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18:55 09 Ekim 2018
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    Rakka

    Rakka'da, IŞİD tarafından öldürülen 2600 kişiye ait toplu mezarlar bulundu

    © AP Photo / Gabriel Chaim
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    Hikmet Durgun
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    Suriye'nin Rakka kentinde IŞİD tarafından öldürülen insanlara ait toplu mezarlar bulundu. Rakka Sivil Meclisi Eşbaşkanı Ebdulselam Hevsorik, Rakka'da 2600 kişiye ait 3 toplu mezar bulduklarını belirterek, bölgenin birçok yerinde çok sayıda toplu mezar olduğunu söyledi.

    Rakka
    © AP Photo / Gabriel Chaim
    ‘Rakka büyük bir toplu mezar, sokaklarda yüzlerce ceset yatıyor’
    Suriye'de, geçen seneye kadar IŞİD'in üssü olarak bilinen Rakka kentinde binlerce kişiye ait toplu mezarlar bulundu. IŞİD kurbanlarına ait toplu mezarlar kentin birçok yerinde bulunurken, toplu mezarlarda bulunanların çoğunun sivil olduğu öğrenildi. Şimdiye kadar 8 bölgede açılan toplu mezarlarda 450'si çocuk olmak üzere 2 bin 600'den fazla cesede ulaşıldı.

    IŞİD, toplu mezarlardaki cesetlerin çıkarılmaması için de toplu mezarların etrafını mayınlarla döşemiş. Toplu mezarların etrafında döşenen mayınlar etkisiz hale getirildikten sonra toplu mezarlar ortaya çıkarılıyor.

    'BİRÇOK YERDE TOPLU MEZARLAR BULDUK'

    Sputnik'e konuşan Rakka Sivil Meclisi Eşbaşkanı Ebdulselam Hevsorik, Rakka'da bulunan toplu mezarlarla ilgili olarak şunları söyledi: "Rakka'nın birçok yerinde toplu mezarlar bulduk. Halen de buluyoruz. Yeni 3 toplu mezar bulduk. Rakka'da evlerin altında IŞİD cenazeleri de bulunuyor. Bazı yerlerde IŞİD cenazeleri ile siviller aynı yerde gömülmüş. Cenazelerin sivillere mi yoksa IŞİD militanlarına ait olup olmadıkları konusunda bazen zorluklar yaşıyoruz. Son olarak Fırat kenarındaki bölgede yeni bir toplu mezar bulduk. Panorama bölgesinde 1500 kişiye ait, Fırat Suyuna yakın bölgede ise 300 kişiye ait bir toplu mezar bulduk."

    YPG, DSG, Rakka
    © Sputnik / Hikmet Durgun
    ‘Koalisyon ve YPG, Rakka'da karşıtlarını hapse atıyor’
    Geçen ay Rakka'ya bağlı Ayn İsa kasabasında IŞİD'in 2014 yılında katlettiği Suriye askerlerinin gömüldüğü bir toplu mezar bulunmuştu. Toplu mezardan çıkarılan cesetler, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından Suriye ordusuna teslim edilmişti.

    Rakka'nın güneybatısı, Suriye hükümetine bağlı güçlerin kontrolünde. Bölgenin geri kalanı ise DSG'nin kontrolünde bulunuyor. DSG, geçen sene Ekim ayında Rakka'yı IŞİD'in elinden almıştı.

    Suriye ve Irak'ta binlerce sivili katleden IŞİD, öldürdüğü insanları toplu mezarlara gömüyordu.

    Etiketler:
    toplu mezar, Suriye Ordusu (SAA), Demokratik Suriye Güçleri (DSG), IŞİD, Ebdulselam Hevsorik, Suriye
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