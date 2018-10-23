AK Parti’den Rusya’ya ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere Rusya’ya gidiyor. Moskova’da siyasi parti temsilcileri ile görüşecek olan AK Partili Yılmaz, Rus işadamları ile de bir araya gelmeyi de hedefliyor.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanı eski bakanlardan Cevdet Yılmaz, 24-27 Ekim tarihleri arasında Moskova'da olacak. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz, Moskova'da Asya Siyasi Partiler Uluslararası Konferansı'nın (ICAPP) Genel Kurul toplantısına katılacak. ICAPP toplantısında bir konuşma da yapacak olan Yılmaz, başta Birleşik Rusya Partisi olmak üzere, Rusya'daki siyasi partilerin temsilcileri ile görüşmeler yapacak. Yılmaz, ICAPP toplantısına katılan diğer ülkelerin siyasi partilerinin temsilcileri ile bir araya gelecek. AK Parti'nin ekonomistlerinden de olan Yılmaz, ayrıca Rus işadamları ile buluşmayı da hedefliyor.

AK Partili Cevdet Yılmaz, daha önce yaptığı bir açıklamada Dış İlişkiler Başkanlığı olarak yapacaklarını anlatırken, "Kasım ayı içinde Almanya'daki siyasi partileri ziyaret etmeyi düşünüyorum. Bu ay içinde Moskova'ya gideceğim. Brüksel olacak. Çin'e gideceğiz. Gittiğimiz ülkelerde Türkiye'yi anlatacağız ve onları ülkemize davet edeceğiz. Yeni bir diyalog kanal açacağız Bunu sadece parti olarak değil, STK'lar medya, mahalli idareler buraları da teşvik edeceğiz, yurtdışındaki algıyı düzeltmeye yönelik girişimleri olacak. Bir taraftan da parti olarak dış dünyadaki STK'lar ile bizim STK'larımızın bir araya gelmesini sağlayacağız"demişti.