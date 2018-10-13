Rahip Brunson kararı ne anlama geliyor?

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Amerikalı Rahip Andrew Graig Brunson davasında dördüncü duruşmada karar verildi. Tanıkların ifadelerini değiştirdiği davada, Brunson'un ev hapsi ve yurt dışı yasağını kaldırdı. 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen Brunson, cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak serbest kaldı. Peki karar siyasi ve hukuki açıdan ne anlama geliyor? Dış politika uzmanı Özdemir Akbal ve hukukçu Atilla Kart, kararı Sputnik'e değerlendirdi.

AKBAL: TRUMP GÜÇ GÖSTERİSİ OLARAK KULLANMA YOLUNA GİDECEKTİR

Rahip Brunson'ın serbest bırakılması talebinin ABD yetkililerinin en üst perdeden uzun bir süredir dile getirdiği bir durum olduğunu hatırlatan Özdemir Akbal, şu an itibariyle bu talebin gerçekleştiğinin görüldüğünü kaydetti. Akbal, şöyle devam etti:

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump: Pastör Brunson'la ilgili çok çalıştık

"ABD başkanı Trump da Brunson'ın serbest kaldığı açıklamasıyla ‘bunun üzerinde çok çalıştık' ve ‘Pastör Brunson serbest bırakıldı, yakında evinde olacaktır' şeklinde iki tweet attı. ABD'de önümüzdeki ay başında gerçekleşecek olan ara seçimlerde bu hususu Trump, ABD'nin kendi yönetiminde itibar kaybına uğramadığı yönünde bir güç gösterisi olarak kullanma yoluna gidecektir. Bunun yanı sıra ABD'nin geleneksel dış politika yapım sürecinde vatandaşlarının başka ülkelerde yargılanma ve tutuklanma konusunda geliştirdiği hassasiyetin de bir yansımasıdır. Yani ABD sistemik yapının büyük gücü olarak kendi vatandaşının başka bir ülke kolluk ya da yargı kuvvetinin elinde bulunmasını istemez. ABD yönetiminin dile getirdiği talebin gerçekleşmiş olması da Trump'ın Amerikan kamuoyunda itibarına ne denli olumlu katkıda bulunacağını da 6 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde göreceğiz."

KART: NEREDEN BAKARSANIZ BAKIN ELİNİZDE KALAN BİR KARAR

© REUTERS / UMIT BEKTAS Brunson, Türkiye'den ayrıldı

Hukukçu Atilla Kart da, Rahip Brunson'un davasının iddianame aşamasında casusluk ve örgüt üyeliği suçlaması olduğunu ifade ederek, bunların temel cezasının bir hayli yüksek olduğunu, 25-30 yılı bulabildiğini söyledi. Yapılan suç isnadına göre 2 yıl civarında tutuklu kalmasının çok yadırganacak bir yanı olmadığını kaydeden Kart, ancak hükümet yetkililerinin söylemlerinin başlı başına hukuki ihlal edecek boyutta olduğunu ifade etti.Yargı mercilerinin hükümetin, siyasi iktidarın böylesine taraf olduğu bir olayda ‘yaratılan iklimin aleyhinde karar veremem', ‘karar verdiğim taktirde doğrudan hedef aline gelirim' dediğini anlatan Kart, bunun bütün kritik yargılamalarda görüldüğünü söyledi. Kart, kritik davların siyasi iktidar tarafından yönetildiği, yönlendirildiği bir dönemin yaşandığını ifade ederek, yaratılan iklime göre yargının durumdan vazife çıkardığını kaydetti. Kart, şöyle konuştu:

© AA / Metin Aktas Bahçeli: Brunson'ın siyasi baskı ve şantajlarla serbest bırakılması düşündürücü

"Şimdi yargıya şunu sormak lazım; siz burada örgüt üyesi suçlamasının, casusluk suçlamasının unsurlarının olmadığı kanısında iseniz, bir kişiyi 2-2,5 yıl nasıl tutuklu tutarsınız? Geldiğimiz noktada temel cezası 2-3 yıl, 3,5 yıl civarında olan örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek yardım ve yataklık yapmaktan 220/7 (TCK) dediğimiz madde oluyor ve oradan 3 yıl civarında ceza veriyorsunuz, bu kişinin suçu mahkeme kararına göre fazlasıyla infaz edilmiş durumda. Yani neresinden bakarsanız, hukuki anlamda, yasal anlamda söylüyorum, neresinden bakarsanız elinizde kalan bir karar. Özeti yargının bağımsız ve tarafsız olmadığı, siyasi konjonktüre göre, siyasi kuşatmaya göre durumdan vazife çıkardığını gösteren bir tablodur bu.

Böylesine vahim suçlamalar söz konusuysa yargı aşamasına göre söylüyorum o zaman bu kişiyi bırakmamanız gerekir. O temel cezaya göre, iddiaya göre bu kişinin yargılamasının tutuklu sürdürülmesi gerekir. Bir mahkemenin kanaati bir ayda bu kadar değişemez, değişmemelidir. Bir dosya kapsamı bir ay içinde 20 gün içende bu kadar farklı yorumlanamaz. O zaman ne oluyor, hukuki istikrarı yok eden, hukuki güveni yok eden yeni ve dramatik bir olayla karşı karşıyayız. Olayı bu boyutuyla görmek ve değerlendirmek gerekir".