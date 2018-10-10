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    Tutukluğu 'sağlık sorunları' dikkate alınarak ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson evine getirildi.

    'Brunson’un tahliyesini bekliyorum'

    © AA / Evren Atalay
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    Ahu Özyurt
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    20-21 Ekim tarihlerinde yapılacak İstanbul Barosu Seçimleri öncesi 'Avukat Hareketi’nin adayı Başar Yaltı, RS FM yayınında önemli açıklamalar yaptı. “Daha mücadeleci bir baro olmak zorundayız, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmeliyiz” dedi.

    İYİ Parti
    © REUTERS / Murad Sezer
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    2013-2017 yılları arasında İstanbul Barosu Başkan Yardımcılığı görevi yürüten Avukat Başar Yaltı bir yıldır seçimlere hazırlandıklarını söyledi. "İstanbul Barosu bir kutup yıldızıdır, Türkiye'nin bütün baroları, Barolar Birliği de buna dahil, İstanbul Barosu'nun duruşuna bakarak tavır belirler. 25 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye fiilen bir "Tek Adam" rejimine geçmiştir. Artık kararnamelerle yönetilmektedir. Ama bu başta hukuk olmak üzere her şeye zarar veriyor. Biz normalleşme isteyen, Cumhuriyetçi, Laik, Atatürkçü bir baro ile gücümüzü geri almayı hedefliyoruz" dedi.

    'BARONUN % 70'İ ATATÜRKÇÜ VE SOSYAL DEMOKRAT'

    Başar Yaltı, aday çokluğunun seçimi etkilemeyeceğine dikkat çekerken, "Türkiye'de seçmen dağılımı nasılsa Baro'da tam tersidir. İstanbul Barosu'nda %70 oranında Atatürkçü, solcu, laik avukatlar çoğunlukta. Sonucu bu oranlar belirleyecek" diye konuştu.

    'ADLİYEDE BİLE KAĞIT SIKINTISI VAR'

    Artık adliyelerde bile kağıt kıtlığı yaşandığını, hukukun zarar görmesi nedeniyle Türkiye'ye yatırım gelmediğini belirten Başar Yaltı, "12 Eylül referandumu ile değiştirilen HSYK yapısı bu ülkeye ikinci bir darbe olmuştur" dedi. Yaltı, Cuma günü yapılacak duruşmada Rahip Andrew Brunson'un tahliye edileceğini tahmin ettiğini belirtirken, "Cumhurbaşkanı bunun ekonomik olarak kendisine zarar vereceğini hissetmişse o hakime tırnak içinde bir "talimat" gitmiştir. Gitmediyse de bir şekilde kendisi durumdan vazife çıkaracaktır. Ben Brunson'un tahliyesini bekliyorum" dedi.

    Etiketler:
    Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), İstanbul Barosu, Andrew Brunson, Başar Yaltı, ABD, Türkiye
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