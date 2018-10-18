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21:00 18 Ekim 2018
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    Hüsnü Ordu

    Eski AK Parti'li vekil, kızının aylardır işe gitmeden belediyeden maaş aldığı iddiasını yanıtladı: Aldığı maaşı belediyeye bağışladı

    © AA / Arşiv
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    Yavuz Oğhan
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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan eski AK Parti'li vekil Hüsnü Ordu, kızının işe hiç gitmeden belediyeden aylardır maaş aldığı iddiasını yanıtladı. Ordu, "Kızım ilk ay aldığı maaşı belediyeye bağışladı, sonraki aylarda da maaşına bloke koydurdu" diye konuştu.

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    © Fotoğraf : DHA
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    AK Parti'li eski Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun kızı Sümeyra Ordu, sınavsız ve açıktan atamayla Kütahya Belediyesi Özel Kalemi'nde işe girdi. Ancak Sümeyra Ordu'nun Ankara'da yaşadığı, işe hiç gitmediği ve aydan aya da hesabına yatan maaşını ise düzenli olarak aldığı iddia edildi.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan eski AK Parti Milletvekili Hüsnü Ordu, kızı hakkındaki iddialara yanıt verdi.

    '6 AYDAN BERİ PARİS'TE TATİL YAPIYOR GİBİ BİR ALGI YARATILMIŞ'

    Kızıyla ilgili haberde Paris'te çekilmiş bir fotoğraf kullanılmasına değinerek sözlerine başlayan Ordu, "İşe yeni başlıyor, rapor alıyor 6 aydan beri ve Paris'te de tatil yapıyor gibi bir algı yaratılmış. Paris'e çok daha önce gitmişti" dedi.

    'BELEDİYE DE ONU ARZU ETTİ'

    "Kızım 5 yıldır Ankara'da TOKİ'de çalışıyordu. Sigortalı idi." ifadelerini kullanan Ordu, "Belediyede özel kalem müdürü olarak göreve başladı. Aldığı eğitim ve 5 yıllık emeği var. Kurumlar arası geçiş istedi. Belediye de onu arzu etti. Yetişmiş bir eleman. Doğum yeri de Kütahya. Ama sonra TOKİ tekrar istedi ve orayı tercih etti." diye konuştu.

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    Kızının tekrar Ankara'ya dönmek istemesinde çocuğunun eğitiminin ön plana çıktığını ifade eden Ordu, "Çocuklarının eğitim durumu oluştu. Eğitim için Ankara daha etkindir. Çocuk eğitimini Ankara'da alsın gibi bir düşünce oluştu. TOKİ'ye müracat etti TOKİ de onu istedi. TOKİ'nin de çalışma şartları iyi ama Kütahya'da özel kalem müdürü olma arzusu da vardı ama sonra çocuğu eğitiminden geri bırakmak istemedi." dedi.

    'SADECE MADDİYATI DÜŞÜNSE BELEDİYEDE KALABİLİRDİ'

    Kızının sadece maddiyatı düşünmediğini ifade eden Ordu, "Geçiş yaparken eğitim durumuna göre hangi dereceden çalışmanız gerekiyorsa ordan başlıyorsunuz. Bir avantaj olmuyor. Sadece maddiyatı düşünse belediyede kalabilirdi." ifadelerini kullanan eski AK Parti'li vekil, açıktan yapılan atamada kendisinin etkisinin olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

    "Benim atamasının yapılmasında hiçbir etkim olmadı. Bu zaten dediğim gibi yetişmiş bir eleman. Ben oralarda 20 yıl idarecilik yaptım. Çocuğumu tanırlar ve güvenirler."

    'KIZIM 1 KURUŞ ALMADI'

    Kızının belediyeye özel kalem müdürü olarak atandıktan sonra ilk ay alacağı maaşı belediyeye bağışladığını, diğer aylarda yatan maaşı için de belediyeye bloke koydurduğunu söyleyen Ordu, şöyle konuştu:

    "TOKİ yazı gönderince izin aldı. Rapor aldı. Raporlu ve izinliyken normalde maaş alabilir ama demiş ki izinliyken maaşımı almıyım. Bağış yaptı. Raporlu iken hiç maaş almadı. Yatan paralara kendi arzusuyla bloke koydurdu. Para almayacağım dedi. Belediyeye bağış yaptığında belediye blokeyi çözüyor. Kızım 1 kuruş almadı."

    'BELEDİYE BAŞKANI DA MAAŞ ALMADIĞINI BİLİYOR'

    Hüsnü Ordu, "Raporu hasta olmadığı halde nasıl aldı?" sorusunu şöyle yanıtladı:
    "Hasta olmadığı halde değil. Mutlaka hastalığı vardı. Ayrıca izin haklarını da kullandı. Belediye başkanı da rapor aldığını söylüyor. Maaş almadığını da biliyor."

    Ordu, sözlerini noktalarken, kızının rapor alması konusunda kendisinin hiç devreye girmediğini de aktardı.

    Etiketler:
    AK Parti, Hüsnü Ordu, Kütahya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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