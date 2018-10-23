DSG, Irak'ta suç işleyen IŞİD militanlarını hükümete teslim edecek

Sputnik'e konuşan DSG Sözcüsü Gabriel Kino, Irak'ta suç işleyen ancak Suriye'de suça karışmamış IŞİD militanlarını Irak devletine teslim edeceklerini belirterek, "Bazı IŞİD militanları var, Suriye'de bir suça karışmamışlar ama Irak'ta suç işlemişler. Onları Irak devletine tesim edeceğiz. Irak devleti onlara ceza versin" dedi.

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü, YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG) yetkililerinden edinilen bilgilere göre DSG'nin elindeki IŞİD militanlarının sayısı git gide artıyor.

Ayrıca, yakalananan IŞİD militanlarının eşleri ve çocukları da DSG'nin elindeki kamplarda kalıyor. 1300 çoçuk ile 550 Kadın Roj, Hol ve Eyn İss kampında kampında kalıyorlar. DSG'nin elindeki IŞİD militanı 800'ü aşarken, Hejin operasyonunda da birçok IŞİD militanı DSG tarafından esir alınıyor.

'IRAK MAHKEMELERİ YARGILAMALI'

Suriye'de suça karışmamış ancak Irak'ta suça karışmış IŞİD militanlarını yakında Irak devletine teslim edeceklerini belirten Kino, şöyle konuştu: "Tutuklu IŞİD militanları var onlara ceza verdik. Fakat bazı IŞİD militanları Suriye'de bir suça karışmamışlar ama Irak'ta suç işlemişler. Onları Irak'a teslim edeceğiz. Irak devleti onlara cezayı versin. Irak'ta suç işledikleri için Irak mahkemeleri onları yargılayıp ceza vermeli. DSG ve Kuzey Suriye Özerk Yönetimi elimizdeki yabancı IŞİD savaşçılarının teslimi için IŞİD mensuplarının vatandaşı olduğu ülkelerle görüşmeleri oluyor. Bazı IŞİD militanlarını teslim ettik ama çok az sayıda bir teslim oldu."

'IŞİD MİLİTANLARININ VATANDAŞI OLDUĞU ÜLKELERLE GÖRÜŞÜYORUZ'

Sputnik'e konuşan, PYD'nin tek taraflı ilan ettiği ancak henüz kimsenin tanımadığı Cezire Kantonu'nun Dış İşleri Konseyi Eşbaşkanı Ebdulkerim Omer ise, 44 ülkeden ellerinde IŞİD militanının olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

Elimizdeki IŞİD militanların iadesi için IŞİD militanlarının vatandaşları olduğu ülkelerle görüşüyoruz. Elimizde Türkiye, ABD, ve Irak başta olmak üzere 44 ülkeden IŞİD'çi militanlar var. Türkiye, Tunus ve Suudi Arabistan ve Almanya'dan çok var. Şimdi ortaklarımız kendi üzerlerine düşeni yapmalı ve IŞİD'çi olan vatandaşlarını alıp kendi ülkelerinde cezaevine atsınlar. Bu konuda ülkelerle görüşmelerimiz sürüyor. Bazı ülkeler kendi vatandaşlarını teslim aldı ancak aalmayanlar da var. IŞİD militanlarının bizde olması büyük bir risk ve sorun. Bu sorunun biran önce çözülmesini istiyoruz."