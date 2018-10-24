Erdoğan'ın Kaşıkçı açıklaması Rus basınında: 'Türkiye Cumhurbaşkanı, tüm kartları açtı'

'ERDOĞAN TATMİN OLMADI'
Gazeta.ru, Erdoğan'ın cinayetin planlı olduğuna dair görüşünü öne çıkardı.
Riyad'ın açıklamasının Cumhurbaşkanı'nı tatmin etmediğine dikkat çeken Gazeta.ru, "Erdoğan, tüm kartlarını açtı" vurgusu yaptı.
'ZANLILARI İSTANBUL'DA YARGILAMAYI TEKLİF ETTİ'
Resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta, Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a zanlıları İstanbul'da yargılamayı teklif etmesini ön planda gördü.
'CİNAYET TİTİZLİKLE PLANLANDI'
Lenta.ru haber sitesi, Erdoğan'ın cinayetin titizlikle planlandığını söylediğini yazdı.
Haberde, "Erdoğan'a göre Suudi hükümetinin tüm suçluları cezalandırması ve katilin suç ortaklarının kimliklerini açıklaması gerekiyor. Erdoğan, bu cinayetin küresel önem taşıdığının altını çizdi" dendi.
'TÜRKİYE SORUŞTURMANIN DETAYLARINI GİZLEMEYECEK'
'AYNI GÜN SUUDİ ARABİSTAN'DAN 3 GRUP TÜRKİYE'YE GİRDİ'
Komsomolskaya Pravda, Erdoğan'ın Suudi gazetecinin önceden yapılan bir planla cinayete kurban gittiğine ilişkin sözlerini haberin başlığından verdi. Haberde, Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre The Washington Post yazarının İstanbul'da kaybolduğu gün Suudi Arabistan'dan üç grubun ülkeye girdiğine dikkat çekildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e hitap ederek "Olayın cereyan ettiği yer İstanbul'dur. Bu 18 kişinin yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir" demişti.
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