Erdoğan'ın Kaşıkçı açıklaması Rus basınında: 'Türkiye Cumhurbaşkanı, tüm kartları açtı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti grup toplantısında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamalar, Rus basınında geniş yer buldu.

Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a 'Talimatı kim verdi? Neden konsolosluk binası onca gün soruşturmaya kapalı tutuldu? Kaşıkçı'nın cesedi nerede?' gibi sorular yönelttiğini aktaran Kommersant, ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad'ın cinayete ilişkin açıklamalarından tatmin olmadığını açıklamasının hemen ardından CIA Başkanı Gina Haspel'in Türkiye'ye gittiğinin altını çizdi.

'ERDOĞAN TATMİN OLMADI'

Gazeta.ru, Erdoğan'ın cinayetin planlı olduğuna dair görüşünü öne çıkardı.

Riyad'ın açıklamasının Cumhurbaşkanı'nı tatmin etmediğine dikkat çeken Gazeta.ru, "Erdoğan, tüm kartlarını açtı" vurgusu yaptı.

'ZANLILARI İSTANBUL'DA YARGILAMAYI TEKLİF ETTİ'

Resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta, Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a zanlıları İstanbul'da yargılamayı teklif etmesini ön planda gördü.

Twitter Kaşıkçı soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

"Türk istihbaratının verilerine dayanan Türk liderin sözlerine göre Kaşıkçı cinayeti spontan değil, iyi planlanmış bir cinayet" diye yazan Rossiyskaya Gazeta, haberinde Kaşıkçı'nın dublörünün fotoğrafını kullanarak ayakkabıların farklı olduğuna dikkat çekti.

'CİNAYET TİTİZLİKLE PLANLANDI'

Lenta.ru haber sitesi, Erdoğan'ın cinayetin titizlikle planlandığını söylediğini yazdı.

Haberde, "Erdoğan'a göre Suudi hükümetinin tüm suçluları cezalandırması ve katilin suç ortaklarının kimliklerini açıklaması gerekiyor. Erdoğan, bu cinayetin küresel önem taşıdığının altını çizdi" dendi.

'TÜRKİYE SORUŞTURMANIN DETAYLARINI GİZLEMEYECEK'

RBK Daily, Türkiye'nin cinayetin soruşturmasının detaylarını gizlemeyeceğini okurlarına aktardı. Gazete, cinayetin sorumlusu olarak istihbarat çalışanlarının gösterilmesi halinde bunun Türkiye ve uluslararası kamuoyunu tatmin etmeyeceğinin altını çizdi.

'AYNI GÜN SUUDİ ARABİSTAN'DAN 3 GRUP TÜRKİYE'YE GİRDİ'

Komsomolskaya Pravda, Erdoğan'ın Suudi gazetecinin önceden yapılan bir planla cinayete kurban gittiğine ilişkin sözlerini haberin başlığından verdi. Haberde, Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre The Washington Post yazarının İstanbul'da kaybolduğu gün Suudi Arabistan'dan üç grubun ülkeye girdiğine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e hitap ederek "Olayın cereyan ettiği yer İstanbul'dur. Bu 18 kişinin yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir" demişti.