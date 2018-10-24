'Cumhur İttifakını iç dinamikler kurdu, dış dinamikler bozdu'

"Nedir bu iç dinamikler? Terörün, sandık skorunun, 15 Temmuzun bir anlamı vardı. Bunların hepsini içinde olduğu bir beka kaygısı taşıyan bir devlet omurgası var. Dolayısıyla Cumhur ittifakı, iç dinamiklerin zorunlu olarak istikamete dönüştürdüğü bir haldi. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle, ekonomik krizin bir siyasi krizi tetiklemek üzere olduğunu görüyorum" diyen Dağdaş şöyle devam etti.
"KRİZE ÇARE DIŞ İTTİFAKLA ARANIYOR"
"DEVLET OMURGASI DA İTİRAZ EDİYOR"
Büyük Ortadoğu Projesinin 22 ülkenin siyasi, idari, coğrafi sınırlarını da içine alan bir kadastro faaliyeti olduğunu belirten Eski Bakan Gürcan Dağdaş, "Bence bu kadastro faaliyetinin merkezi Türkiye. AKP, yeniden BOP kayığında binmek üzere. Bence ittifakın bozulmasının gerçek sebebi, Türkiye'nin devlet omurgasının içinde de bu yeni yönelimi ve ilişki şekline itiraz edenler var" diye konuştu.
"KAYGIM, TOPLUMSAL BARIŞ TEHLİKEYE GİREBİLİR"
Ülkenin siyasi bir krizin içinde olduğuna dikkat çeken Dağdaş, MHP'nin kendisini pansuman tedbir olarak görmek istemediğini belirtti ve "Beka sorununa aynı pencereden bakmıyorlar artık" dedi. Gürcan Dağdaş, Cumhurbaşkanı'nın kurmak istediği ilişki şeklinin Türkiye'nin dışındaki Rusya ve İran'la kurduğu yeni ittifaklara da etki edebileceğini şöyle ifade etti:
"Onu o kadar sert söyleyemem ama İran konusunda Türkiye'nin mesafeli davranmaya doğru evrildiğini görüyorum. Daha geçen gün Eski CIA Başkanı Leon Panetta, VOA'ya verdiği demeçte ‘Kürtlerle çalışmaya devam edebilirsek, hem Irak hem Suriye özelinde diyor, bu konuda Türklerin de rızasını alabilirsek kıymetli bir iş yapmış olacağız' diyor. Daha ne desin? Türkiye, son 10 yılda Kıbrıs'tan Ermenistan'a kadar pekçok alanda BOP'un isteklerine yönelik bazı girişimler yaptı. Bu siyasi krize gider ve en büyük kaygım, bu kriz ekonomik krizle birleşerek, toplumsal barış sıkıntıya girebilir".
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