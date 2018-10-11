Temelli: Savcı ‘Kapıları kırın’ talimatı vermiş, acilen soruşturma başlatılmalı

Diyarbakır’da gözaltına alınan 121 kişiden 23 serbest bırakılırken, 23 kişi de emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli “Savcı, kapıları kırın talimatı vermiştir. Bu nasıl savcıdır? Buradan HSK’ya suç duyurusunda bulunuyoruz, acilen soruşturma başlatılmalı” şeklinde konuştu.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile önceki gün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlar kapsamında 183 adrese baskın yapılırken, hakkında arama ve yakalama kararı bulunan aralarında HDP ve gazetecilerin de bulunduğu 151 kişinden 121 kişi gözaltına alındı. Önceki günden bu yana Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan 23 kişi, alınan ifadeleri ardından serbest bırakılırken, 8'i gazeteci 90'nı HDP'li 98 kişiden 23'ü de bu sabah emniyet müdürlüğündeki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.
Operasyon ve gözaltılar ile ilgili Diyarbakır'da konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli "Son günlerde devam eden operasyonlara gözaltı demek mümkün değil. Alışılagelmişin dışında bir operasyonla karşı karşıyayız. Hukuktan yasadan yana hiçbir kırıntı kalmamıştır. En vahşi yöntemlerle arkadaşlarımız gözaltına alındılar. Kapıyı çaldığınızda kapıyı açmaya hazır olan insanlar olmasına rağmen siz bütün kapıları kırarak gözaltına alıyorsunuz. Savcı, kapıları kırın talimatı vermiştir. Bu nasıl savcıdır? Bununla da yetinmemiştir, çocuklara kadar herkese şiddet uygulanmış, çocukların kafasına silah dayanmıştır. Neyin şovunu yapıyorsunuz?" şeklinde konuştu.
‘AKLA HAYALE SIĞMAYACAK UYGULAMALAR VAR'
"Darp var, işkence var, akla hayale sığmayacak uygulamalar var" diyen Temelli şunları söyledi: "Bunlardan birisi Derya Aslan'ın ters kelepçesi açılırken bıçakla yaralanmasıdır. Bu nasıl bir uygulamadır. Diğer taraftan Hazro Belediye Eşbaşkanımız Güler Özsavcı Doğru'nun evine eşini gözaltına almak için giriliyor. Güler arkadaşımıza işkence yapılıyor, sırtına basıyorlar, üzerine çıkıyorlar, yaralıyorlar. Kadın arkadaşlarımızın gece giysilerini, pijamalarını çıkartıp giyinmelerine izin verilmiyor. Pijamalarıyla gözaltına alıyorlar. Bu nasıl bir yaklaşımdır. Hilmi Aydoğdu arkadaşımız gözaltında kriz geçirdi. Kriz geçirmesine, bunu dile getirmesine rağmen hastaneye ulaşması engellendi, 1 buçuk saat emniyette alıkonuldu. Şu anda 48 saat müşahede altında kalacak. Buradaki ihmal düşmanca yaklaşımın sonucudur."
Temelli: "Avukatlar gözaltına alınan müvekkillerini görmeye gidiyorlar, avukatları gözaltına alıyorlar. Savunma hakkının bile engellendiğini görüyoruz. Savcı hakkında, emniyet görevlileri hakkında soruşturma başlatılmalı. Tüm bu anlattıklarım bu 130 gözaltı içinden sadece birkaç tane örnek. Hepsi başlı başına bir suç. Buradan HSK'ya suç duyurusunda bulunuyoruz. Savcı hakkında acilen soruşturma başlatılmalı. Umudumuz yok ama İçişleri Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu operasyonu yapanlar hakkında soruşturma başlatılmalıdır. Biz bu suçu işleyen herkes hakkında yasal işlem başlatacağız" dedi.
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