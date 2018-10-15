‘Maaşlarımız eriyor’ diyerek bordrolarını yaktılar

KESK Diyarbakır Şubeler Platformu, artan enflasyon ile ilgili Diyarbakır Defterdarlığı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan KESK Dönem Sözcüsü Bahar Karakaş, "işçilerin, emekçilerin bu krizi yaratanlara bir borcu yoktur" dedi. Karakaş, kamu emekçilerinin hızla açlık sınırına yaklaştığının altını çizdi. Hayat pahalılığına karşı kamu emekçilerinin hızla yoksullaştığını kaydeden Karakaş, "Siyasi iktidar ‘kriz miriz yok' diyor ama bugün maaşlarını alan 3 milyon kamu emekçisi ve 2 milyon kamu emekçisi emeklisi olarak elimize geçen bordrolarımız öyle demiyor. Artan hayat pahalılığı karşısında gittikçe eriyen, daha cebimize girmeden borçlarımıza, kabaran faturalara giden maaşlarımızla ayın sonunu getiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

‘9 AYDA 2 MAAŞ KAYIP'

© Sputnik / Alexey Malgavko LPG otogaza yeni zam

Karakaş şunları söyledi: "Siyasi iktidar ‘kriz, miriz yok. Bu da geçer yahu' diyor ama geçmiyor. Zam kasırgası gittikçe şiddetleniyor. Tüm ücretli kesimler gibi kamu emekçileri de artan hayat pahalılığında gittikçe yoksullaşmaktadır. Dolar kurundaki artıştan dolayı kamu emekçileri 9 ayda 2 maaşlık bir kayıp yaşadı. Konfederasyonumuz Araştırma Birimi KESK-AR'ın 2018 Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı çalışmasına göre; dört kişilik bir aile için açlık sınırı 2.214 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 6.237 TL'ye ulaşmıştır. Buna göre eş ve çocuk yardımı dâhil ortalama 3.250 TL maaş alan kamu emekçileri hızla açlık sınırına yaklaşmaktadır. Doğalgazdan, akaryakıta, elektrikten ete, pamuktan buğdaya kadar hem tükettiğimiz hem de üretimde kullanılan her şeyin ithal edildiği ülkemizde maaşlarımızın döviz karşısındaki değeri çok daha önemli hale gelmiştir."

Açıklamanın ardından KESK üyeleri maaş bordrolarını yaktı.