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12:14 10 Ekim 2018
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    Feti Yıldız

    Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına kırıldığını söyleyen MHP'li Yıldız: Teklifi ayaküstü hazırlamadık, davet ederlerse anlatırım

    © AA / Raşit Aydoğan
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    Yurdagül Şimşek
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    Kamuoyunda af olarak nitelenen bazı suçlarla ilgili ceza sürelerinden şartlı indirim öngören yasa teklifinin mimarı MHP'li Feti Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına kırıldığını söyledi. "Bence Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgiler tam gitmiyor" diyen Yıldız, davet edilmesi durumunda teklifini anlatabileceğini ifade etti.

    MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, TBMM kulisinde bir grup gazetecinin soruları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Kızılcahamam Kampı'nda tekliflerine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

    Recep Tayyip Erdoğan - AK Parti
    © AA / Murat Çetinmühürdar
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    TBMM'nin yetkileri içinde genel ve özel af çıkarma yetkisi olduğunu vurgulayan Ylıdız, bu afların da düzenlemesinin TCK'nın 65. maddesinde tarif edildiğini söyledi. Yıldız, genel afta bütün sonuçları ile suçun ortadan kalktığını, özel afta cezanın kısmen ya da tamamen ortadan kalktığını ama sonuçlarının devam ettiğini belirtti.

    Yıldız, şöyle konuştu:

    "Bizim düzenlememiz TCK'nın 65. maddesinde düzenlenen af kapsamına girmez. Çünkü af dediğiniz şey hükümlüye verildikten sonra geri alınmaz. Biz teklifimizde diyoruz ki, tabi olduğu infaz rejimine göre beş sene indirilir, istisna suçlar hariç, yakın tahliye tarihine kadar kasıtlı bir suç işler ve bu kesinleşirse indirim geri alınır diyoruz. Afta yapılan indirim ya da bağışlanan yıl geri alınmaz bizimkinde suç işlediğinde geri alınır. Onun için bizim düzenlememiz af değil. Af olsa af deriz. "

    'BENCE CUMLURBAŞKANI'NA BİLGİLER TAM GİTMİYOR'

    "Bence Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgiler tam gitmiyor" diyen Yıldız, Cumhurbaşkanı'nın ‘Cezaevlerindeki yığılmalardan dolayı af çıkmaz' değini hatırlatıp şöyle devam etti:

    MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın
    © AA / Ahmet İzgi
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    "Doğrudur. Cezaevlerindeki yığılmalardan dolayı af çıksın demiyoruz biz. Cezaevlerindeki yığılma provoke edilmeye hazır enfekte olmuş vaziyette, terör örgütleri faydalanabilir. İnsanlar suç işler, mahkum olur ama insan olmaya devam eder, üstüste yatılmaz, nöbetleşe uyunmaz, insan hakları evrensel beyannamesinde, tutuklu, hükümlü hakları var."

    ‘Yargılanmanın yenilenmesi' gibi bazı önerilerin gündeme getirildiğini hatırlatan MHP'li Yıldız, yargılanmanın yenilenmesi ve diğer kanun yolları ile bu problemin halledilemeyeceğini söyledi. AK Parti kulislerinde dile getirilen ‘denetimli serbestlik süresinin artırılması' gibi formülleri de değerlendiren Yıldız, şunları söyledi:

    "Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ndeki denetimli serbestlikten faydalanan ya da mecbur kalan insanlar tutuklu ya da hükümlü 455 bin. Bunlar günlük imza, haftalık imza atıyorlar. Burada denetleme yok, denetimli serbestlik dediğiniz aslında serbestlik, denetim yok. Bizimle ne öyle 450 bin kişiyi denetleme, kontrol etmek için elemanımız mevcut ne de fiziken yapılıyor. Ama adı denetimli serbestlik. Fiilen uygulanmıyor. Ben ceza avukatıyım, biliyorum. Bir denetimli serbestlikte ya da şartlı tahliyede bu mesele çözülmez. İnfaz oranları ile oynamayacaksın."

    'EŞİTLİĞİ DE ANLAMIYOR MİLLET, SUÇLAR EŞİTLİĞİ DEĞİL…'

    MHP'li Yıldız, tartışma yaratan tekliflerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat anlatmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin soru üzerine, "Eğer bizi davet ederse ben gider anlatırım" dedi.

    Ali Öztunç (sağda) - Ali Mahir Başarır
    © AA / Volkan Furuncu
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    Erdoğan'ın açıklamasında ‘ayak üstü düzenlemeler' ifadesini kullandığını bu açıklamanın kendisini kırdığını kaydeden Yıldız, "Benim kırıldığım sadece şu, ‘ayaküstü af kanunu hazırlanmaz' diyor. Efendim biz ayaküstü falan hazırlamadık" dedi.

    Yıldız, bu işin uzmanlarının incelediğini, Anayasanın eşitlik ilkesini ve hukuk devleti ilkesini gözeterek teklifi hazırladıklarını söyledi. Rahşan Affı gibi olmayacağını kaydeden Yıldız, "Aynı başlık altındaki suçlardan birini kapsama alır birini almazsan eşitlik ilkesine aykırı olur. Eşitliği de anlamıyor millet. Suçlar eşitliği değil, hukuk karşısında aynı durumda olan insanlara aynı kanunu uygulanması" diye konuştu.

    'ADALET BAKANLIĞININ ÇALIŞMASINI BİLMİYORUM AMA TAHİMİN…'

    Bir soru üzerine Adalet Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmasını bilmediğini vurgulayan Yıldız, "Neyi çalışıyor bilmiyorum ama tahminimi söyleyeyim. Adalet Bakanlığı çalışması bizim çalışmamızın dışında. Bana göre infaz oranlarında bir oynama yapacaklar yine, denetimli serbestliğin süresini 2'den 3'e çıkaracaklar" dedi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
    © AA / Mehmet Ali Özcan
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    Adalet Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin bir davet almadığını kaydeden Yıldız, davet gelmesi halinde her zeminde konuşacağını söyledi.

    Yıldız, "Bu konuyu herkes ile tartışmaya açığım" ifadesini kullandı.

    Yıldız, bütün bu tartışmalara gelen itirazlara rağmen düzenlemeden umutlu olup olmadığı sorusuna ise, "Umutluyum çünkü çok haklıyım" yanıtını verdi.

    'BENİ ASIL SÜKUTU HAYALE UĞRATAN ŞEY CHP'NİN TUTUMU'

    MHP'li Feti Yıldız, kendisini asıl sükutu hayale uğratan şeyin CHP'nin tutumu olduğunu ifade ederek, "Diyor ki, Adalet ve Kalkınma Partisi ne diyecek ona göre ben tavır alacağım. Böyle bir şey olur mu? Senin fikrin yok mu? Hayır dediler siz evet mi diyeceksiniz?" diye konuştu.

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    Etiketler:
    af teklifi, Adalet Bakanlığı, MHP, CHP, AK Parti, Feti Yıldız, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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