'BARONUN % 70'İ ATATÜRKÇÜ VE SOSYAL DEMOKRAT'
Başar Yaltı, aday çokluğunun seçimi etkilemeyeceğine dikkat çekerken, "Türkiye'de seçmen dağılımı nasılsa Baro'da tam tersidir. İstanbul Barosu'nda %70 oranında Atatürkçü, solcu, laik avukatlar çoğunlukta. Sonucu bu oranlar belirleyecek" diye konuştu.
'ADLİYEDE BİLE KAĞIT SIKINTISI VAR'
Artık adliyelerde bile kağıt kıtlığı yaşandığını, hukukun zarar görmesi nedeniyle Türkiye'ye yatırım gelmediğini belirten Başar Yaltı, "12 Eylül referandumu ile değiştirilen HSYK yapısı bu ülkeye ikinci bir darbe olmuştur" dedi. Yaltı, Cuma günü yapılacak duruşmada Rahip Andrew Brunson'un tahliye edileceğini tahmin ettiğini belirtirken, "Cumhurbaşkanı bunun ekonomik olarak kendisine zarar vereceğini hissetmişse o hakime tırnak içinde bir "talimat" gitmiştir. Gitmediyse de bir şekilde kendisi durumdan vazife çıkaracaktır. Ben Brunson'un tahliyesini bekliyorum" dedi.
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