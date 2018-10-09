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17:12 09 Ekim 2018
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu

    CHP: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

    © AA /
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    Yurdagül Şimşek
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, bugün açıklanan Enflasyonla Mücadele Paketi’ni süpermarketlerin ürün kataloğuna benzetti ve “Kermes düzenler gibi ‘falanca üründe şu kadar, filanca ürün de bu kadar indirim var’ diyerek enflasyon düşürülmez” dedi.

    Berat Albayrak
    © AA / Hüdaverdi Yaman
    Albayrak, enflasyonla mücadele programını açıkladı: Yüzde 10 indirim kampanyası başlatıyoruz
    Erdoğdu, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan "Enflasyonla Mücadele Paketi"ne ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, Bakan Albayrak'ın konuşmasından önce büyük patronların kuruluşları ile diğer bakanların tek tek kürsüye çıkarak nelerde indirim yapacaklarını açıkladıklarını kaydederek şunları söyledi:

    ‘TÜRKİYE AÇISINDAN ASLINDA ÇOK HÜZÜN VERİCİ'

    "‘Gelinin falanca dayısından çeyrek altın, filanca amcasından bilezik' kıvamındaki çabalarla enflasyonla mücadele edemezsiniz. Firmalara, enflasyon sepetindeki ürünlerde indirim dayatarak, bazı temel ürünlerde fiyat artışlarını erteleyerek sorunu kontrol altında tutamazsınız. Kalıcı tedbirler almadan, girdilerde gerekli destek ve indirimleri yapmadan, sadece işletme ve şirketlerin fedakârlığıyla enflasyonu düşüremezsiniz. Pakette üretim maliyetlerini nasıl aşağı çekecekleri, dövizi nasıl düşüreceklerine dair hiçbir şey yok. STK temsilcileri içi boş olan bu paket hakkında korkudan gerçek fikirlerini açıklamıyor. Türkiye açısından aslında çok hüzün verici."

    ‘ENERJİDEKİ FAHİŞ VERGİLERDE İNDİRİM YAPMAK GEREKİYOR'

    İşsizlik
    © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
    IMF raporunda Türkiye'ye dair enflasyon, cari açık ve işsizlik beklentilerine yer verildi
    Üretici fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatlarına mutlaka yansıyacağına işaret eden Erdoğdu, "Enerji fiyatlarına yıl sonuna kadar zam yapmayacaklarını açıkladılar. Enerjiye zaten fahiş miktarda zam yapmışlardı. Ama enerjideki fahiş vergileri düşüreceklerine dair bir şey açıklamadılar. Fahiş vergiler nedeniyle pek çok enerji şirketi battı. Asıl yapılması gereken, enerjideki bu fahiş vergilerde indirim yapmak" diye konuştu.

    Türkiye'nin şu an kendisine benzer ülkelerin altı katı enflasyon oranına sahip olduğunu hatırlatan Erdoğdu, "Zorlamayla fiyat indirerek enflasyonu yıl sonunda yüzde 20'de tutmak istemelerinin arkasında ücret artışları ve temelde de asgari ücret artışını sınırlandırabilme isteği yatıyor. Ertelenen zamlar nedeniyle fiyat artışları tempo kaybetse de bu zamlar Ocak ayında geri gelir" dedi.

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    Etiketler:
    enflasyon, Enerji, CHP, Berat Albayrak, Aykut Erdoğdu
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