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    Cemal Kaşıkçı - Suudi Arabistan Başkonsolosluğu

    Naim Babüroğlu: ABD, Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan'a yaptırım uygulamaz

    © AFP 2018 / Ozan Köse
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    Yurdagül Şimşek
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    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma devam ederken bu olayın ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini nasıl etkileyeceği tartışılıyor. Strateji uzmanı Naim Babüroğlu, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin ‘ılımlı bir şekilde' süreceği görüşünde. Babüroğlu'na göre, ABD, Suudi Arabistan'a yaptırım uygulamaz.

    Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Strateji uzmanı, emekli tuğgeneral Naim Babüroğlu, Cemal Kaşıkçı olayının ABD-Suudi Arabistan ilişkilerine etkisini Sputnik'e değerlendirdi.

    ABD'nin bu yıl 719 milyar dolara yaklaşan bir savunma bütçesi olduğunu ifade eden Babüroğlu, bunun da dünya savunma harcamasının yaklaşık yüzde 40'ından daha fazlasını kapsayan bir pasta anlamına geldiğini söyledi. Dünya çapında küresel silah şirketlerinin büyük çoğunluğunun ABD'de olduğunu kaydeden Babüroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Cemal Kaşıkçı
    © AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH
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    'TRUMP BEYAZ SARAY'DA 250 PENCERE VARSA SADECE BİRİNDEN BAKIYOR'

    — Bir örnek vermek gerekirse Kuzey Kore lideri ile ABD Başkanı Trump'ın bir el sıkışması ABD'de 10 tane büyük silah şirketinin hisselerinin borsada yüzde 10'dan daha fazlasının düşmesine neden oldu aynı gün. Neden verdim bu örneği? Şu anda Trump, Beyaz Saray'da 250 pencere varsa sadece bir pencereden bakıyor. Dolar, ticaret ve ne kadar daha fazla para kazanabilirim, penceresinden bakıyor. Bu açıdan baktığınız da kim kimi öldürmüş, Suudi Arabistan Türkiye'de başkonsoloslukta cinayet işlemiş mi işlememiş mi sorusu, Trump için çok anlamlı değil. Trump için anlamlı olan bu sorunu, bu krizi nasıl kendi lehine çevirerek, Suudi Arabistan'a daha fazla silah satışı yapabilirim. 

    'BU OLAYI DAHA FAZLA SİLAH SATIŞI VE İRAN'A YAPTIRIM ÇİN KULLANABİLİR'

    Bu olayı Trump'ın ABD'sinin Suudi Arabistan'a daha fazla silah satışı için bir araç olarak kullanacağını vurgulayan Naim Babüroğlu, ABD'nin Kaşıkçı olayını ayrıca İran'a karşı da kullanabileceğini söyledi. Babüroğlu, bunun gerekçesini ise şöyle anlattı:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Ankara'da bulunan Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı.
    © AA / Volkan Furuncu
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    - İran'a karşı 4 Kasım'da uygulanacak olan petrol yaptırımı önemli. Bu petrol yaptırımında İran'ın ihracatının bir ülke tarafından karşılanması lazım ki, dünyada bir petrol krizi veya yüksek maliyetli bir petrol olmasın diye. Bunu da Suudi Arabistan'dan istedi, günlük yaklaşık 2 milyon varil üretmesi için. Suudi Arabistan buna soğuk bakıyor şu an itibariyle. Neden; çünkü eğer üretirse petrol fiyatları düşecek, bu da Suudi Arabistan'ın işine yaramıyor. Şimdi Trump bunu da araç olarak kullanacak. Yani İran'a yönelik bu uygulanan petrol ambargosunda meydana gelen petrol açığını Suudi Arabistan tarafından arz edilerek, fazla günlük üretim yapılarak bir petrol krizinin önlenmesi ve ucuz petrol satışının devam etmesi. 

    'PRENS SELMAN DİRENMEZ AMA DİRENİRSE…'

    Bunların dışında Trump'ın baktığı başka pencere olmadığını kaydeden Naim Babüroğlu, "Eğer Prens Selman bu konuda direnirse ki ben direneceğini sanmıyorum, orta yol bulunacağını sanıyorum, direnirse o zaman belki genç Veliaht'ın değiştirilme durumu olabilir. Sırada bekleyen bir çok prens var biliyorsunuz Suudi Arabistan'da" dedi.

