DSG, Suriye'de IŞİD'in son kalesi olan Hejin'i almaya çalışıyor

Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'in elindeki tek bölge olan Hejin kentine YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından operasyon yapılırken, Sputnik'e konuşan DSG Sözcüsü Kino Gabriel, Hejin operasyonun başarılı bir şekilde gittiğini belirtti, ancak örgütün direndiğini belirtti.

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DGS) kaynaklarından edinilen bilgilere göre Deyr ez Zor kentinin doğusunda yer alan Suriye Irak sınırındaki Hejin kentinin IŞİD'den alınması operasyonu sürerken, DSG, Bahoz ve Hejin cephelerinde ilerleme sağladı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava ve karadan destek verdiği operasyonda her iki taraftan da ölü ve yaralılar var. Suriye'de elinde tek bölge kalması nedeniyle Hejin'de çok direnen IŞİD, intihar saldırıları ve bomba yüklü araçlarla saldırılar yapıyor. Bölgede yaşanan kum fırtınasını fırsat bilen IŞİD saldırıya geçerek DSG'den 8 kişiyi sağ ele geçirdi 15 kişiyi ise öldürdü.



Hejin operasyonuyla ilgili DSG Sözcüsü Kino Kino Gabriel, Sputnik'e konuştu. Operasyonunun başarılı bir şekilde gittiğini belirten Gabriel, şöyle konuştu:

"Deyr er Zor Doğusunda IŞİD'e karşı yürüttüğümüz Hejin operasyonu başarılı bir şekilde gidiyor. İlerliyoruz. Birçok bölgeyi temizledik. El Manzur, Şejle ve Muzar köyünü örgütten temizledik. Operasyonda koalisyon güçleri de bize yoğun bir destek veriyor. Karadan ve havadan bombardıman yaparak bize destek veriyorlar. Onların bombardımanı bize baya güç katıyor. İlerlememizi sağlıyor. Operasyon, IŞİD'in döşediği mayınlar ve bombalı tuzaklar nedeniyle biraz yavaş gidiyor. IŞİD tüneller kazmış. Tünellerden bize saldırmaya çalışıyor ama saldırılarını boşa çıkartıyoruz. IŞİD bomba yüklü araçlarla intihar saldırıları düzenliyor. Ve sivillerin arasına karışıp intihar saldırıları yapmak istiyor."

IŞİD'in sivilleri canlı kalkan olarak kullandığından operasyonun yavaş gittiğine dikkat çeken Gabriel, şöyle devam etti: "Operasyon yavaş gidiyor ama ilerleme var. Şimdiye kadar 400 kilometre karelik alanı örgütten temizledik. Hejin'i kısa sürede özgürleştirmeyi hedefliyoruz. Hejin hamlesini 1 aydır başlatmış bulunuyoruz. Hamlenin başlamasından bu yana 400 IŞİD teröristi öldürüldü. Hejin alınsa IŞİD askeri güç olarak bitirilir ama varlığı devam eder. İdeolojisi zihniyeti devam eder. IŞİD Suriye'de bizim bölgemiz dışında Suweyda, Ebu Kemal ve başka bölgelerde de var. IŞİD'in elinden alınan yerler için örgüt oraları karıştırmak istiyor. Fakat asayiş güçleri önlemler alarak IŞİD'in yapmak istediği karışıklığı engelliyor".

DSG, 11 Eylül 2018'de Cizre Fırtınası hamlesinin son aşamasını başlattığını duyurmuştu.