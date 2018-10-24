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19:04 24 Ekim 2018
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    Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yan yana dalgalanan Özgür Suriye Ordusu ve Türkiye bayrakları.

    ‘Türkiye- Suriye ilişkilerinin 2011 yılı öncesine dönmesi mümkün'

    © REUTERS / Abdelrahmin Ismail
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    Elif Sudagezer
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    Vatan Partisi yetkilileri, İnci Özdil ve Elif İlhamoğlu, Şam'a bir dizi ziyarette bulundu. Heyetin görüştüğü Al Baas Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdullatif Omran, ilişkilerin 2011 öncesindeki seviyeye dönmesinin mümkün olduğunu söyledi. Baas Partisi yetkilisi Faysal Azoz ise "Türkiye'yle ilişkileri düzeltmeye hazırız" dedi.

    Suriye - Bayrak
    Sputnik
    ‘Türkiye ve Suriye arasında işbirliği iki ülkenin güvenliği ve bütünlüğü için şart’
    Türkiye, Rusya ve İran'ın öncülüğünde yürütülen Astana sürecinin sonucu olarak Suriye'de siyasi çözüm süreci devam ederken, Türkiye ve Suriye'nin devlet düzeyinde doğrudan temas halinde olmasının gereğini savunan Vatan Partisi'nden bir heyet, Şam'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye'nin ilk kadın orkestra şefi İnci Özdil ve Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Sekreteri Elif İlhamoğlu, 17-21 Ekim tarihlerinde Suriye'nin başkenti Şam'da bir dizi temasta bulundu.

    Özdil ve İlhamoğlu, ziyaret kapsamında Baas Partisi Halep sorumlusu Faysal Azoz, Suriye Cumhurbaşkanlığı Siyasi Müsteşarı Muhammed Maan, Al Baas Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdullatif Omran ve Suriye Genç Partisi yetkilileriyle bir araya geldi.

    BAAS YETKİLİSİ: TÜRKİYE'YLE İLİŞKİLERİ DÜZELTMEYE HAZIRIZ

    Vatan Partili heyetin görüştüğü ilk isim Baas Partisi Halep sorumlusu Faysal Azoz, Suriye'de savaşın bittiğini, emperyalizme ve teröre karşı bu savaşı Suriye'nin ve dostlarının kazandığını söyleyerek "Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye hazırız" dedi. Azoz, Suriye'nin artık güçlü olduğunu ve kendilerine dayatılmaya çalışılan "yeni anayasa planlarını" kabul etmeyeceklerini söyledi.

    Vatan Partili heyetin görüştüğü Suriye Cumhurbaşkanlığı Siyasi Müsteşarı Muhammed Maan ise Mustafa Kemal ve değerlerinin bugün Suriye'nin ve Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu değerler olduğunu söyleyerek, bu değerleri yaşatan Vatan Partisi'ne teşekkürlerini sundu.

    Türkiye ile Suriye'nin bölgenin istikrara ve refaha kavuşması için barışmak zorunda olduğunu söyleyen Muhammed Maan, "İki ülke halkı zaten ortak kültürü, tarihi yaşatmaya devam ediyor, sıra devletlerde" dedi.

    Vatan Partisi
    © AA / Fatih Aktaş
    Vatan Partisi Suriye ziyaretini tamamladı
    ‘İKİ ÜLKE BİRBİRİNE GİDEREK YAKLAŞIYOR'

    Vatan Partisi MKK üyesi İlhamoğlu'nun bir araya geldiği Suriye Genç Partisi yetkilileri de Türkiye ve Suriye arasındaki işbirliğine katkıda bulunacaklarını ifade etti. Genç Parti Genel Başkanı Berwin İbrahim, Vatan Partisi ile işbirliği yapmaktan, Suriye'de ve bölgede ortak çalışmalar yürütmekten onur duyacaklarını bildirdi.

    Vatan Partisi'nin Suriye'deki son teması Al Baas Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdullatif Omran ile oldu. Türkiye'nin değişen dış politikasının farkında olduklarını söyleyen Omran ise ‘Türkiye yüzünü Batı'dan güneydeki komşularına doğru döndü. Türkiye ile Suriye birbirine giderek yakınlaşıyor, yakın zamanda 2011 öncesi ilişkilere geri dönüleceğini düşünüyorum" dedi.

