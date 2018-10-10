Suriye hükümeti ile DSM arasında durdurulan görüşmeler yeniden başlıyor

YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG)'nin siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM), ile durdurulan görüşmeleri yeniden başladı. Sputnik'e konuşan DSM Yöneticisi Gelo İsa, DSM'den bir heyetin Şam'a gidip Suriye Hükümet yetkilileriyle üçüncü kez görüşeceğini belirtti.

© AFP 2018 / Delil Souleiman DSM Yöneticisi İsa: Suriye hükümetiyle yapılan görüşme heyecan yarattı, sevinçliyiz

Demorkatik Suriye Meclisi (DSM) kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kentinin Türkiye ve ÖSO tarafından alınması sonucunda, kontrol ettiği diğer bölgeler için kaygılanan YPG ve DSG, Suriye devletiyle ilişkilerini geliştirme ve bazı konularda ortaklaşma kararı almıştı. Bu karar doğrultusunda 26- 27 Temmuz'da DSM yürütme Konseyi İlham Ehmed Başkanlığında Şam'a giden DSM heyeti, Suriye Ulusal Güvenlik Ofisi Şefi Ali Memlük başkanlığındaki Suriye Hükümeti heyetiyle görüşmüştü. Ancak Ağustos ayında Şam'da gerçekleşen ikinci görüşmenin ardından, taraflar arasındaki görüşmeler Eylül ayında durdurulmuştu.

'DİYALOĞA DEVAM' MESAJI

Son olarak, DSM'den üst düzey bir heyetin dün akşam saatlerinde Şam'a giderek durdurulan görüşmeleri yeniden başlatarak diyaloğa devam mesajını verdiği öğrenildi.

Öğrenilen bilgilere göre DSM heyeti Şam'da Suriye Ulusal Güvenlik Ofisi Şefi Ali Memlük başkanlığındaki Suriye Hükümeti heyetiyle görüşme yapacak. DSM heyetinde ise DSM Yürütme Konseyi Başkanı İlham Ehmed ve DSM Eşbaşkanı Riyad Derrar'ın yer alacağı öğrenildi.

'GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK'

© AFP 2018 / Delil Souleiman DSM heyeti yeniden Şam'a gidiyor

Sputnik'e konuşan DSM Yöneticisi Gelo İsa, DSM'den bir heyetin Suriye hükümet yetkilileriyle üçüncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere dün akşam Şam'a gittiğini belirterek, şöyle konuştu: "DSM ile Suriye hükümeti arasında devam eden görüşmeler kaldığı yerden devam edecek. Heyet diyalog için gitti. Görüşmede birçok konu gündeme gelecek. Görüşmeler devam edecek. Daha birçok görüşme olacak. Görüşmenin içeriğini ve heyetin kimlerden oluştuğunu şu aşamada söyleyemeyiz. Görüşmenin sonuçlarını görüşme bittikten sonra söyleyebiliriz."

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Haseke ve Kamışlo kentlerinde hem Suriye ordusuna bağlı askerler, hem de DSG'ye bağlı güçler bulunuyor. Halep kentinde ise Eşrefiye ve Şeyhmaksut Mahallesi YPG'nin kontrolünde bulunurken, YPG mart ayında Halep'te 6 mahalleyi Suriye ordusunun yönetimine bırakmıştı.