    'TRUMP'IN ŞU ANDA GÖZÜ İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ VE İRAN'A YAPTIRIMLARDA'

    Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MbS) Madrid'de La Moncloa Sarayı'nda
    © AFP 2018 / OSCAR DEL POZO
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    Naim Babüroğlu, Trump'ın gözünün şu anda İsrail'in güvenliği ve İran'a karşı uygulanacak operasyonlarda olduğunu ifade ederek, "İran'a karşı uygulanacak operasyonda bir cephe oluşturdu zaten. Bu cephenin başını Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekiyor. Şimdi Trump bunu da kullanacak. Biraz önce söylediğim konulara ilave olarak. İran'a karşı bu ekonomik yaptırımlarda veya uygulanacak herhangi bir hava operasyonunda veya diğer konularda, istihbarat elamanları vasıtasıyla İran'da iç karışıklık çıkarma, terör eylemlerini gerçekleştirme, Suudi Arabistan'ın İran'a karşı daha sert müdahalesi için bunu bir zemin olarak kullanacak Kaşıkçıyı. Dolayısıyla üç konu ortaya çıktı. Ben ABD'nin yaklaşımın böyle olacağını değerlendiriyorum" diye konuştu.

    'ARAP NATO'SUNDA SUUDİ ARABİSTAN, ABD'NİN İSTEDİĞİ ŞEKİLDE ADIM ATMAK ZORUNDA KALACAK'

    ABD liderliğinde bir Arap NATO'su kurulduğunu vurgulayan Naim Babüroğlu, burada ABD ile Suudi Arabistan arasında çıkacak bir anlaşmazlıkta da ABD'nin Kaşıkçı olayını Suudi Arabistan'a karşı kullanarak anlaşmazlığı kendi lehine çevirebileceğini söyledi. Babüroğlu, bu konudaki görüşlerini de şöyle dile getirdi:

    — Middle East Stretejig Alliance dediğimiz MESA yani Ortadoğu Stratejik İttifakı Türkçe'ye çevirdiğimizde. Bu NATO'ya alternatif değil ama sadece Araplardan oluşan ve Körfez ülkelerinin önemli rol aldığı bir Arap NATO'su. Kim var burada? Bir ABD olacak. ABD olunca lider olacak. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Ürdün ve Mısır. Ocak ayında da toplantıları var bu ülkelerin, genelkurmay başkanları seviyesinde ABD'nin önderlik ettiği. Eğer Suudi Arabistan bu Arap NATO'su ile ilgili istedikleri fazla bir şey olursa, karargahın nerede oluşturulacağı, hangi ülkenin ev sahipliği yapacağı, hangi ülkenin komutan olacağı gibi, ABD ile Suudi Arabistan'ın arasında bu konuda bir çelişki olursa tabi bu ABD'nin lehine, Kaşıkçı olayı nedeniyle ABD'nin lehine sonuçlanacak. Dolayısıyla, Suudi Arabistan bu Arap NATO'sunda ABD'nin istediği şekilde adım atmak zorunda kalacak, Kaşıkçı olayı nedeniyle.

    İsrail bayrağı
    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
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    'SUUDİ ARABİSTAN SAVUNMA HARCAMALARINDA ÜÇÜNCÜ ÜLKE'

    Strateji uzmanı Naim Babüroğlu, Suudi Arabistan'ın savunma harcamalarında dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu vurgulayarak, "ABD dünyanın en büyük savunma harcamasını yapan birinci ülkedir. İkincisi Çin'dir. Üçüncü ülke kim derseniz muhtemelen Rusya denilir ama hayır öyle değil, Suudi Arabistan şu anda dünya savunma harcamasını yapan üçünü ülke, ABD ve Çin'den sonra. Yani en fazla silah alan ve son beş yılda yüzde 225 artırdı silah alışını Suudi Arabistan. ABD bu büyük pastadan hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Ne Kaşıkçı için vazgeçecektir ne başka bir faktör için vazgeçecektir. Vazgeçmek istese bile Trump ABD'deki küresel silah şirketleri buna kesinlikle izin vermeyecekler" diye konuştu.

    'YAPTIRIMLAR ABD'NİN YARARINA OLMAZ'

    Tüm bu nedenlerle ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin ‘ılımlı bir şekilde' süreceğini kaydeden Babüroğlu, "Bunu (Cemal Kaşıkçı olayı) belki birkaç kişinin üzerine atacaklar, sorgulanırken öldü denilecek, birkaç kişi üstlenecek, ‘biz Selman'dan emir almadık' denilecek. Ama ABD hiçbir zaman Suudi Arabistan'ı kızdıracak, üzecek yaptırım uygulamayacaktır. Sadece söylediğim şeklide araç olarak kullanacaktır" dedi. Babüroğlu, ABD'nin Suudi Arabistan'a yaptırım uygulayamayacağını, uygularsa da bunun kendi yararına olmayacağını söyledi. Küresel silah ticareti yapan 20 şirketin 14'nün ABD şirketi olduğunu belirten Babüroğlu, "Bu şirketler kendi karlarının düşmesine ne Trump'a izin verir ne ABD hükümetine izin verir. Tarih bunu söylüyor" dedi.

    Etiketler:
    strateji, kayıp, yorum, yaptırım, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, Beyaz Saray, Cemal Kaşıkçı, Naim Babüroğlu, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Donald Trump, Suudi Arabistan, Türkiye, ABD
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