     

    ‘8 AY ÖNCE TERÖRİSTLERİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ ŞAM KIRSALI ŞİMDİ ÇOK DAHA GÜVENLİ'

    Ziyaretin ardından Sputnik'e açıklamalarda bulunan Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Sekreteri Elif İlhamoğlu "Suriye'ye bir önceki ziyaretimiz bir sene önce olmuştu. Suriye, o tarihten bu yana çok değişmiş. O tarihte hala havan topu, bomba sesi duyuyorduk. Şam merkezin tam karşısında Kasiyun Dağı'nda her gün patlamalar yaşanıyordu. yanımıza, yöremiz havan topları düşüyordu. Şu an Şam, tamamen güvenli diyebiliriz. Hem Şam'ın hem merkezini hem de kırsalını gezme şansımız oldu. Orada 8 ay önce teröristler faaliyet gösterirken, bugün Şam kırsalının tamamen temizlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla Suriye'deki hava çok daha güvenli, insanlar çok daha mutlu. Suriye'deki hava tamamen değişmiş durumda. Şam'daki savaş havası yok olmaya başlamış. Şam'ın içerisindeki askeri kontrol noktaları azalmış durumda. Keza Lübnan'dan Suriye'ye geçerken sınırdaki askeri noktalar da azaltılmış durumda. O da Suriye'nin güvende olduğunun önemli bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan-Putin-Ruhani
    © AA / Murat Kula
    'Ankara, Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana'
    ‘SURİYE'NİN ANAYASASI ANCAK HALK TARAFINDAN BELİRLENEBİLİR'

    Yaptıkları siyasi temaslarda da Suriye'deki havanın değişmiş olduğunu fark ettiklerini söyleyen İlhamoğlu "Daha önceki ziyaretlerimizde, ‘Zafere az kaldı' diyorlardı. Şimdi görüştüğümüz herkes ‘Suriye zafer kazandı' diyor. Zira İdlib ve bir kaç merkez hariç Suriye'de çatışmalar sona erdi. Görüştüğümüz yetkililer, Suriye'nin çok güçlü bir durumda olduğunu ve kendisine yönelik herhangi bir anayasa dayatmasını kabul etmeyeceğini söyledi. Bütün temasta bulunduğumuz siyasi yetkililer, Suriye'nin anayasasının ancak Suriye halkı tarafından belirlenebileceğine işaret ettiler. Yetkililer, ABD'nin özerklik planlarına izin vermeye niyetleri olmadıkları konusunda da net bir tavır sergiledi" dediğini aktardı.

    Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim
    © AP Photo / Andrew Kelly
    Muallim: Şam, Türkiye'nin İdlib yükümlülüklerini yerine getirebileceğini düşünüyor
    ‘SURİYELİ YETKİLİLER TÜRKİYE'NİN İDLİB'DE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTIĞINA İNANIYOR'

    İlhamoğlu "Suriyeli yetkililer, Türkiye'nin İdlib mutabakatında Türkiye'nin üzerine düşen görevi yerine getirdiğine inandıklarını aktardı bize. Suriyeli yetkililer, Türkiye'yle arayı düzeltmek istediklerini, Türk ordusuyla karşı karşıya gelmek istemediklerini açık bir şekilde aktardılar. Dolayısıyla, Türkiye'yle diplomatik ve siyasi temasları başlatmak istediklerini söylediler. Görüştüğümüz yetkililerin birçoğu yakın zamanda ilişkilerin 2011 öncesine dönebileceği inancında" diye ekledi.

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    güvenlik noktası, mutabakat, askeri işbirliği, terörist, işbirliği, bomba, çatışma, terör, İdlib Mutabakatı, Astana görüşmeleri, Suriye Genç Partisi, Baas Partisi, Vatan Partisi, Abdullatif Omran, Muhammed Maan, Faysal Azoz, İnci Özdil, Elif İlhamoğlu, Kasiyun Dağı, Fırat'ın doğusu, İdlib, Şam, Halep, Lübnan, İran, Suriye, Türkiye, ABD, Rusya
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