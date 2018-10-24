‘Türkiye- Suriye ilişkilerinin 2011 yılı öncesine dönmesi mümkün'

Vatan Partisi yetkilileri, İnci Özdil ve Elif İlhamoğlu, Şam'a bir dizi ziyarette bulundu. Heyetin görüştüğü Al Baas Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdullatif Omran, ilişkilerin 2011 öncesindeki seviyeye dönmesinin mümkün olduğunu söyledi. Baas Partisi yetkilisi Faysal Azoz ise "Türkiye'yle ilişkileri düzeltmeye hazırız" dedi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın öncülüğünde yürütülen Astana sürecinin sonucu olarak Suriye'de siyasi çözüm süreci devam ederken, Türkiye ve Suriye'nin devlet düzeyinde doğrudan temas halinde olmasının gereğini savunan Vatan Partisi'nden bir heyet, Şam'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye'nin ilk kadın orkestra şefi İnci Özdil ve Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Sekreteri Elif İlhamoğlu, 17-21 Ekim tarihlerinde Suriye'nin başkenti Şam'da bir dizi temasta bulundu.

Özdil ve İlhamoğlu, ziyaret kapsamında Baas Partisi Halep sorumlusu Faysal Azoz, Suriye Cumhurbaşkanlığı Siyasi Müsteşarı Muhammed Maan, Al Baas Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdullatif Omran ve Suriye Genç Partisi yetkilileriyle bir araya geldi.

Bir sene önce bu balkondan patlamaları duyabilir, görebilirdiniz. Bomba sesleri yok artık, şehir içi askeri kontrol noktaları azaltılmış. Şam bugün çok daha huzurlu ve güvenli. Dostlarımız zaferi müjdeliyor. 🇸🇾 #Syria #Damascus pic.twitter.com/n1IFCpLGiq — elif ilhamoğlu (@elifilhamoglu) October 17, 2018

​BAAS YETKİLİSİ: TÜRKİYE'YLE İLİŞKİLERİ DÜZELTMEYE HAZIRIZ

Vatan Partili heyetin görüştüğü ilk isim Baas Partisi Halep sorumlusu Faysal Azoz, Suriye'de savaşın bittiğini, emperyalizme ve teröre karşı bu savaşı Suriye'nin ve dostlarının kazandığını söyleyerek "Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye hazırız" dedi. Azoz, Suriye'nin artık güçlü olduğunu ve kendilerine dayatılmaya çalışılan "yeni anayasa planlarını" kabul etmeyeceklerini söyledi.

Vatan Partili heyetin görüştüğü Suriye Cumhurbaşkanlığı Siyasi Müsteşarı Muhammed Maan ise Mustafa Kemal ve değerlerinin bugün Suriye'nin ve Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu değerler olduğunu söyleyerek, bu değerleri yaşatan Vatan Partisi'ne teşekkürlerini sundu.

Türkiye ile Suriye'nin bölgenin istikrara ve refaha kavuşması için barışmak zorunda olduğunu söyleyen Muhammed Maan, "İki ülke halkı zaten ortak kültürü, tarihi yaşatmaya devam ediyor, sıra devletlerde" dedi.

© AA / Fatih Aktaş Vatan Partisi Suriye ziyaretini tamamladı

Vatan Partisi MKK üyesi İlhamoğlu'nun bir araya geldiği Suriye Genç Partisi yetkilileri de Türkiye ve Suriye arasındaki işbirliğine katkıda bulunacaklarını ifade etti. Genç Parti Genel Başkanı Berwin İbrahim, Vatan Partisi ile işbirliği yapmaktan, Suriye'de ve bölgede ortak çalışmalar yürütmekten onur duyacaklarını bildirdi.

Vatan Partisi'nin Suriye'deki son teması Al Baas Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdullatif Omran ile oldu. Türkiye'nin değişen dış politikasının farkında olduklarını söyleyen Omran ise ‘Türkiye yüzünü Batı'dan güneydeki komşularına doğru döndü. Türkiye ile Suriye birbirine giderek yakınlaşıyor, yakın zamanda 2011 öncesi ilişkilere geri dönüleceğini düşünüyorum" dedi.

​‘8 AY ÖNCE TERÖRİSTLERİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ ŞAM KIRSALI ŞİMDİ ÇOK DAHA GÜVENLİ'

Ziyaretin ardından Sputnik'e açıklamalarda bulunan Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Sekreteri Elif İlhamoğlu "Suriye'ye bir önceki ziyaretimiz bir sene önce olmuştu. Suriye, o tarihten bu yana çok değişmiş. O tarihte hala havan topu, bomba sesi duyuyorduk. Şam merkezin tam karşısında Kasiyun Dağı'nda her gün patlamalar yaşanıyordu. yanımıza, yöremiz havan topları düşüyordu. Şu an Şam, tamamen güvenli diyebiliriz. Hem Şam'ın hem merkezini hem de kırsalını gezme şansımız oldu. Orada 8 ay önce teröristler faaliyet gösterirken, bugün Şam kırsalının tamamen temizlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla Suriye'deki hava çok daha güvenli, insanlar çok daha mutlu. Suriye'deki hava tamamen değişmiş durumda. Şam'daki savaş havası yok olmaya başlamış. Şam'ın içerisindeki askeri kontrol noktaları azalmış durumda. Keza Lübnan'dan Suriye'ye geçerken sınırdaki askeri noktalar da azaltılmış durumda. O da Suriye'nin güvende olduğunun önemli bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

Yaptıkları siyasi temaslarda da Suriye'deki havanın değişmiş olduğunu fark ettiklerini söyleyen İlhamoğlu "Daha önceki ziyaretlerimizde, ‘Zafere az kaldı' diyorlardı. Şimdi görüştüğümüz herkes ‘Suriye zafer kazandı' diyor. Zira İdlib ve bir kaç merkez hariç Suriye'de çatışmalar sona erdi. Görüştüğümüz yetkililer, Suriye'nin çok güçlü bir durumda olduğunu ve kendisine yönelik herhangi bir anayasa dayatmasını kabul etmeyeceğini söyledi. Bütün temasta bulunduğumuz siyasi yetkililer, Suriye'nin anayasasının ancak Suriye halkı tarafından belirlenebileceğine işaret ettiler. Yetkililer, ABD'nin özerklik planlarına izin vermeye niyetleri olmadıkları konusunda da net bir tavır sergiledi" dediğini aktardı.

© AP Photo / Andrew Kelly Muallim: Şam, Türkiye'nin İdlib yükümlülüklerini yerine getirebileceğini düşünüyor

İlhamoğlu "Suriyeli yetkililer, Türkiye'nin İdlib mutabakatında Türkiye'nin üzerine düşen görevi yerine getirdiğine inandıklarını aktardı bize. Suriyeli yetkililer, Türkiye'yle arayı düzeltmek istediklerini, Türk ordusuyla karşı karşıya gelmek istemediklerini açık bir şekilde aktardılar. Dolayısıyla, Türkiye'yle diplomatik ve siyasi temasları başlatmak istediklerini söylediler. Görüştüğümüz yetkililerin birçoğu yakın zamanda ilişkilerin 2011 öncesine dönebileceği inancında" diye ekledi.