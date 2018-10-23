Tuncel’in ‘Başkan Apo’, ‘Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan’ sözlerine beraat

DBP’nin tutuklu Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, yaptığı konuşmada “Başkan Apo”, “Kürt Halk Önderi sayın Abdullah Öcalan” şeklinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında “Suç ve suçluyu övme” suçundan açılan davadan beraat etti.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tutuklu Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, çözüm sürecinin sona erdirilmesinin ardından Batman'da yaptığı konuşma nedeniyle hakkında "Suç ve suçluyu övme", "Örgüt propagandası" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 3 ayrı dosya hazırlandı. "Örgüt propagandası" dosyasından takipsizlik kararı alan Tuncel'in "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında açılan soruşturma ise sürüyor. Yaptığı konuşmada geçen "Başkan Apo", "Kürt Halk Önderi sayın Abdullah Öcalan" şeklinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında Batman 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Suç ve suçluyu övme" suçundan dava açılan Tuncel'in duruşması bugün görüldü. Tuncel duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

TUNCEL: GÖRÜŞLERİM İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DİLE GETİRDİM

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Tuncel savunmasında "Ben bir siyasetçi olarak Kürt sorununun barışçıl bir zeminde çözülmesi, çatışma zemininden bu konunun çıkarılması için görüşlerimi ifade özgürlüğü kapsamında dile getirdim. Söz konusu konuşmamda topluma zarar verecek herhangi bir unsur bulunmamaktadır, Abdullah Öcalan Kürt sorunun çözüme kavuşmasında önemli bir isimdir. 3.5 milyon kişi kendisini siyasi irade olarak kabul etmiştir. Tüm bu nedenler göz önünde bulundurularak beraatimi talep ederim" dedi.

Tuncel'in avukatı Şıvan Cemil Özen de "Müvekkilim bir siyasi parti Eş Başkanı olması nedeniyle yapmış olduğu konuşmaları siyasi değerlendirme olarak görülmesini ifade etmiştir. Konuşmasının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir" dedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek Tuncel hakkında beraat kararı verdi.