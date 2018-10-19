Bakan Turhan, siber güvenlik faaliyetleri hakkında bilgi verdi: 2018'de 17 bin 590 zararlı bağlantı tespit edildi

TBMM Başkanvekili CHP'li Levent Gök'ün soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) 2013 yılında kurulduğunu hatırlattı.
USOM'un siber tehditleri önlemek amacıyla alarm, uyarı ve duyuru faaliyetleri yürüttüğünü, kritik durumlarda yerinde müdahale ekipleriyle olayın kontrolünü ele aldığını ve siber olaylara müdahalede ulusal koordinasyonu sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Bakan Turhan, şunları ifade etti:
HAFTANIN YEDİ GÜNÜ KESİNTİSİZ İNCELEME
— Bakan Cahit Turhan, USOM'a gelen zafiyet bilgilerinin, gerekli incelemelerden geçirilmek ve işlemlere tabi tutulmak suretiyle teyit edilmekte olduğunu vurguladı. Turhan, ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik görevlerin, Elektronik Haberleşme Kanununa eklenen hükümler kapsamında 17 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yürütülmekte olduğunu bu tarihten itibaren Türkiye'yi hedef alan siber tahditlerin USOM koordinasyonunda bertaraf edilmesinin sağlandığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
'EYLÜL 2018 İTİBARİYLE 17 BİN 590 ZARARLI BAĞLANTI TESPİT EDİLDİ'
'BAŞTA KRİTİK KAMU KURUM VE HİZMETLERİ OLMAK ÜZERE'
— Siber saldırganların ülkemizdeki kamu kurumlarını, özel sektör ve vatandaşlarımızı hedef alarak bu amaçlarını gerçekleştirmelerinin önlenmesi için USOM tarafından, başka kritik kamu kurumları ve kritik kamu hizmetlerinin haftanın yedi günü, kesintisiz izlemesi olmak üzere, zafiyet tarama ve tespit çalışmaları sürdürülmektedir.
— Ayrıca, bünyesindeki siber güvenlik uzmanları tarafından siber tehdit analiz, tespit ve önleme faaliyetleri de yürütülmektedir. Bu çalışmalar neticesinde tespit edilen zafiyetler ve zararlı yazılımlara ilişkin bulgular, alınması gerekli önlemleri de içerecek detaylı açıklamalar ile vakit geçirilmeksizin ilgili kurum, kuruluş ile paylaşılmakta ve bu kurum kuruluşlarca gerekli önlemlerin alınması sağlanmaktadır."
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