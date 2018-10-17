ABD, Menbiç'e zırhlı araçlar ile ağır silahlar gönderdi

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG) yetkililerinden edinilen bilgilere göre ABD, Türkiye'nin Menbiç'e operasyon yapacağız söyleminden sonra Menbiç'te askeri varlığını artırıyor ve bölgeye askeri sevkiyat gerçekleştiriyor. Menbiç'in Cerablus tarafındaki sınırda askeri önlemler iki katına çıkartılırken, DSG'ye bağlı Menbiç Askeri Meclisi savaşçıları da sınırdaki önlemlerini iki katına çıkardı.
Sınırda devriye görevleri yapan ABD, Menbiç Askeri Meclisi'ne ise zırhlı araçlar ile ağır silahlar gönderdi. Gönderilen zırhlı araçlara ise Menbiç Askeri Meclisi'nin amblemi yapıştırıldı.
Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Menbiç Askeri Meclisi'nden bir yetkili ABD'nin kendilerine zırhlı araçlar ile ağır silahlar gönderdiğini belirterek, şöyle konuştu;" Türkiye'nin Menbiç ile ilgili söylemlerinden sonra ABD bölgedeki askeri varlığını artırıyor. Bölgede 2 olan askeri üssünü 4'e çıkardı. Askerlerini Menbiç'te artırdı. Bize de yaptığı yardımlarını artırdı. Dün bize zırhlı araçlar ile ağır silahlar gönderdi. Silahlar tırlarla gönderildi. Gönderilen ağır silahlarda havan topları, Otomatik silahlar, roketler, ısı güdümlü füzeler, Doçka ve diğer ağır silahlar var. ABD bize ihtiyaçlar çerçevesinde silahlar ile zırhlı araçlar gönderiyor. Menbiç için Türkiye, IŞİD ve ÖSO tehdidi halen var. Biz olası tehditlere saldırılara karşı önlemlerimiz almak zorundayız. Önlemler için de daha çok ağır silahlara ve zırhlı araçlara ihtiyacımız bulunmakta. Bu ihtiyaçlarımızı ABD ve koalisyon güçlerine iletiyoruz."
Suriye'de elinde tek bir kasaba kalan IŞİD ile mücadeleyi gerekçe gösteren ABD, Suriye'nin kuzeyinde DSG'nin elindeki bölgelerde 25 askeri üssü var. Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen DSG'ye 5 binden fazla tırla ağır silah ile zırhlı araçlar gönderen ABD, Menbiç'e de askeri sevkiyat yapıyor. Ankara, ABD'nin DSG'ye silah verilmesine sert bir şekilde karşı çıkıyor.
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