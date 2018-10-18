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15:55 18 Ekim 2018
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    İpek Yolu

    ‘İpek Yolu ülkelerinin ilişkilerini pekiştirmeyi amaçlayan' BRICA Zirvesi İstanbul'da gerçekleşiyor

    © AFP 2018 /
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    Elif Sudagezer
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    Çin'in Kuşak ve Yol girişiminin iş dünyası ayağı olan BRICA Zirvesi, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve TUSİAD Başkanı Erol Bilecik'in açılış konuşmasıyla başladı.

    Dmitriy Savelyev
    © Sputnik /
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    Çin hükümetinin 2013 yılında açıkladığı Kuşak ve Yol girişiminin iş dünyası ayağı olan Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği (BRICA) Zirvesi 17-18 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşiyor.

    Etkinliğin açılış konuşmalarını, CFIE Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter ve BRICA Genel Sekreteri Xiong Meng, TÜSİAD Çin Network Grubu Başkanı Korhan Kurdoğlu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Suma Chakrabarti, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptı.

    ‘TÜRKİYE, KUŞAK,YOL GİRİŞİMİNİ BAŞINDAN BERİ DESTEKLEDİ'

    Bakan Albayrak "Türkiye ‘Kuşak, Yol' girişimini başından beri güçlü bir şekilde destekledi. 2008 küresel finansal krizinden bu yana tam 10 yıl geçti. 2010'dan bu yana küresel ekonomi yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Bu yıl ciddi ölçüde hız kazanan korumacılık ve önemli bir bölümü komşularımızda çevremizde cereyan eden jeopolitik riskler görmekteyiz. Bütün bu gelişmeler küresel ekonomik görünümü olumsuz yönde etkiledi" dedi.

    ‘AMAÇ İPEK YOLU ÜZERİNDEKİ ÜLKELERİN İLİŞKİLERİNİ PEKİŞTİRMEK'

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
    © REUTERS / Lintao Zhang
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    TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise, "Ticaretin geçtiği yoldan sadece ticaret geçmez. Aynı zamanda bilgiler, fikirler, inançlar, değerler ve kültürler de geçer. Tarihi İpek Yolu bu nedenle yüzyıllar boyunca farklılıkları buluşturan, kaynaştıran bir köprü olmuştur. Bu yüzden BRICA'nın ikinci zirvesine doğu ve batının buluştuğu, medeniyetler şehri İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan ötürü büyük heyecan duyuyoruz. Bu çok taraflı işbirliği mekanizmasının temel amacı, İpek Yolu üzerindeki ülkeler arası ortaklıkları ve ilişkileri daha da artırmaktır" dedi

    ‘TÜRKİYE VE ÇİN'İN İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAYI UMUYORUZ'

    Çin Sanayi Ekonomileri Federasyonu (CFIE) Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter ve BRICA Genel Sekreteri Xiong Meng "BRICA, Pekin'de kurulduğundan beri BRICA'nın gelişmesine büyük katkıda bulundu. Bir Kuşak, Bir Yol yeni imkanlar sundu. Bu kapsamda işbirlikleri derinleşiyor, ülkeler arasındaki ticaret artıyor. Türkiye ve Çin Asya'nın batı ve doğu uçlarında bulunuyor. Türkiye'yle işbirliğini artırmayı ve Kuşak Yol ülkelerini kalkındırmayı umuyoruz" dedi.

    ‘HEDEF 29 ÜLKENİN BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEK'

    Çin Dışişleri Sözcüsü Lu Kang
    © AFP 2018 / NICOLAS ASFOURI
    Çin: Türkiye, ekonomik zorlukların üstesinden gelebilir
    TÜSİAD Çin Network Grubu Başkanı Korhan Kurdoğlu ise "Dünyanın birçok yerinden gelen iş dünyası ve kamu temsilcilerini ağırlama gurur yaşayacağız. tarihi İpek Yolu'nun geçtiği tüm ülkelerin kalkınmasını kapsayan çabalar söz konusu. BRICA'ya katılan 29 ülkenin ilişkilerinin gelişmesini amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

    ‘ENTEGRASYONLA YATIRIM VE TİCARET FAALİYETLERİNİ DESTEKLİYORUZ'

    Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Suma Chakrabarti "Avrupa ve Asya'yı bir araya getiren İstanbul bu toplantı için son derece uygun bir yer. Üç stratejik önceliğimiz var. Entegrasyon ticaretin geliştirilmesi, mal ve hizmet ve sınır ötesi ticaretin geliştirilmesi ve fikir alışverişi için önemli. Finansman kaynaklarının yatırıma sunulmasını da yine entegrasyon sağlıyor. Entegrasyon bizim için yalnızca stratejik öncelik değil, ayrıca modern piyasa ekonomisinin vazgeçilmez unsurudur. Entegrasyon, yumuşak bağlılığı da gerektiriyor. Entegrasyonu destekleyerek ticaret ve yatırım faaliyetlerini destekleyebilir, işgücünün serbest dolaşımına katkıda bulunabiliriz. türk firmaları entegrasyondan faydalanmaya devam ediyor. Türkiye, Orta Asya ve bunun ötesinde Türk firmaları oldukça faal. Bu dinamikten hepimizin elde edeceği çok şey var. Türk ekonomisinin yaşadığı zorluklara rağmen Türk hükümetinin reform adımları son derece önemli" dedi.

    BRICA NEDİR?

    Çin bayrağı
    © AFP 2018 / Johannes Eisele
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    Çin hükümetinin 2013 yılında açıkladığı Kuşak ve Yol girişiminin iş dünyası ayağı olarak nitelendirilebilecek BRICA (Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği), İpek Yolu üzerindeki ülkeler arasındaki ortaklıkları artırmak amacıyla CFIE tarafından 2016'da Pekin'de kurulan çok taraflı bir işbirliği mekanizmasıdır. 29 ülke ve bölgeden 31 iş dünyası kuruluşunun üyesi olduğu BRICA'da TÜSİAD da kurucu üyedir.

    2017'de Mısır'ın başkenti Kahire'de 20 ülkeden 500'ün üzerinde önde gelen hükümet ve iş dünyası temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen ilk BRICA Zirvesi'nin ardından ikincisinin TÜSİAD ev sahipliğinde Türkiye'de gerçekleştirilmesine karar verildi.

    Etiketler:
    ilişki, etkinlik, ekonomi, Kuşak ve Yol İnisiyatifi, TÜSİAD, TÜSİAD Çin Network Grubu, Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği (BRICA), Erol Bilecik, Korhan Kurdoğlu, Xiong Meng, Berat Albayrak, Türkiye, Çin
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