriye Evren ve Esra Solin Dal ile HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Mehmet Şerif Çamçı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da gözaltına alınanlardan ismi öğrenilenler şöyle: Nevriye Gül, Neslihan Karacadağ, Figen Ekti, Hüseyin Kaya, Elif Haran, Aygül Alagündüz, Ahmet Aslan, Leyla Tekdağ, Mehmet Nur Özdemir, Eylem Ceylan.

Gözaltına alınanlar Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldü.

İstanbul'da da aynı operasyon kapsamında gazeteci Semiha Alankuş da evinde gözaltına alındı. Alankuş'un Diyarbakır'a getirileceği belirtildi.

Urfa'da ise Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Daimi Meclis Üyesi Ruken Kılınç gözaltına alındı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA: 90 GÖZALTI

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© Sputnik / Sertaç Kayar Diyarbakır’da HDP’den gözaltı protestosu

Operasyonlara ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı, 8 ilde düzenlenen operasyonda 90 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle: "PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 09.10.2018 günü saat 01:00'de başlayan operasyonlarda; Diyarbakır ilinde 80 şahıs, İstanbul ilinde 3 şahıs, Van ilinde 2 şahıs, Şırnak ilinde 1 şahıs, Şanlıurfa ilinde 1 şahıs, Batman ilinde 1 şahıs, Mersin ilinde 1 şahıs, Mardin ilinde 1 şahıs, olmak üzere 8 ilde toplam 90 şahıs gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde çok sayıda yasaklı kitap, örgütsel doküman, dijital materyal ele geçirilmiş olup, operasyonlar devam etmektedir."

HDP, GÖZALTILARI PROTESTO ETTİ

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HDP'li milletvekilleri Diyarbakır'da yaptıkları açıklama ile gözaltıları protesto etti. Ofis semtinde bir araya gelen HDP'li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu kalabalık basın açıklaması yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri alan polis açıklamaya izin verilmeyeceğini bildirmesi üzerine HDP'li vekiller ile polis yetkilileri arasında yapılan görüşmelerin ardından açıklamaya izin verildi.

Açıklama yapan HDP Grup Milletvekili Fatma Kurtulan "Bugün Türkiye'nin dört bir yanından birçok yöneticimiz, evlerinin kapıları kırılarak, çocukların başına silah dayanarak gözaltına alınmıştır. Hem Adalet hem de İçişleri Bakanına şunu sormak istiyorum: evlerin zilini basma imkanı varken, çocukların kafalarına silah dayayarak, evlerin iç kapılarının dahi kırılarak arkadaşlarımızın gözaltına alınmasının emrini verdiniz mi, vermediniz mi?" şeklinde konuştu.